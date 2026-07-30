BREAKING : La Banque d'Angleterre maintient ses taux inchangés

Comme prévu, la Banque d'Angleterre a maintenu son taux directeur à 3,75 % lors de la réunion du Comité de politique monétaire (MPC) qui s'est tenue aujourd'hui. Figure 1 : Taux d'intérêt et rendements obligataires au Royaume-Uni (1998-2026) Source: XTB Research, 30.07.2026 La répartition des voix est remarquable dans ce contexte. Non seulement Huw Pill et Megan Greene ont voté en faveur d’une hausse, mais Catherine Mann l’a fait également, rendant le vote plus serré que ne l’avaient anticipé les marchés (6 voix contre 3 en faveur d’une pause). Il convient de noter que Mme Mann était l’une des deux seules personnes à ne pas avoir voté en faveur d’une baisse des taux d’intérêt en mai 2025. Selon elle, le facteur déterminant a été la rupture par Donald Trump du mémorandum de paix conclu avec l’Iran. De plus, comme elle l’a mentionné, « les coûts liés à la lutte contre le risque d’une hausse de l’inflation, qui ne se concrétiserait finalement pas, seraient inférieurs à ceux liés à une lutte insuffisante contre ce risque ». Nous faisons ici principalement référence aux éventuels effets de second tour, sur lesquels Megan Greene a également attiré l’attention. Figure 2 : Répartition des votes à la BoE (2025–2026) Source : Compilation propre réalisée à partir des données de la BoE, 30/07/2026

En termes simples, des effets de second tour peuvent se produire à la suite d’une hausse des anticipations d’inflation, c’est-à-dire de la perception générale selon laquelle l’inflation restera élevée plus longtemps, quelle que soit la validité académique de ces anticipations. Celles-ci entraînent souvent une hausse des anticipations salariales qui, dans un marché du travail tendu (caractérisé notamment par un faible taux de chômage), se traduit fréquemment par une croissance des salaires. Si les salaires augmentent plus vite que l’inflation (c’est-à-dire s’ils sont positifs en termes réels) et que les citoyens n’ont pas besoin de reconstituer leur épargne, on observe généralement une hausse de la consommation. Bien que la majorité des décideurs politiques n’aient pas jugé nécessaire de procéder à une hausse pour l’instant, et que le gouverneur Bailey ait souligné que « le maintien des taux inchangés est la bonne décision », d’autant plus que « la situation nationale est globalement plus favorable en termes de perspectives d’inflation », il semble qu’une telle mesure ne soit qu’une question de temps. Nous interprétons toutefois le message de la BoE comme légèrement moins « hawkish » que celui transmis par ses responsables en juin. Swati Dhingra a indiqué qu’il valait la peine d’attendre encore un peu pour évaluer pleinement les effets du choc énergétique actuel, et il semble en effet possible que le mois de septembre ne soit finalement pas marqué par une hausse des taux.



Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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