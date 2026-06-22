Le cours du bitcoin reste stable autour de 64 500 $, tandis que l'or consolide près de 4 200 $ l'once.

Le cours du pétrole chute de 3% (Brent sous 78 $) face aux avancées des négociations entre les États-Unis et l'Iran.

Le Nasdaq cède plus de 1% en séance à Wall Street, plombé par la baisse de plus de 5% de l'action Alphabet.

Les actions américaines affichent une correction marquée ce lundi en séance à Wall Street, avec un Nasdaq en repli de 1%. Au même moment, le cours du pétrole dévisse de plus de 3% suite aux discussions avancées entre Washington et Téhéran pour lever les sanctions énergétiques. Face à ces secousses, les investisseurs rééquilibrent leurs positions sur les différentes classes d'actifs pour s'adapter à cette nouvelle donne géopolitique.

Repli des actions américaines et pression sur la technologie

Alphabet et SpaceX corrigent à Wall Street

La séance américaine enregistre une légère correction ce lundi. Seul le Dow Jones se maintient au-dessus de son niveau d'ouverture grâce à la résistance de ses valeurs défensives. Le S&P 500 cède quelques points sous l'effet des prises de bénéfices. Le Nasdaq perd quant à lui plus de 1%, pénalisé par le repli marqué des grandes actions américaines liées à l'innovation.

L'action Alphabet enregistre une chute supérieure à 5%, figurant parmi les plus fortes baisses des grands indices boursiers. Ce mouvement vendeur fait suite au départ de figures majeures du développement de l'intelligence artificielle, notamment Noam Shazeer vers OpenAI et John Jumper vers Anthropic. Ces transferts alimentent les craintes d'une fuite des talents chez Google. Les opérateurs réévaluent ainsi les perspectives de croissance du groupe sur ce segment concurrentiel.

De son côté, le titre SpaceX prolonge ses pertes pour la troisième séance consécutive avec un repli de 10% aujourd'hui. L'entreprise spatiale efface ainsi une partie de ses gains spectaculaires obtenus lors de sa récente introduction en bourse, qui l'avait temporairement propulsée devant Microsoft. La direction dévoile simultanément une trésorerie supérieure à 100 milliards de dollars et annonce une émission obligataire destinée à financer sa future expansion industrielle.

Les places européennes résistent aux remaniements britanniques

Sur le Vieux Continent, la tendance reste modérément positive à la clôture de 17h30. Le CAC 40 parisien recule d'environ 0,2%, alourdi par quelques valeurs cycliques. Les autres grands indices européens terminent la journée dans le vert, à l'image de l'IBEX 35 espagnol qui s'adjuge près de 1,2%. Les investisseurs locaux se montrent moins sensibles à la volatilité observée sur les valeurs technologiques américaines.

Le contexte politique au Royaume-Uni a retenu l'attention des opérateurs financiers européens. La démission du Premier ministre britannique Keir Starmer a largement circulé dans les salles de marché dès l'ouverture. La réaction des investisseurs reste toutefois mesurée face à cet événement institutionnel anticipé par plusieurs sondages récents.

Sur le marché des devises, la livre sterling a initialement cédé 0,19% face au dollar américain avant de combler la totalité de ses pertes en fin de journée. Le rendement des obligations souveraines britanniques à 10 ans reste parfaitement stable à la clôture. Cette inertie prouve que la place londonienne avait déjà intégré cette transition politique dans ses modèles de valorisation.

Le cours du pétrole dicte la tendance face aux discussions géopolitiques

L'accord américano-iranien modifie le marché énergétique

Les négociations bilatérales en Suisse monopolisent l'attention des courtiers spécialisés sur les matières premières. Les délégations américaine et iranienne ont échangé pendant 18 heures pour aboutir à un consensus préliminaire. Le vice-président américain JD Vance évoque de fortes avancées, confirmant le retour prochain des inspecteurs de l'ONU sur les sites sensibles. Ce contrôle strict conditionne la suite des discussions.

Un calendrier précis de 60 jours est désormais fixé pour finaliser le texte définitif. La levée des sanctions sur les exportations iraniennes constitue la pièce maîtresse du dispositif négocié à Genève. Washington a validé une suspension temporaire de certaines restrictions commerciales, autorisant ainsi Téhéran à écouler sa production par le biais d'un mécanisme de licences officielles. Les acheteurs asiatiques se positionnent déjà pour absorber ces nouveaux volumes.

Donald Trump affirme sur son réseau social Truth Social que l'Iran acceptera des inspections militaires élargies sur l'ensemble de son territoire. Les autorités iraniennes n'ont pas confirmé cette exigence et se concentrent publiquement sur la relance économique du pays. L'allègement de cette pression diplomatique pèse directement sur le cours du pétrole, les opérateurs anticipant un afflux massif de barils sur le marché physique.

Métaux précieux et cryptomonnaies en phase de consolidation

La réaction est immédiate sur les contrats à terme du brut, avec une chute supérieure à 3% en quelques heures. Le baril de Brent s'échange désormais sous la barre des 78 $, et le WTI recule sous les 74 $. Les acheteurs désertent le carnet d'ordres face à la perspective d'une augmentation de l'offre mondiale à court terme. Cette détente énergétique pourrait réduire les pressions inflationnistes aux États-Unis.

Les métaux précieux affichent des directions opposées au sein de la même séance. L'or cède environ 1% pour tester le support technique des 4 200 $ l'once, effaçant une partie de sa prime de risque géopolitique. L'argent métal profite en revanche d'une dynamique positive et s'adjuge 1% pour s'approcher du seuil des 65 $. Ce rebond spécifique s'explique par la demande industrielle toujours soutenue pour ce métal.

Les actifs numériques enregistrent de légers gains en marge de la correction des grandes actions américaines. L'Ethereum progresse de 0,3% et franchit le niveau technique des 1 730 $. Le cours du bitcoin s'apprécie de 0,4% et teste actuellement la résistance des 64 500 $ en séance. Les investisseurs maintiennent leurs positions sur les cryptomonnaies malgré les variations observées sur les marchés traditionnels.

❓ FAQ

Quels facteurs influencent le cours du pétrole aujourd'hui ? Le cours du pétrole baisse de plus de 3% suite aux avancées diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran. La suspension partielle des sanctions américaines permet à Téhéran de préparer le retour de ses exportations officielles sur le marché, augmentant ainsi l'offre mondiale de brut.

Pourquoi les actions américaines du secteur technologique reculent-elles ? Le secteur technologique subit des prises de bénéfices. L'action Alphabet perd plus de 5% après le départ de chercheurs spécialisés en intelligence artificielle, tandis que SpaceX corrige de 10% en ajustement après sa récente introduction en bourse. Ces mouvements pèsent sur l'ensemble des valeurs technologiques américaines.

Comment s'exposer au cours du bitcoin sur les marchés ? Les investisseurs peuvent s'exposer au cours du bitcoin par l'achat direct sur des plateformes dédiées ou via des véhicules d'investissement traditionnels. Les ETF cryptomonnaies permettent notamment de répliquer la performance de l'actif sans avoir à gérer techniquement un portefeuille numérique.