Quand la hausse des prix du pétrole se fera-t-elle sentir chez nous ?

Le choc inflationniste de 2022 pourrait-il se reproduire, étant donné que le détroit d’Ormuz reste toujours bloqué ?

En observant les bons indicateurs économiques, on constate clairement une crise énergétique qui s’installe progressivement, similaire (bien que non identique) à celle que nous avons connue en 2022.

Un retour de l’inflation semble également, à ce stade, n’être qu’une question de temps, mais celle-ci présentera une structure et une ampleur radicalement différentes.

Transformer le pétrole en carburant

Est-il possible que la forte demande en carburant freine la hausse des prix du pétrole ? En partie, oui.

Il est important de comprendre qu’aujourd’hui, le principal goulot d’étranglement sur le marché mondial des hydrocarbures n’est pas le pétrole, mais la capacité de raffinage. Les données ne laissent aucun doute à ce sujet.

Marges de raffinage (NYMEX 3-2-1) [2025-2026]

Source: Bloomberg Finance

La part de la marge de raffinage dans un baril de pétrole est actuellement la plus élevée de l’histoire, et rien ne laisse présager que cela changera. Comprendre l’origine de ce phénomène dans le contexte actuel permet d’expliquer ce que l’on appelle l’élasticité de l’offre.

L’offre de pétrole peut être augmentée assez rapidement, soit par une hausse des taux de production, soit par le déblocage des réserves stratégiques.

Cela fait baisser les cours du pétrole, mais on ne verse pas directement du pétrole dans les réservoirs des voitures, des avions et des navires.

Ce pétrole doit être raffiné et, contrairement à l’extraction, les raffineries ne peuvent pas augmenter rapidement leur production. Cela signifie que lorsque les réserves de pétrole sont débloquées alors que les pénuries de carburant persistent, les raffineries sont submergées de pétrole qu’elles ne peuvent pas traiter et réduisent leurs achats.

Il en résulte une situation absurde dans laquelle le pétrole devient moins cher malgré les pénuries, tandis que le carburant devient plus cher malgré la baisse du prix du pétrole.

Le monde dispose de réserves de pétrole et de la capacité d’augmenter modérément la production, mais pas le raffinage.

Taux d’utilisation de l’industrie du raffinage aux États-Unis, en Chine et en Russie

À l’heure actuelle, plus d’une douzaine de pour cent de la capacité mondiale de raffinage est immobilisée au-delà du détroit d’Ormuz.

Aux États-Unis et en Europe, les raffineries fonctionnent à pleine capacité et aucune perspective d’expansion ou d’investissement n’est en vue.

Les raffineries russes disposaient d’une énorme réserve de production, qui a été réduite à néant par des attaques de drones.

La situation des raffineries chinoises reste un mystère, bien qu’elles détiennent probablement l’une des clés permettant de comprendre la situation actuelle du marché.

La Chine orchestre-t-elle le marché dans l’ombre ?

Tout d’abord, les faits :

Les stocks chinois de pétrole et de carburants sont inconnus, mais les estimations et les publications fragmentaires suggèrent qu’ils sont les plus importants au monde.

La Chine a réduit ses importations de pétrole de près de moitié depuis le début de la guerre en Iran. Cela signifie qu’environ 20 millions de tonnes de brut ont disparu du marché (soit environ 5 à 10 % de la demande mondiale).

La Chine a passé les deux dernières années à acheter des quantités record de pétrole sur le marché.

Le surnom d’« usine du monde » ne vient pas de nulle part. À elle seule, la Chine représente environ 30 % de la production industrielle mondiale (2025).

La Chine ne peut pas subvenir seule à sa demande en pétrole, mais sa capacité de raffinage couvre désormais la quasi-totalité des besoins du pays, avec un potentiel implicite d’exportation.

La Chine a réduit ses importations, offrant ainsi au marché pétrolier une marge de sécurité considérable, tout en utilisant ses réserves de pétrole et d’essence pour se prémunir contre la hausse des prix. Ce faisant, elle exporte en partie cette « désinflation », car elle met sur le marché des biens et des produits sans la majoration liée au coût du carburant.

Tout cela est essentiel pour comprendre pourquoi un événement aux implications aussi catastrophiques que le blocage du détroit d’Ormuz a un impact relativement faible sur les données et les valorisations actuelles.

Cependant, les forces qui pèsent sur les prix sont temporaires, tandis que les facteurs à l’origine de nouvelles hausses de l’inflation sont inévitables.

Un feu inflationniste ?

Pour brûler, le feu a besoin de combustible, de chaleur et d’oxygène. Il en va de même pour l’inflation.

La spirale inflationniste à laquelle nous avons assisté en 2022 comportait trois éléments principaux. Supprimez l’un d’entre eux et le mécanisme cesse de fonctionner.

