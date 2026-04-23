Les indices PMI publiés ce lundi dessinent un choc net sur l'activité privée européenne. Le PMI zone euro composite allemand recule à 48,3 points contre 51,9, tandis que la France s'enfonce à 47,6 points, son plus bas niveau depuis 14 mois. Le conflit avec l'Iran pèse sur le secteur des services, et la paire EURUSD teste le support de 1,1700 dollar sous la pression du billet vert recherché comme valeur refuge.

Un recul inattendu de l'activité privée européenne

Allemagne : les services chutent à 46,9 points

Le PMI composite allemand tombe à 48,3 points, contre 51,9 le mois précédent. L'économie privée allemande renoue avec la contraction pour la première fois depuis mai 2025. Cette rupture interrompt plusieurs mois de stabilisation progressive.

Le secteur tertiaire concentre l'essentiel du repli. Le PMI services allemand s'effondre à 46,9 points, son plus bas niveau depuis 2022. S&P Global attribue cette baisse au regain d'incertitude lié au conflit iranien et à la remontée des coûts d'énergie et de transport.

L'industrie manufacturière résiste pour le moment. Selon les économistes de S&P Global, le climat des affaires et les pressions sur les prix, à leur rythme de hausse le plus rapide en trois ans, finiront par peser sur l'emploi outre-Rhin. Le gouvernement de Berlin a annoncé un plan de 1,6 milliard d'euros pour amortir la hausse des prix des carburants, sans pour autant rétablir la confiance des chefs d'entreprise.

France : quatrième mois consécutif sous les 50 points

En France, le PMI composite recule de 48,8 à 47,6 points, son plus bas niveau en 14 mois. Le seuil des 50 points, qui sépare expansion et contraction, n'a plus été franchi depuis quatre mois. Cette inertie installe la deuxième économie de la zone euro dans un régime de stagnation.

Le PMI services français glisse à 46,5 points. Les consommateurs français se montrent plus prudents dans leurs dépenses, sous l'effet direct des tensions au Proche-Orient. Les entreprises tricolores évoluent dans un climat d'incertitude inédit depuis 2022.

À contre-courant, l'industrie manufacturière française atteint 52,8 points, son plus haut niveau depuis près de quatre ans. Les analystes de S&P Global tempèrent toutefois cette lecture. La hausse reflète avant tout des achats d'anticipation, destinés à se prémunir contre d'éventuelles pénuries ou hausses de prix. L'effet pourrait s'inverser dans les prochaines publications.

Le conflit avec l'Iran freine la reprise européenne

Pressions sur les coûts et plan allemand de 1,6 milliard d'euros

Le conflit avec l'Iran s'impose comme le principal facteur de déstabilisation de l'activité en zone euro. La flambée des cours du pétrole et le renchérissement du transport maritime alourdissent la facture énergétique des entreprises, et en premier lieu celles des services.

En Allemagne, les coûts d'entrée progressent au rythme le plus rapide depuis trois ans. Cette poussée inflationniste, combinée à un moral dégradé des chefs d'entreprise, menace d'affaiblir le marché du travail dans les prochains mois. Le plan de 1,6 milliard d'euros dédié aux prix des carburants apporte un répit budgétaire mais ne règle pas la cause structurelle du choc.

La France présente un profil similaire. L'inflation française remonte à 2% après plusieurs mois passés sous la cible de la banque centrale. Ce retour de la hausse des prix fragilise un peu plus le pouvoir d'achat et alimente la contraction du secteur des services.

Une équation serrée pour la Banque centrale européenne

Les données PMI zone euro placent la Banque centrale européenne face à un arbitrage délicat. La dégradation de l'activité plaide pour un maintien, voire un assouplissement du cadre monétaire. La réaccélération des coûts d'entrée ravive toutefois le risque d'une inflation importée durable.

Le consensus anticipe un statu quo de la BCE lors de sa prochaine réunion. Le comité de Francfort doit encore évaluer l'ampleur et la durée du choc géopolitique avant de modifier sa trajectoire. Les projections macroéconomiques seront actualisées à cette occasion.

