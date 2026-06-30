Le cours du pétrole Brent dévisse de 30 % sur le trimestre suite à l'ouverture de négociations de paix au Moyen-Orient.

Le S&P 500 progresse de 0,8 % et signe un trimestre record pour la Bourse de Wall Street .

Le S&P 500 a bondi de 0,8 % mardi soir à la Bourse de Wall Street, clôturant le trimestre sur une progression ininterrompue. La tendance positive sur les actions américaines contraste fortement avec le secteur de l'énergie. Le cours du pétrole enregistre en effet une chute trimestrielle massive de 30 % en raison du déblocage du trafic maritime commercial. L'inflation européenne affiche parallèlement des signes de contraction encourageants.

Macroéconomie : l'inflation se stabilise, l'emploi américain résiste

L'inflation et la croissance en Europe

Le produit intérieur brut du Royaume-Uni progresse de 0,6 % au premier trimestre en rythme séquentiel et affiche une hausse de 0,9 % sur une année glissante. Ces statistiques macroéconomiques s'alignent avec les prévisions trimestrielles du marché, bien qu'elles ressortent légèrement sous les anticipations annuelles. La dynamique fléchit toutefois au deuxième trimestre, le PIB mensuel ayant reculé de 0,1 % en avril 2026. L'activité britannique modérée indique un ralentissement progressif de la demande.

En Pologne, l'indice des prix à la consommation ralentit à 2,5 % sur un an en juin, contre 3,1 % mesurés le mois précédent. Sur une base mensuelle, l'inflation recule de 0,5 %, marquant une contraction plus prononcée que la prévision initiale fixée à -0,2 %. Ce retour exact à la cible officielle indique que la banque centrale polonaise maintiendra ses taux directeurs inchangés lors de ses prochaines réunions.

En Allemagne, les prix à la consommation progressent de 2,3 % sur un an en juin, un chiffre inférieur aux 2,6 % anticipés par les analystes financiers. Sur le mois, l'inflation allemande recule de 0,3 % en raison d'un apaisement des coûts liés à l'énergie. L'indice harmonisé HICP s'établit quant à lui à 2,4 % sur un an, confortant le scénario d'une normalisation des prix au sein de la zone euro.

L'emploi américain et l'activité chinoise

Aux États-Unis, l'enquête JOLTS recense 7,594 millions d'offres d'emploi en mai. Ce niveau reste stable par rapport au mois d'avril révisé, mais dépasse la prévision de 7,3 millions établie par le consensus. Cette demande soutenue en main-d'œuvre démontre la solidité de l'économie locale, alors que les embauches non agricoles ont accéléré récemment. L'inflation américaine reste un indicateur particulièrement suivi par la Fed dans cet environnement de plein emploi.

L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board progresse de 0,6 point en juin pour atteindre 91,2 points, un niveau inférieur aux 94,4 points anticipés initialement. La baisse du cours du pétrole à la pompe a mécaniquement compensé les inquiétudes des ménages relatives au marché du travail. Parallèlement, l'indice PMI de Chicago surpasse les attentes à 56,7 points, contre une prévision de 55,9 points et une précédente lecture à 62,7 points.

En Asie, l'économie chinoise affiche des statistiques supérieures aux estimations pour la période de juin. L'indice PMI manufacturier de la fédération logistique s'établit à 50,3 points, dépassant les 50,1 points prévus par le marché. Le PMI des services atteint 50,2 points, confirmant une expansion continue de l'activité commerciale en Chine. Ces indicateurs rassurent les opérateurs sur le maintien de la demande industrielle.

Bourse de Wall Street et matières premières : grand écart des performances

Nouveau record pour les indices boursiers

La Bourse de Wall Street enregistre une séance fortement haussière mardi, venant clôturer le meilleur trimestre boursier observé depuis six ans. L'indice S&P 500 gagne 0,8% sur la journée, tandis que le Nasdaq 100 progresse de 1,8%, porté par la valorisation des fabricants de semi-conducteurs. L'indice Dow Jones affiche une hausse plus mesurée de 0,3%. Les particuliers s'exposent fréquemment à ce marché via les ETF répliquant les valeurs technologiques.

Cette progression trimestrielle a ajouté 8 000 milliards de dollars à la capitalisation boursière du S&P 500. Les acheteurs ont systématiquement absorbé les baisses passagères, mobilisant des volumes d'achat 3,5 fois supérieurs à la moyenne journalière lors des séances de repli. Ce flux de capitaux a propulsé la tendance haussière, effaçant l'impact de la rotation sectorielle observée fin juin. Les valorisations des grandes entreprises maintiennent leur rôle de moteur boursier.

En Europe, la tendance se révèle plus contrastée à la clôture de mardi. L'indice DAX allemand progresse de 1,4% et le Stoxx Europe gagne 0,9 % sur l'ensemble de la séance. Le CAC 40 français recule en revanche de 0,4 %, tandis que le FTSE 100 britannique s'octroie 0,1%. À l'échelle des marchés globaux, l'indice MSCI World enregistre une hausse de 0,6%.

Chute du pétrole et recul de l'or

Le secteur de l'énergie accuse sa plus forte correction trimestrielle depuis la pandémie mondiale. Les contrats à terme sur le pétrole Brent perdent près de 30% au deuxième trimestre, annulant la prime de risque géopolitique de février. Le baril de Brent pour livraison en septembre s'échange autour de 73 dollars, et le WTI américain recule de 1% sous les 70 dollars. Pour investir sur ces évolutions, les acteurs négocient divers instruments sur matières premières.

Ce recul massif du cours du pétrole s'explique par la signature d'un mémorandum temporaire et l'ouverture de pourparlers de paix à Doha. Le trafic des navires pétroliers dans le détroit d'Ormuz remonte à 80% de son niveau d'avant-guerre, selon les données de Goldman Sachs. Morgan Stanley anticipe désormais un baril à 75 dollars en moyenne pour le second semestre 2026, chiffrant une surabondance structurelle de l'offre et des exportations américaines élevées.

Du côté des métaux précieux, le cours de l'or rebondit de 0,3% pour atteindre 4 030 dollars l'once, se maintenant juste au-dessus du seuil des 4 000 dollars. Sur le marché des cryptomonnaies, le Bitcoin cède 3% pour s'établir légèrement au-dessus des 58 000 dollars, prolongeant sa phase de consolidation technique. L'Ether suit la même trajectoire baissière avec un recul de 3% à 1 568 dollars lors des échanges européens.

❓ FAQ

Quels sont les facteurs qui influencent la Bourse de Wall Street actuellement ? La dynamique haussière de la Bourse de Wall Street repose sur la solidité de l'économie américaine, la résilience de l'emploi (mesurée par l'enquête JOLTS) et les perspectives de bénéfices élevés des entreprises, particulièrement dans le secteur technologique qui tire le S&P 500 vers le haut.

Pourquoi le cours du pétrole a-t-il baissé au deuxième trimestre ? Le cours du pétrole a perdu près de 30 % suite à l'atténuation des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. La reprise des négociations de paix à Doha a permis la réouverture partielle du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, ramenant l'offre mondiale à un niveau structurellement excédentaire.

Comment s'exposer au S&P 500 sur les marchés financiers ? Pour s'exposer aux performances de la Bourse de Wall Street, les investisseurs utilisent couramment des ETF qui répliquent physiquement ou synthétiquement l'indice américain, permettant d'investir sur un panier diversifié des 500 plus grandes capitalisations boursières cotées aux États-Unis.