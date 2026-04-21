L'action Thales cède près de 2,5% ce mardi 21 avril à Paris, autour de 256 euros, alors que le groupe a dévoilé un chiffre d'affaires de 5,29 milliards d'euros au premier trimestre 2026. Les résultats Thales du T1 affichent une croissance organique de +9,7% en glissement annuel, mais deux points de déception ressortent : la faiblesse persistante du segment Cyber et l'absence de relèvement de la guidance 2026. Cette séance marque le quatrième repli consécutif pour le titre sur Euronext Paris, dans un contexte où le CAC 40 recule également de 1,24%.

Résultats Thales T1 2026 : un chiffre d'affaires porté par la défense

Un trimestre à 5,29 milliards d'euros, au-dessus du consensus

Le chiffre d'affaires trimestriel s'établit à 5,29 milliards d'euros, légèrement au-dessus du consensus établi à 5,24 milliards d'euros. La progression atteint +7,2% en données publiées et +9,7% en organique par rapport à la même période un an plus tôt. Cette dynamique prolonge l'élan observé en 2025 dans les activités militaires du groupe.

La défense demeure le principal moteur de croissance. Le segment enregistre un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros, en hausse de +13,2% en publié et +14,3% en organique. La hausse des budgets militaires européens continue d'alimenter cette dynamique, dans un contexte géopolitique marqué par le réarmement du continent.

Le pôle Aérospatial progresse plus modestement, à 1,4 milliard d'euros (+3,2% en publié, +5,9% en organique). À l'inverse, le segment Cyber & Digital recule de 4,2% en publié et n'affiche qu'une légère hausse de 2% en organique. L'écart s'explique par un effet de change marqué sur la période, mais pose la question du rythme de croissance réel de ce pôle jugé stratégique.

Prises de commandes en hausse de 27% en organique

Les prises de commandes atteignent 4,7 milliards d'euros au T1 2026, en hausse de +23% en publié et +27% en organique par rapport au T1 2025. Ce niveau reste toutefois légèrement inférieur aux attentes du consensus, ce qui constitue l'un des points de déception pour le marché et l'une des raisons du recul de l'action Thales.

La défense concentre à nouveau l'essentiel de la dynamique commerciale, avec des commandes en progression de +71% en publié et +75% en organique, à 2,2 milliards d'euros. Sept grandes commandes d'un montant unitaire supérieur à 100 millions d'euros ont été enregistrées sur la période, contre cinq un an plus tôt. Parmi elles figure le contrat du ministère de la Défense danois portant sur la production et la livraison de systèmes anti-aériens SAMP/T NG.

L'Aérospatial reste quasi stable (+1% en organique), tandis que le Cyber & Digital recule de 7% en publié et 1% en organique. Sur le plan géographique, la répartition de la croissance reste équilibrée entre marchés matures (+9,7% en organique) et émergents (+9,8%), l'Europe et le Moyen-Orient apportant la contribution la plus notable.

Action Thales : pourquoi le titre recule malgré une publication solide

Le segment Cyber pèse sur le sentiment des investisseurs

Le recul du titre Thales contraste avec la solidité apparente des chiffres publiés. Plusieurs points de déception ressortent, au premier rang desquels figure la faiblesse du pôle Cyber & Digital. L'absence de croissance significative dans ce segment, pourtant considéré comme un relais de diversification, alimente les interrogations sur son potentiel à court terme.

Chez AlphaValue, l'analyste Saïma Hussain anticipait une réaction modérée, voire légèrement négative, en raison de la visibilité jugée réduite malgré une performance opérationnelle globale satisfaisante. Les prises de commandes, bien qu'en forte croissance, sont ressorties inférieures au consensus des analystes. Cet écart a suffi à peser sur le titre après plusieurs mois de hausse quasi ininterrompue.

L'action Thales évolue dans une fourchette journalière comprise entre 255 et 265 euros. Depuis ses sommets de 2026 atteints début mars, le titre a perdu environ 6% et se situe désormais au-dessus du support technique identifié vers 235 euros, mais sous la résistance clé des 272 euros. Le CAC 40 recule par ailleurs de 1,24% sur la séance, les tensions au Moyen-Orient pesant sur l'ensemble de la cote parisienne.

Une guidance 2026 confirmée mais non relevée

Le groupe a confirmé l'ensemble de ses objectifs annuels pour 2026. La guidance prévoit une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 6% et 7%, pour un niveau annuel attendu entre 23,3 et 23,6 milliards d'euros. La marge d'EBIT ajusté est attendue entre 12,6% et 12,8%, avec un ratio de book-to-bill (prises de commandes rapportées au chiffre d'affaires) supérieur à 1.

