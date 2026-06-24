Le titre Broadcom abandonne 15,5 % à 388 $ ce mercredi 24 juin, emporté par une forte baisse du secteur des semi-conducteurs.

L'infrastructure vise à réduire la dépendance logicielle aux composants de Nvidia, avec un déploiement prévu d'ici la fin 2026.

OpenAI vient de présenter Jalapeño, sa première puce OpenAI conçue en interne. Développé en partenariat avec Broadcom, ce composant vise à réduire la dépendance du laboratoire aux processeurs graphiques pour traiter les requêtes de ses modèles de langage. Sur les marchés financiers, l'action Broadcom cède plus de 15,5 % ce mercredi, entraînée par un repli massif des valeurs technologiques.

L'émancipation matérielle d'OpenAI face au monopole

Un développement accéléré avec Broadcom et TSMC

OpenAI franchit une nouvelle étape dans son intégration matérielle en annonçant sa propre infrastructure silicium. L'entreprise dirigée par Sam Altman a dévoilé ce mercredi son premier accélérateur d'intelligence artificielle de conception interne. Ce processeur sur mesure résulte d'une collaboration directe avec les équipes de conception de Broadcom pour concurrencer les leaders historiques du marché de la puissance de calcul.

Le calendrier de développement interpelle directement l'industrie par sa rapidité d'exécution inédite. Seulement neuf mois ont suffi aux ingénieurs pour figer le design de la puce et valider les plans de fabrication. Cette durée a été raccourcie grâce à l'utilisation d'algorithmes d'intelligence artificielle spécifiques pour optimiser l'architecture interne des circuits. La fonderie taïwanaise TSMC assure la gravure physique des composants électroniques de dernière génération.

Ces équipements informatiques de pointe restent la propriété exclusive du laboratoire californien. Des prototypes fonctionnels tournent déjà dans les centres de données de San Francisco pour réaliser des tests d'effort. Ils valident les objectifs stricts de consommation énergétique exigés par le modèle logiciel GPT-5.3-Codex-Spark. Le déploiement à grande échelle interviendra avant la toute fin de l'année 2026, selon le calendrier pluriannuel communiqué par l'entreprise.

La bataille de l'inférence contre Nvidia

Jalapeño cible une phase très spécifique du cycle de vie des algorithmes de traitement du langage naturel. Cette étape technique, appelée inférence, correspond au moment précis où le modèle génère une réponse à la requête soumise par un utilisateur. L'opération exige une puissance de calcul massive et continue lorsque la base de clients du chatbot dépasse la centaine de millions de personnes au quotidien.

Jusqu'à présent, le laboratoire de Sam Altman s'appuyait quasi exclusivement sur les processeurs graphiques fournis par la firme de Santa Clara. Hock Tan, le directeur général de Broadcom, affirme que les performances de ce nouveau processeur égalent celles de la très demandée architecture Blackwell de Nvidia. Le dirigeant compare également ces résultats de traitement aux puces TPU déployées par Alphabet dans ses propres infrastructures informatiques.

Cette stratégie de production interne s'observe chez l'ensemble des grands acteurs technologiques américains cherchant à rationaliser leurs dépenses. Amazon, Meta et Google conçoivent déjà leurs propres puces depuis plusieurs trimestres avec l'appui de sous-traitants spécialisés comme Marvell ou Broadcom. Anthropic, le principal concurrent d'OpenAI soutenu par Amazon, prépare également son propre matériel propriétaire pour limiter la hausse mécanique de ses coûts de serveurs.

Les répercussions sur le marché des semi-conducteurs

Des marges sous pression pour Broadcom

La conception d'accélérateurs dédiés offre des relais de croissance tangibles aux fournisseurs de propriété intellectuelle. La rentabilité globale de ces opérations reste cependant contrainte par le coût croissant des matières premières. Hock Tan précise publiquement que la marge bénéficiaire dégagée sur ces composants sur mesure n'atteint pas celle des commutateurs réseau traditionnels massivement vendus par son groupe.

Le goulot d'étranglement industriel se situe aujourd'hui au niveau des unités de mémoire vive associées aux processeurs de calcul. Les puces d'intelligence artificielle réclament d'immenses volumes de mémoire à large bande passante (HBM) pour stocker les données temporaires sans ralentir le système. Broadcom s'approvisionne auprès des groupes asiatiques SK Hynix et Samsung Electronics, dont les tarifs élevés pèsent mécaniquement sur le coût de production final.

Sur le plan boursier, cette annonce stratégique majeure se heurte à un mouvement de vente sectoriel de grande ampleur. L'action Broadcom recule de 15,5 % à 388 $ ce mercredi en milieu de séance sur la place financière de Wall Street. La baisse de la capitalisation s'accélère à cause des valorisations très exigeantes du secteur des semi-conducteurs, et ce malgré les commandes fermes sécurisées par la firme californienne.

Nvidia conserve une position dominante

L'arrivée opérationnelle d'une puce OpenAI confirme la volonté des grands laboratoires de diversifier leurs sources d'approvisionnement matériel. Nvidia maintient néanmoins son emprise monopolistique sur la phase d'entraînement initial des très grands modèles de langage. Cette étape technique reste de loin la plus intensive en calcul arithmétique. Elle précède de plusieurs mois la mise en production des algorithmes.

Les gérants de portefeuilles ajustent toutefois leurs positions financières face à cette multiplication d'alternatives techniques crédibles. L'action Nvidia abandonne 11 % ce mercredi, retombant lourdement sous le seuil technique des 200 $ l'unité. Cette sévère correction boursière efface une fraction significative des gains records engrangés au cours du premier trimestre 2026 par le champion des cartes graphiques.

Le déploiement de Jalapeño constituera un test grandeur nature pour toute la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle. Si le créateur de ChatGPT parvient à basculer une majorité de son trafic web sur ses propres serveurs assemblés par le canadien Celestica, sa rentabilité globale progressera fortement. D'autres laboratoires suivront logiquement cette trajectoire technique pour réduire leur facture auprès des constructeurs historiques.

❓ FAQ

À quoi sert la nouvelle puce OpenAI Jalapeño ? La puce OpenAI Jalapeño traite l'inférence, c'est-à-dire la génération de réponses par les modèles de langage de l'entreprise, pour réduire la facture d'exploitation des serveurs.

Pourquoi l'action Broadcom baisse-t-elle malgré cette annonce ? L'action Broadcom cède du terrain dans le sillage d'une correction généralisée du secteur technologique enregistrée ce mercredi 24 juin 2026, éclipsant temporairement les commandes liées à ce partenariat industriel.

Qui fabrique les processeurs Jalapeño ? Le laboratoire conçoit l'architecture du composant avec Broadcom, mais confie la production physique à la fonderie TSMC, tandis que le groupe canadien Celestica assemble les serveurs informatiques finaux.

Comment s'exposer au secteur des semi-conducteurs en bourse ? L'exposition à ce marché peut se faire via l'achat d'actions individuelles de concepteurs ou de fonderies, ou en optant pour des fonds indiciels répliquant un panier diversifié de valeurs technologiques.