Facteur d’offre : la fermeture d’usines et de ports, associée aux sanctions, a déstabilisé le marché et limité la quantité de produits disponibles.

Le facteur de la demande : les mesures de relance budgétaire, l’épargne élevée des consommateurs et la situation financière très solide des entreprises ont créé une marge de manœuvre considérable pour la hausse des prix.

Ces deux facteurs ont donné naissance à un troisième :

Le pouvoir de fixation des prix, c’est-à-dire la capacité à fixer les prix. Les entreprises pouvaient non seulement répercuter leurs coûts sur le client, mais aussi élargir leurs marges, non pas parce qu’elles y étaient contraintes, mais parce qu’elles en avaient la possibilité.

Aujourd’hui, deux de ces trois facteurs font défaut. Comment, pourquoi et qu’est-ce que cela signifie ?

Le facteur de l’offre se porte plutôt bien. Le blocage du détroit d’Ormuz et le conflit en cours en Ukraine maintiennent une tension sur les marchés des matières premières, sans pour autant entraîner de pénurie pure et simple.

L’évolution des prix reste atone. Un niveau de 90 USD le baril est supérieur à la moyenne, mais ne constitue pas un niveau de crise. Dans le même temps, l’inflation dans les pays développés n’est « que » de 3 à 4 %.

Cette situation s’explique par l’absence quasi totale du facteur de la demande et du pouvoir de fixation des prix. Ce mécanisme de marché aura une incidence sur l’inflation dès que les prix des carburants se répercuteront sur les consommateurs. Dans ce contexte, il apparaît clairement que la hausse de l’inflation est un phénomène différé, mais presque inévitable. Peut-on toutefois s’attendre à ce que l’ampleur des hausses de prix soit la même qu’en 2022 ? De nombreux signes indiquent que ce ne sera pas le cas.

Faiblesse de la consommation et pouvoir de fixation des prix

Le facteur de la demande correspond à la volonté et à la capacité des consommateurs à dépenser de l’argent. La situation des consommateurs est aujourd’hui fragile, voire catastrophique dans certaines régions.

La consommation commençait déjà à faiblir entre 2024 et 2025, et ce de manière notable. Toutefois, cette tendance était masquée par l’épargne et le crédit. Ces sources sont désormais épuisées, et la croissance économique ne se traduit pas par une augmentation des salaires pour la majeure partie de la population active.

Au contraire, nous assistons à une hausse du chômage, dont l’ampleur est masquée par la faible qualité des données, la baisse du taux d’activité et la généralisation du travail en freelance.

Dans ces conditions, le pouvoir de fixation des prix est considérablement limité. La consommation stagne, voire recule par endroits, les réserves sont épuisées et la situation du marché du travail est précaire. La pression susmentionnée exercée par la production à bas coût en Chine ne fait qu’aggraver la capacité des entreprises à contrôler leurs prix.

Perspective du marché

Que se passe-t-il, cependant, lorsque les intrants de production, les coûts énergétiques et les frais de transport augmentent, mais que le client final n’a tout simplement pas la marge de manœuvre budgétaire nécessaire pour supporter une hausse de ses dépenses ?

Les marges s’amenuisent.

De nombreuses entreprises ont connu une hausse sans précédent de leurs marges ces dernières années et disposent théoriquement d’une marge de manœuvre qu’elles peuvent céder. Le problème est que toutes les entreprises n’ont pas profité des « années d’inflation » pour augmenter leurs marges, et que les secteurs qui risquent de perdre le plus cette fois-ci, à savoir les secteurs de consommation, ne gèrent pas aussi bien l’augmentation des marges que ceux de l’énergie, de la finance ou des technologies.

Qui sera le plus gagnant et qui sera le plus perdant ?

Tout le monde ne sera pas perdant, du moins pas dans la même mesure. Les différents segments de marché et modèles économiques sont adaptés, à des degrés divers, aux conditions de marché à venir.

Les entreprises bénéficiant d’un meilleur contrôle des coûts et d’une plus grande capacité à défendre leurs marges s’en sortiront mieux. Parmi celles-ci, on peut citer :

La grande distribution axée sur l’alimentation et les économies d’échelle (par exemple Walmart)

Les raffineries (voir Chevron, Valero)

Le secteur des voitures d’occasion et de leur entretien (par exemple AutoZone)

En revanche, les entreprises les plus exposées et les moins flexibles aux segments les plus à risque seront les plus touchées. Parmi celles-ci, on peut citer :

Les compagnies aériennes low cost, en particulier dans le segment des prix bas (telles que Frontier Group)

Le secteur financier axé sur les prêts dits « subprime » (CRMT)

La restauration, en particulier la restauration décontractée (par exemple Dine Brands)

Il convient toutefois de formuler une mise en garde : il s’agit là d’un scénario qui suppose que le contexte macroéconomique reste inchangé.

Kamil Szczepanski

Analyste des marchés financiers, XTB