Ce maintien des objectifs, sans relèvement, explique une partie de la déception du marché. Après une progression boursière de plus de 66% en 2025 et une nouvelle hausse de près de 11% sur les cinq premières séances d'avril, les investisseurs espéraient une révision à la hausse des prévisions. Le PDG Patrice Caine a indiqué que le groupe entame 2026 avec des prises de commandes en forte hausse et une dynamique de croissance du chiffre d'affaires proche de 10%.

Pour un investisseur souhaitant s'exposer au secteur, plusieurs vecteurs existent au-delà de l'achat direct de l'action. Les ETF aérospatiale et défense comme l'Amundi STOXX Europe Defense UCITS ETF répliquent un panier de valeurs européennes du secteur et permettent de lisser le risque propre à une entreprise donnée.

Objectifs de cours Thales : les cibles des analystes après les résultats

Berenberg conserve à 265 euros, Oddo BHF vise 305 euros

Plusieurs bureaux d'études ont maintenu leurs recommandations à l'occasion de cette publication. Chez Berenberg, le conseil reste à « conserver », avec un objectif de cours inchangé à 265 euros. Le bureau met en avant la performance trimestrielle portée par la défense, qui compense la faiblesse persistante des activités Cyber. Les analystes anticipent par ailleurs une reprise progressive du segment Cyber au cours de l'exercice.

Oddo BHF confirme son conseil « surperformance » sur le titre Thales, avec un objectif de cours inchangé à 305 euros. Le broker cite le chiffre d'affaires supérieur aux attentes et la solidité des prises de commandes. Il retient également la valorisation jugée attractive, l'exposition à un portefeuille de défense diversifié et un retour à une croissance simultanée sur l'ensemble des marchés finaux.

Les écarts entre objectifs de cours, compris entre 265 et 310 euros, reflètent les divergences d'appréciation sur la valorisation actuelle. Le PER 2026 de Thales ressort autour de 28,9x, soit une prime significative par rapport à la moyenne sectorielle européenne estimée à 20x les bénéfices à terme selon Morgan Stanley.

Jefferies maintient son conseil d'achat à 310 euros

Jefferies confirme pour sa part son conseil d'achat sur l'action Thales, avec un objectif de cours maintenu à 310 euros. Le bureau d'études retient une performance globale supérieure aux attentes, malgré les points de déception sur le Cyber et les prises de commandes.

La dispersion des recommandations reflète le caractère clivant du dossier après la récente hausse du titre. Les investisseurs de long terme exposés au thème de la défense européenne conservent plusieurs arguments sur la valeur, notamment la visibilité du carnet de commandes et la montée en puissance des budgets militaires dans l'Union européenne.

Au-delà du cas Thales, investir dans le secteur aérospatial et de défense implique de surveiller plusieurs facteurs structurels : évolution des budgets publics, tensions géopolitiques, chaîne d'approvisionnement en composants critiques et concurrence entre groupes européens et américains. Prochaine échéance pour les actionnaires : l'assemblée générale du 12 mai.

❓ FAQ sur le cours de Thales

Pourquoi l'action Thales baisse-t-elle malgré de bons résultats au T1 2026 ?

L'action Thales recule de près de 2,5% ce mardi 21 avril malgré un chiffre d'affaires en croissance organique de +9,7%. Deux points expliquent ce repli : la faiblesse persistante du segment Cyber & Digital (stable en organique) et l'absence de relèvement de la guidance 2026. Les prises de commandes, bien qu'en hausse de +27% en organique, sont également ressorties légèrement inférieures au consensus des analystes.

Quels sont les objectifs 2026 de Thales après la publication du T1 ?

Thales a confirmé l'ensemble de sa guidance 2026. Le groupe vise une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 6% et 7%, soit un niveau annuel attendu entre 23,3 et 23,6 milliards d'euros. La marge d'EBIT ajusté est anticipée entre 12,6% et 12,8%, avec un ratio de book-to-bill supérieur à 1.

Quels sont les objectifs de cours des analystes sur l'action Thales ?

Les objectifs de cours se répartissent entre 265 et 310 euros après la publication des résultats Thales T1 2026. Berenberg maintient « conserver » à 265 euros, Oddo BHF reste « surperformance » à 305 euros et Jefferies conserve son conseil d'achat à 310 euros. Ces écarts reflètent des appréciations différentes sur la valorisation du titre, dont le PER 2026 ressort autour de 28,9x.

Comment s'exposer au secteur de la défense européenne en bourse ?

L'exposition au secteur de la défense européenne peut passer par l'achat direct d'actions cotées comme Thales, Rheinmetall, BAE Systems ou Leonardo. Les ETF sectoriels comme l'Amundi STOXX Europe Defense offrent une alternative diversifiée, en répliquant un panier de valeurs européennes du secteur aérospatial et de défense. Cette approche permet de lisser le risque spécifique à une entreprise donnée dans un secteur par nature cyclique.