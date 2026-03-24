Qu’est-ce qui pourrait encore nous échapper dans le golfe Persique ?

Même les personnes qui ne sont pas liées aux marchés financiers réalisent à quel point le golfe Persique est crucial pour le marché des hydrocarbures, qui joue encore un rôle partiel ou direct dans la plupart des chaînes d’approvisionnement nécessaires au fonctionnement de l’économie.

Les acteurs du marché des matières premières, conscients des interdépendances moins évidentes, savent également que le détroit d’Ormuz constitue un passage stratégique particulièrement important pour des types de carburants plus spécialisés, comme le kérosène, mais aussi, par exemple, pour l’aluminium.

Cependant, la liste des matières premières et des marchandises dont une grande partie de l'approvisionnement mondial transite par le détroit d'Ormuz ne s'arrête pas là : il s'agit souvent de produits discrets, mais absolument indispensables au fonctionnement de secteurs industriels entiers.

Engrais et logistique

Les pays du golfe Persique (GCC) représentent 30 à 40 % de la production mondiale d'urée et d'ammoniac. Ces produits chimiques revêtent une importance capitale dans de nombreux secteurs, mais l'une de leurs principales utilisations est celle d'engrais. Les principaux producteurs sont notamment la Russie, la Pologne et les pays du golfe Persique. La différence clé réside toutefois dans le fait que la Russie et les pays du GCC sont entièrement autosuffisants en gaz naturel, indispensable à la production de ces produits. La Pologne, en revanche, dépend d’importations pour son approvisionnement en matières premières.

L’urée est également le principal composant des agents de réduction catalytique sélective, communément appelés « AdBlue ». Cet additif est essentiel au transport routier dans l’Union européenne.

Soufre

Le gaz naturel et ses dérivés ne sont pas les seuls produits d’exportation du Golfe essentiels à la production d’engrais. Le moyen le plus simple d’obtenir du soufre à l’échelle industrielle consiste à désulfurer les combustibles fossiles ; ainsi, l’Arabie saoudite à elle seule représente plus de 70 % des exportations mondiales de soufre.Cependant, le soufre n’est pas seulement important pour la production d’engrais ; il est également utilisé, par exemple, dans la fabrication de nombreux produits pharmaceutiques. En termes de volume, son utilisation la plus courante reste la production d’acide sulfurique, utilisé dans la métallurgie et l’exploitation minière. L’acide sulfurique est essentiel à l’extraction et au raffinage, notamment du cuivre, du cobalt et de toute une gamme de terres rares.

Gypse

Les hausses de prix pourraient également affecter le secteur de la construction à plus long terme. L'Oman, l’Iran et l’Arabie saoudite figurent parmi les principaux producteurs de gypse, une ressource essentielle pour de nombreux produits couramment utilisés dans les travaux d’installation et de construction. La production, l’extraction et l’exportation de gypse sont moins concentrées dans les pays du GCC que pour d’autres matières premières, mais des retards et des pénuries pourraient suffire à perturber l’ensemble du marché de ce matériau.

Or

Il existe un certain nombre de mines d’or dans la région, mais leur impact reste limité ; le golfe Persique constitue avant tout un pôle majeur de traitement, de raffinage et de négoce des métaux précieux. Les Émirats arabes unis sont le deuxième exportateur mondial d’or. L’exploitation minière dans la région a un impact marginal sur l’offre mondiale d’or, mais des perturbations importantes des flux de métaux précieux, dans un contexte de forte volatilité du marché, peuvent se traduire par des mouvements de prix significatifs.

Hélium

La production d’hélium est presque entièrement concentrée aux États-Unis, en Russie et au Qatar, car sa production industrielle est étroitement liée au gaz naturel. L’hélium est un élément difficile à repérer dans les statistiques d’exportation, que ce soit en volume ou en valeur, mais il constitue un maillon essentiel de nombreux processus technologiques de niche, mais cruciaux. Il est notamment indispensable pour les IRM, la fabrication de semi-conducteurs, la production de précision ainsi que le secteur aérospatial.

Un approvisionnement régulier en cette matière première est également essentiel pour de nombreux instituts de recherche, dont les équipements peuvent être endommagés en l’absence d’un flux continu. Le golfe Persique fournit environ 30 % de l’offre mondiale totale d’hélium.