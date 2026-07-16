Résultats d'UnitedHealth : une démonstration de solidité et de maîtrise des coûts

L'action UnitedHealth Group a progressé de près de 7 % lors des échanges avant l'ouverture de Wall Street, jeudi, après la publication par la société de résultats du deuxième trimestre 2026 nettement supérieurs aux attentes. La plus grande surprise n'est pas venue du chiffre d'affaires, mais de la rentabilité. Non seulement le marché a constaté la baisse tant attendue des coûts des prestations médicales, mais la direction a également revu à la hausse, une nouvelle fois, ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Analyse technique d'UnitedHealth Group (D1) Les actions de la société restent bien en deçà des niveaux atteints fin 2024, mais la situation technique commence à paraître nettement plus positive. Le changement majeur réside dans l’apparition d’un signal de « croisement doré » (EMA100 et EMA200). Source : xStation5 Résultats Le BPA ajusté s’est établi à 6,38 dollars, contre environ 4,90 dollars attendus par le marché. Le chiffre d’affaires a atteint 112 milliards de dollars, soit légèrement plus que les 111,6 milliards enregistrés il y a un an, et au-dessus du consensus.

Le résultat d’exploitation est passé de 5,2 milliards de dollars à 8 milliards de dollars.

Le flux de trésorerie d’exploitation s’est élevé à 11,1 milliards de dollars.

L’élément le plus important du rapport était le ratio des coûts médicaux (la part des primes affectée à la couverture des prestations médicales). Il est tombé à 86,7 %, contre 89,4 % un an plus tôt, alors que le marché s’attendait à environ 88,5 %. Le segment UnitedHealthcare a généré un chiffre d’affaires de 86 milliards de dollars, et son résultat d’exploitation est passé de 2,1 milliards à 3,9 milliards de dollars. La marge d’exploitation est passée de 2,4 % à 4,6 %. Toutefois, cette amélioration de la rentabilité s’est en partie faite au détriment de la taille de l’activité : le nombre de clients a diminué de 525 000 au cours du trimestre.

Optum a également enregistré une nette amélioration. Le segment a généré environ 4 milliards de dollars de résultat d’exploitation, et sa marge a augmenté de 160 points de base. La direction a mis en avant les meilleures performances d’Optum Insight et l’utilisation d’outils d’intelligence artificielle. Dans le même temps, la direction a reconnu qu’un retour complet à la croissance du chiffre d’affaires d’Optum restait un processus s’étalant sur plusieurs années et n’était attendu qu’en 2028.

Perspectives UnitedHealth a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2026, les portant à une fourchette comprise entre 19,50 et 20,00 dollars par action, contre une hypothèse antérieure de plus de 18,25 dollars. Parallèlement, les prévisions de flux de trésorerie d'exploitation ont été revues à la hausse pour s'établir à environ 24 milliards de dollars, et le programme de rachat d'actions a été doublé pour atteindre au moins 5 milliards de dollars. Les prévisions de chiffre d’affaires sont toutefois restées inchangées, à plus de 439 milliards de dollars. Perspectives La conférence téléphonique sur les résultats a livré de nombreuses informations positives, mais la situation de l’entreprise n’est pas encore clairement favorable. La reprise de la rentabilité de UnitedHealth progresse plus rapidement que ne l’avait prévu le marché. Le chiffre d’affaires reste pratiquement stable et la base de clientèle diminue.

Cependant, l’entreprise réduit efficacement ses contrats les moins rentables et reprend le contrôle de ses coûts.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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