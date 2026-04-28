Résumé quotidien | L'incertitude règne sur les marchés en cette période de publication des résultats

La séance américaine a été marquée par des inquiétudes quant à la pérennité de la rentabilité des entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle. Le climat de confiance semble avoir été encore davantage affaibli par l'impasse dans les négociations entre l'Iran et les États-Unis. Les contrats à terme sur les indices de Wall Street sont en baisse. Le NASDAQ 100 et le Russell 2000 enregistrent les plus fortes baisses, avec des reculs supérieurs à 1 %. Le S&P 500 et le Dow Jones résistent mieux. Les Émirats arabes unis ont officiellement annoncé leur sortie des cartels de l'OPEP et de l'OPEP+. Le Conference Board a publié les données sur la confiance des consommateurs, qui a augmenté de manière inattendue à 92,8 contre des prévisions de 89,3. CNN rapporte que le prix moyen du gallon d'essence a augmenté à 4,18 $, son plus haut niveau en quatre ans. Des informations concernant les résultats décevants d'OpenAI ont été rendues publiques. L'un des leaders de la course/révolution de l'IA aurait manqué ses objectifs en termes de chiffre d'affaires et de nombre d'utilisateurs. Cela a déclenché une vague de pessimisme et d'inquiétude sur l'ensemble du marché : les baisses les plus importantes touchent les entreprises les plus dépendantes du succès de cette société. CoreWeave et Oracle sont en baisse d'environ 5 %. Spotify a publié de solides résultats, mais le marché a été déçu par les prévisions de baisse des bénéfices au deuxième trimestre. L'action affiche une baisse à deux chiffres. UPS recule de plus de 3 % malgré des résultats solides, les investisseurs étant déçus par les objectifs financiers prudents de la société. Coca-Cola a dépassé les attentes du marché et relevé ses prévisions pour les prochaines périodes de reporting. L'action est en hausse de plus de 5 %. General Motors a publié de solides résultats, dépassant largement les attentes, mais le sentiment est resté mitigé après que la société a sensiblement revu à la hausse ses prévisions concernant les coûts liés aux droits de douane. L'action a terminé la séance près de son cours d'ouverture. Bed Bath & Beyond a publié ses résultats : les pertes ont été bien moins importantes que prévu. Le titre a d'abord bondi de plus de 25 %, puis s'est inversé pour terminer la séance en baisse d'environ 7 %.

Le sentiment sur les places boursières européennes était mitigé et plus modéré qu'aux États-Unis, bien qu'il reste orienté à la baisse. Le continent est confronté à toute une série de questions et de préoccupations, principalement liées aux prix des carburants. L'indice paneuropéen EURO STOXX 50 a reculé d'environ 0,4 %. L'Espagne a enregistré une forte hausse des ventes au détail ainsi qu'une augmentation du chômage. Les ventes au détail ont progressé de 4,1 % en glissement annuel, tandis que le taux de chômage a dépassé les 10,8 %. Airbus a publié ses résultats du premier trimestre. La société a enregistré une baisse notable de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité, mais l'action résiste à la baisse, la société ayant maintenu inchangées ses prévisions pour l'ensemble de l'année. À court terme, les stocks de kérosène en Europe pourraient s'améliorer, selon le PDG de Ryanair. L'allemand Bayer est en baisse de plus de 4 % ; cette chute fait suite à un procès aux États-Unis concernant l'utilisation de pesticides et son impact négatif sur la santé.

Sur le marché des changes, les pertes du franc suisse sont marquées. Le CHF recule d'environ 0,5 % face aux principales paires de devises. Ce mouvement reflète à la fois des prises de bénéfices, des spéculations sur la politique de la BNS et l'incertitude liée aux guerres commerciales en cours.

Du côté des matières premières agricoles, c'est le blé qui progresse le plus, principalement en raison des inquiétudes concernant la production alimentaire dans un contexte de problèmes potentiels d'approvisionnement en engrais.

Les prix du pétrole sont en hausse d'environ 2,5 %. Le Brent atteint 104 dollars, tandis que le WTI dépasse les 100 dollars le baril.

Les baisses dominent parmi les métaux. L'aluminium et le cuivre reculent de plus de 1 %, tandis que l'argent et l'or perdent environ 2 %.

Dans le domaine des cryptomonnaies, le sentiment est mitigé. Le Bitcoin et le Solana reculent d'un peu moins de 1 %. L'Ethereum affiche une volatilité limitée et se maintient autour de 2 280 dollars.

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