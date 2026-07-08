Résumé quotidien – Aggravation de la situation au Moyen-Orient. Le FOMC craint l'inflation

🌍 Géopolitique et conflits dans le golfe Persique Le président Donald Trump a annoncé la fin officielle du cessez-le-feu avec l’Iran lors du sommet de l’OTAN à Ankara, qualifiant l’accord précédent de « perte de temps » et les autorités iraniennes de « menteurs ».

Les forces américaines ont mené une frappe de représailles de grande envergure contre plus de 80 cibles sur le territoire iranien (y compris des défenses aériennes) en réponse aux attaques visant des navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz.

sur le territoire iranien (y compris des défenses aériennes) en réponse aux attaques visant des navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz. L’Iran a directement violé les termes du mémorandum temporaire de 60 jours conclu le mois dernier, qui garantissait un passage sûr et libre aux navires en échange de la suspension des sanctions américaines et de l’ouverture de négociations sur le programme nucléaire. L’attaque iranienne a visé au moins trois navires commerciaux, dont un méthanier. Téhéran a répondu à ces représailles par une nouvelle vague de frappes, ciblant cette fois des sites à Bahreïn et au Koweït.

conclu le mois dernier, qui garantissait un passage sûr et libre aux navires en échange de la suspension des sanctions américaines et de l’ouverture de négociations sur le programme nucléaire. L’attaque iranienne a visé au moins trois navires commerciaux, dont un méthanier. Téhéran a répondu à ces représailles par une nouvelle vague de frappes, ciblant cette fois des sites à Bahreïn et au Koweït. Washington a immédiatement rétabli l’intégralité des sanctions sur le commerce mondial du pétrole iranien, révoquant les dérogations accordées précédemment.

Donald Trump a annoncé la reprise du blocus portuaire, ce qui accentue les craintes des marchés quant à un retour à une guerre à grande échelle.

Lors du sommet de l’OTAN à Ankara, M. Trump a évoqué la possibilité de nouvelles frappes aériennes contre l’Iran et a souligné la volatilité potentielle du marché pétrolier à court terme, tout en prévoyant des baisses significatives à long terme. M. Trump a toutefois précisé qu’il ne s’attendait pas pour autant à une guerre à grande échelle.

Le pétrole a poursuivi sa très forte progression aujourd’hui, le Brent testant le seuil des 80 dollars le baril, tandis que le WTI s’est hissé à 75 dollars le baril. 📊 Bourse : indices et marchés boursiers Les marchés boursiers mondiaux ont enregistré des baisses significatives. Les capitaux se sont détournés des actifs à risque sur les places boursières de New York, Londres et Tokyo.

L’indice US500 a reculé de 0,4 %, tandis que l’indice technologique NASDAQ 100 a presque entièrement effacé sa baisse, grâce à l’annonce positive selon laquelle la Chine s’apprêterait à autoriser les principales entreprises d’IA à acheter des puces H200.

En Europe, les baisses ont été très marquées pour la deuxième séance consécutive, les principaux indices de référence perdant entre 1,5 % et jusqu’à 2 % (DE40 et SPA35).

Malgré la récente vague de ventes touchant les entreprises du secteur de la mémoire, nous avons observé aujourd’hui un rebond chez des sociétés telles que SanDisk ou Applied Materials.

La société chinoise Alibaba a enregistré aujourd’hui un très fort rebond, dans l’attente de résultats financiers plus solides et en raison de l’intérêt éventuel des investisseurs pour des titres moins onéreux liés à l’IA. L’action de la société a rebondi aujourd’hui de près de 10 %. 🛢️ Matières premières et énergie Les cours du pétrole ont enregistré une très forte hausse, atteignant même 7 % sur les dernières 24 heures et environ 3 % depuis le début de la séance d’aujourd’hui. Ces gains ont été partiellement annulés après que Donald Trump a indiqué qu’il ne s’attendait pas à une guerre à grande échelle et qu’il n’entraverait pas d’éventuelles négociations.

La courbe des contrats à terme sur le pétrole est passée à un état de « backwardation » prononcé, illustrant un changement radical des prix à court terme. On observe un très fort élargissement des spreads calendaires, bien que leur valeur reste encore inférieure au niveau de 1,00 USD .

. Le marché paie une prime considérable pour une livraison physique immédiate, alors qu’il y a seulement une semaine, une structure de « contango » était encore observée, provoquée par l’accélération des livraisons en provenance du Moyen-Orient.

Les stocks de pétrole ont augmenté de manière inattendue de 3 millions de barils, mais dans le même temps, on observe une chute massive des stocks de produits pétroliers. Les réserves stratégiques aux États-Unis continuent de baisser, passant sous la barre des 320 millions de barils.

Les cours au comptant de l’or ont chuté de pas moins de 1,5 %, pour s’établir sous la barre des 4 050 USD l’once. Un léger rebond s’est ensuite produit. 💰 Macroéconomie, devises et obligations Le retour des menaces géopolitiques a ravivé le risque d’inflation à l’échelle mondiale en raison d’éventuelles perturbations des chaînes d’approvisionnement énergétiques.

Les marchés monétaires ont commencé à intégrer massivement un scénario hawkish, augmentant considérablement la probabilité que la Réserve fédérale relève ses taux d’intérêt en octobre .

. Le compte-rendu du FOMC montre que les inquiétudes liées à l’inflation sont réelles et que la plupart des membres de la Fed estiment qu’il y a lieu d’ajuster la politique monétaire si le scénario le plus pessimiste de hausse des prix venait à se concrétiser.

Dans le même temps, il convient de rappeler que la Fed réduit sa communication et que ses décisions seront moins prévisibles.

Malgré le risque lié à la géopolitique, la paire EUR/USD rebondit aujourd’hui et teste des plus hauts locaux autour de 1,1430 à la suite de la publication du compte-rendu du FOMC.

En revanche, la paire USD/JPY poursuit sa progression et teste le niveau de 162,5. 🪙 Cryptomonnaies Le marché des actifs numériques s’est retrouvé soumis à une très forte pression à la vente en raison du repli général des investisseurs face au risque.

Le Bitcoin (BTC) a reculé de 1,8 % , tombant à une valeur de 62 200 USD .

, tombant à une valeur de . Le cours de l’Ethereum (ETH) a baissé de 1,7 %, ramenant le cours de la deuxième plus grande cryptomonnaie au niveau de 1 736 USD.

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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