Les prix du pétrole brut se stabilisent suite à une trêve temporaire sur les sanctions iraniennes.

Le cours de l'or subit une pression baissière historique en raison de la hausse des rendements obligataires.

L'évolution des marchés financiers mondiaux reste intimement liée aux décisions de la Réserve fédérale américaine (Fed). Pour les investisseurs qui débutent sur les marchés, comprendre les interactions entre les taux d'intérêt et les actifs réels est indispensable. Les récentes données macroéconomiques et les tensions climatiques dessinent une nouvelle donne pour les matières premières.

🏦 La politique monétaire de la Fed et son impact sur l'or

La posture stricte des banquiers centraux

Sous la direction de Kevin Warsh, la Fed maintient une lutte acharnée contre une inflation résiliente qui atteint 4,1% aux États-Unis. Face à des indicateurs économiques solides, l'institution écarte toute perspective de baisse des taux à court terme. Les investisseurs anticipent désormais une nouvelle hausse des taux directeurs dès le mois de décembre.

La concurrence des rendements obligataires

L'orientation ferme crée une pression baissière directe sur l'or, qui teste le seuil psychologique des 4000 dollars l'once. L'explication réside dans l'arbitrage opéré par les grands gestionnaires de fonds. Contrairement aux obligations américaines, l'or ne verse aucun intérêt ou coupon. Lorsque le rendement des obligations augmente, ces dernières deviennent nettement plus attractives, provoquant des ventes massives de métal jaune au profit de la dette d'État.

🛢️ Le marché du pétrole brut face aux facteurs géopolitiques

La dérogation sur les sanctions iraniennes

Le marché pétrolier subit un net repli, le Brent étant repassé sous la barre des 74 dollars par baril. Le mouvement s'explique par l'atténuation de la prime de risque géopolitique au Moyen-Orient. Washington a en effet accordé une dérogation de 60 jours permettant à l'Iran de commercialiser légalement son brut sur le marché mondial, libérant un stock massif estimé à 68 millions de barils actuellement en mer.

Des stocks commerciaux historiquement bas

Malgré le retour progressif du transit maritime par le détroit d'Ormuz, les stocks commerciaux mondiaux affichent une grande fragilité. Les réserves stratégiques américaines ont fondu pour atteindre leur niveau le plus bas depuis les années 1980. La situation de sous-offre structurelle limite le potentiel de baisse des prix à long terme, maintenant le marché dans une configuration de prix futurs inférieurs aux prix immédiats.

☀️ Chocs climatiques : Les cas du cacao et du gaz naturel

Des perturbations majeures en Afrique de l'Ouest

Le secteur agricole subit de plein fouet les caprices de la météo, propulsant le prix du cacao vers les 5000 dollars la tonne. Des pluies diluviennes et des inondations en Côte d'Ivoire ainsi qu'au Cameroun paralysent les axes routiers menant aux ports d'exportation. L'humidité excessive favorise l'apparition de maladies sur les cultures, faisant craindre des pénuries sévères pour les récoltes à venir.

L'effet des canicules sur la demande d'énergie

En parallèle, les vagues de chaleur intenses qui frappent les États-Unis et l'Europe exercent une forte pression sur le gaz naturel. La demande d'électricité liée à l'usage intensif de la climatisation s'envole, dépassant largement les moyennes constatées sur les cinq dernières années. Bien que la production américaine de gaz sec reste proche de ses records historiques, l'accélération des exportations de gaz naturel liquéfié contribue à alléger les stocks disponibles avant l'hiver.

Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.

❓ FAQ

1. Qu'est-ce que le "dot plot" mentionné par les analystes financiers ? Le dot plot est un graphique publié périodiquement par la Fed. Chaque point représente l'estimation anonyme d'un membre de la banque centrale concernant l'évolution future des taux directeurs. C'est un outil très surveillé pour anticiper le coût de l'argent.

2. Pourquoi le prix du pétrole brut baisse-t-il si les stocks sont au plus bas ? Le prix baisse à court terme car l'arrivée imminente de millions de barils de pétrole iranien rassure les acheteurs. Cependant, la faiblesse des réserves mondiales constitue une limite qui pourrait rapidement faire remonter les cours au moindre incident technique ou géopolitique.

3. En quoi la météo influence-t-elle le prix des matières premières énergétiques ? Les températures extrêmes, comme les fortes canicules en été ou les hivers rigoureux, augmentent les besoins en énergie des ménages et des industries. Pour se refroidir ou se chauffer, la consommation de gaz ou d'électricité grimpe en flèche, ce qui fait monter les prix du marché si l'offre ne suit pas.