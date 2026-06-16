Quelles sont les conséquences de la hausse des taux de la Banque du Japon sur le yen ?

La Banque du Japon a relevé aujourd’hui ses taux d’intérêt à leur plus haut niveau depuis 31 ans. La hausse de 25 points de base porte le taux de référence à 1 %. Cette décision étant largement attendue, les investisseurs se sont concentrés sur les informations relatives au resserrement quantitatif et sur la conférence de presse qui a clôturé la réunion. En raison de l’hospitalisation du gouverneur Ueda, c’est le vice-gouverneur Uchida, connu pour son franc-parler, qui a pris la parole aujourd’hui. Figure 1 : Taux d'intérêt et rendements obligataires au Japon (1994 - 2026) Source: XTB Research, 16.06.2026 M. Uchida a mis en avant les risques d’inflation, affirmant sans détour qu’en raison des anticipations d’inflation élevées, il existait un risque que l’indice d’inflation sous-jacente dépasse à nouveau l’objectif fixé par la banque. Il a également annoncé que la banque continuerait à relever ses taux. Cela n’a toutefois pas suffi à satisfaire les investisseurs, qui attendaient des signaux clairs indiquant une nouvelle hausse des taux dès le troisième trimestre. Il est également significatif que la décision n’ait pas fait l’unanimité, même s’il convient de noter que le seul membre ayant voté contre cette hausse – Toichiro Asada – a été nommé au comité par la Première ministre Takaichi, fervente partisane d’une politique monétaire plus accommodante. Nous avons également appris que la réduction des achats d’obligations d’État japonaises serait suspendue à un niveau de 2 000 milliards de yens par mois, soit environ 12,5 milliards de dollars. Toutefois, cela se fera avec un certain décalage : la fin du programme est prévue pour avril 2027. Cela constitue un contrepoids accommodant par rapport aux autres mesures prises par la banque. L’ensemble des mesures proposées par la BoJ peut être considéré comme relativement équilibré, bien que très probablement insuffisant pour empêcher une nouvelle dépréciation du yen. Le taux de change USDJPY est à nouveau en hausse, se rapprochant du pic atteint en juillet 2024 (161,95). S’il parvient à le franchir, il atteindra des niveaux jamais vus depuis plus de 40 ans. On peut s’attendre à ce que la BoJ tente de contrer cette tendance, même si ses précédentes tentatives d’intervention n’ont pas été couronnées de succès. — Michał Jóźwiak, Analyste des marchés financiers chez XTB





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