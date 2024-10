Renault : Continue de céder ses actions Nissan

Renault Accélère la Cession de ses Actions Nissan Renault Group (RNO.FR) a annoncé une nouvelle cession d’actions Nissan, marquant ainsi sa troisième vente d'actions du constructeur japonais en moins d’un an. Cette dernière opération, réalisée le 27 septembre, a conduit Renault à vendre 195 473 600 actions, représentant environ 5 % du capital de Nissan. Cette stratégie de désengagement progressif permet à Renault de réorganiser son portefeuille d’actifs et de réduire son exposition dans l’entreprise japonaise. Cette vente intervient dans un contexte où Renault cherche à renforcer sa position financière et à redéfinir ses priorités stratégiques. Un Impact Positif sur la Trésorerie de Renault La vente de ces actions a généré un flux de trésorerie positif de 494 millions d’euros pour Renault. Ce montant significatif contribuera directement au désendettement du groupe, un objectif clé pour le constructeur automobile français. La réduction de l’endettement est une priorité stratégique pour Renault, qui souhaite retrouver une notation financière 'investment grade'. En se délestant de ces actions, Renault améliore sa flexibilité financière, ce qui lui permet de se concentrer sur ses investissements dans les technologies vertes et le développement de nouveaux modèles de véhicules électriques. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Une Stratégie de Désengagement Graduel Cette cession s’inscrit dans une série de transactions similaires réalisées par Renault depuis décembre 2023. Le groupe avait déjà vendu des parts de Nissan à deux reprises, réduisant ainsi progressivement sa participation dans le capital du constructeur japonais. Ces ventes successives indiquent la volonté de Renault de rééquilibrer ses actifs et de se recentrer sur ses propres activités. La relation historique entre Renault et Nissan, marquée par une alliance complexe et parfois tumultueuse, semble ainsi évoluer vers une collaboration plus flexible, où chaque groupe cherche à optimiser ses ressources et ses stratégies indépendamment. Conséquences Financières de la Transaction Bien que cette vente améliore la trésorerie de Renault, elle entraîne également une moins-value de cession d'environ 1,1 milliard d'euros sur ses comptes consolidés. Cet impact négatif sur le résultat net de Renault reflète la différence entre le prix de vente actuel et la valeur comptable des actions cédées. Cependant, il est important de noter que cette moins-value n’affectera pas le dividende que Renault prévoit de verser en 2025 au titre des résultats de 2024. Cette décision vise à rassurer les actionnaires quant à la capacité du groupe à maintenir une politique de distribution stable malgré les ajustements stratégiques en cours.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."