Si les prix de l'énergie demeurent élevés et que le conflit s'enlise, la BCE pourrait se voir contrainte d'envisager de nouvelles hausses de taux. Ce scénario reste conditionné à la persistance des pressions inflationnistes et à l'évolution des anticipations des marchés obligataires.

L'EURUSD décroche face au dollar

Cassure technique de la ligne de tendance haussière

La publication des PMI européens a accéléré la baisse de l'EURUSD. La paire teste désormais le seuil de 1,1700 dollar, ce qui correspond à son mouvement baissier le plus marqué depuis la fin mars.

La hausse des rendements des bons du Trésor américain amplifie la pression sur la monnaie unique. Le dollar capte les flux de capitaux à la recherche d'un refuge, dans un contexte où la prime de risque géopolitique reste élevée. Les indices boursiers européens, tels que le DAX et le CAC 40, subissent eux aussi le regain d'aversion au risque.

Graphiquement, la paire a franchi à la baisse la ligne de tendance haussière qui soutenait sa progression depuis plusieurs mois. Ce signal technique coïncide avec la détérioration des PMI et renforce la dynamique baissière de court terme.

Le niveau de Fibonacci 38,2% comme support

Le principal support technique de l'EURUSD se situe au niveau de retracement de Fibonacci 38,2% de la vague baissière majeure observée en début d'année. Ce palier concentre les ordres acheteurs et pourrait stabiliser la paire à court terme.

Un franchissement durable de ce seuil ouvrirait la voie à une poursuite du mouvement baissier, en direction des précédents plus bas du premier trimestre. À l'inverse, une détente géopolitique ou un ton plus accommodant de la Réserve fédérale redonnerait un appui à l'euro.

Les opérateurs arbitrent donc entre un scénario de cassure du support et un rebond technique sur le retracement de Fibonacci. La prochaine publication sensible sera celle des chiffres d'emploi aux États-Unis.

❓ FAQ

Que signifie un PMI zone euro inférieur à 50 points ? Un PMI zone euro sous le seuil de 50 points indique une contraction de l'activité privée. Un indice supérieur à 50 signale au contraire une expansion. Le composite allemand à 48,3 points et le français à 47,6 points confirment ce retournement. Cet indicateur, fondé sur des enquêtes auprès des directeurs d'achats, capte les tendances en amont des chiffres officiels de PIB.

Pourquoi le conflit iranien pèse-t-il sur les PMI européens ? Le conflit entre Israël et l'Iran fait grimper les prix de l'énergie et du transport maritime. Les entreprises du PMI services et de l'industrie voient leurs coûts d'exploitation augmenter. Les consommateurs se montrent plus prudents, ce qui pèse sur la demande intérieure en France comme en Allemagne et accentue la divergence entre services et manufacturier.

Comment réagit l'EURUSD face aux PMI en recul ? La paire EURUSD cède du terrain après la publication des indices PMI et la hausse des rendements américains. Le dollar américain conserve son statut de valeur refuge dans un contexte géopolitique tendu. La ligne de tendance haussière des derniers mois a été franchie à la baisse, ouvrant un horizon de repli vers les supports techniques inférieurs.

Quelles décisions attend-on de la Banque centrale européenne ? Le consensus anticipe un statu quo de la BCE lors de la prochaine réunion. Le comité doit arbitrer entre une activité en recul, qui plaiderait pour un soutien monétaire, et une inflation importée, qui pourrait justifier une posture plus ferme à moyen terme. Les projections macroéconomiques de Francfort apporteront un premier éclairage sur l'intégration du choc iranien dans le scénario central.

Comment s'exposer à la conjoncture européenne en tant qu'investisseur ? L'exposition à la conjoncture européenne peut passer par des actions de sociétés cotées en Allemagne (valeurs du DAX 40) ou en France (valeurs du CAC 40), par des ETF répliquant ces indices, ou par des produits liés à la paire EURUSD sur le marché des changes. Le suivi des indices PMI zone euro permet d'anticiper les inflexions macroéconomiques avant la publication des chiffres officiels de PIB.