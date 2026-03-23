Quelle suite pour l'Iran?

La situation en Iran et dans le détroit d’Ormuz reste tendue, et les perspectives d'évolution du conflit sont incertaines et complexes. Il devient de plus en plus évident que la partie américaine, incarnée par le président Donald Trump, n’est pas suffisamment préparée à un conflit.

La conduite et les déclarations en provenance des États-Unis révèlent un degré significatif de surprise et de désorganisation, voire de désespoir. Cela ne signifie pas pour autant que la République islamique d’Iran se trouve dans une position confortable.

Le « seuil de tolérance » de l’Iran est supérieur à celui des États-Unis. Il convient toutefois de se demander si la « marge de manœuvre » économique, sociale et institutionnelle de l’Iran est suffisante pour compenser l’avantage militaire américain.

La réponse est non, mais cette réponse n'est pas exhaustive.

Une grande partie de l'opinion publique et de nombreux analystes s'attachent à mettre en avant l'argument selon lequel, dans l'histoire moderne, il n'a jamais été possible de contraindre un pays à capituler uniquement ou principalement par le biais de frappes aériennes. Le principal problème de ce point de vue est qu’il ne s’agit pas d’un fait, mais d’une anecdote dépourvue de fondement concret. Les opérations « Tempête du désert », « Protecteur unifié » et « Force alliée » étaient précisément de ce type, et elles se sont soldées par un succès avec des pertes négligeables du côté de la coalition.

Il est toutefois important de noter que, lors de ces opérations, les États-Unis ont appliqué une politique de ciblage bien plus large que ce qui serait socialement acceptable aujourd’hui. L'un de ces choix « libéraux » consistait à frapper les infrastructures de distribution d'eau et d'électricité, tant en Serbie qu'en Irak. Les régimes fondamentalistes peuvent se battre pendant des années, même sans aucune chance de victoire, mais une personne meurt quand même sans eau au bout de trois jours environ. L'Iran est un désert, et un État dont la population, avant l'industrialisation et l'électrification au XXe siècle, oscillait autour de 10 millions d'habitants, contre 90 millions aujourd'hui.

Téhéran et le Pentagone sont tous deux conscients de ces faits. Il en résulte les dernières menaces de Trump et les prétendues négociations qu’il mène avec l’Iran. Compte tenu de la nature chaotique et hermétique de ces deux centres de pouvoir, il est impossible de prédire comment les événements vont se dérouler, mais on peut esquisser les scénarios les plus probables.

Le scénario le plus plausible, et celui qui offre les plus grands avantages à l’Iran, consiste à gagner du temps. Des négociations feintes permettraient au régime de consolider ses ressources militaires fortement épuisées, de s'attaquer aux problèmes sociaux et économiques les plus urgents, tout en maintenant simultanément la pression sur les routes commerciales, en comptant sur la baisse des prix du carburant et des indices boursiers pour contraindre Trump à un cessez-le-feu à des conditions favorables à l'Iran. Cela reviendrait à une défaite fonctionnelle pour les États-Unis, mais permettrait une normalisation progressive des conditions du marché.

À l'autre extrémité du spectre se trouve un scénario de désarmement partiel ou conditionnel de l'Iran et de déblocage du détroit d'Ormuz. Aucun accord de désarmement avec l'Iran ne peut être durable compte tenu de la nature du régime au pouvoir, mais des solutions ponctuelles pourraient s'avérer nécessaires pour l'Iran et suffisantes pour les États-Unis. Il s'agirait d'une forme de cessez-le-feu qu'il serait difficile de qualifier de victoire pour l'une ou l'autre des parties, mais c'est le scénario actuellement privilégié par les marchés.

Le scénario d'une escalade maximale serait que Trump mette à exécution ses récentes menaces. Les États-Unis disposent toujours de moyens considérables pour frapper n'importe quelle cible en Iran ; l'Iran, quant à lui, n'a pas les moyens d'arrêter les États-Unis ni même de compenser ses pertes. Cela pourrait entraîner une déstabilisation de la région à une échelle difficile à imaginer, ainsi qu'une réaction en chaîne aux conséquences imprévisibles.

Il s'agit là d'un scénario extrêmement défavorable pour la quasi-totalité des parties, y compris les marchés financiers. Une telle escalade représenterait le summum de la pression militaire exercée sur l'Iran et priverait le régime de toute raison de faire preuve de retenue dans les mesures qu'il met en œuvre.

Par ailleurs, même si les États-Unis parvenaient à provoquer l'effondrement de l'État iranien, cela signifierait simplement qu'au lieu de protéger le détroit contre l'IRGC il faudrait le protéger contre plusieurs groupes potentiels dont le mode d'action et les opinions s'apparenteraient à ceux des Houthis au Yémen.

Kamil Szczepański - Junior Financial Markets Analyst, XTB