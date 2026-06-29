Le cours Bitcoin progresse de 1,74% au-delà des 60 200 dollars à la faveur d'un regain d'appétit pour le risque.

Le secteur technologique soutient les indices avec un bond de 4% pour Alphabet lors de son entrée au Dow Jones.

Le Dow Jones gagne 0,58% à 52 175 points suite à la suspension des opérations militaires entre les États-Unis et l'Iran.

Le Dow Jones atteint le nouveau sommet de 52 175 points ce lundi à la Bourse de Wall Street. L'accalmie des tensions au Moyen-Orient relance immédiatement la prise de risque, propulsant également le cours Bitcoin au-delà des 60 200 dollars. Sur le front des actions américaines, les acheteurs se repositionnent avant la publication très attendue du rapport mensuel sur l'emploi.

Bourse de Wall Street et détente géopolitique

Suspension des hostilités et rebond des indices

Les États-Unis et l'Iran s'accordent sur une suspension des opérations militaires dans le détroit d'Ormuz. La décision autorise de nouveau le libre passage des navires commerciaux dans cette zone de transit pétrolier. En fin de séance, les annonces ont immédiatement provoqué un élan d'optimisme sur la Bourse de Wall Street. Les émissaires américains se rendent ce mardi au Qatar pour relancer les pourparlers de paix.

La volatilité reste toutefois présente, les opérateurs alternant entre achats marqués et prises de bénéfices au fil de la séance. L'absence de confirmation officielle d'un cessez-le-feu par Téhéran entretient une certaine retenue à court terme. Les autorités iraniennes nient d'ailleurs la programmation de pourparlers techniques, laissant planer une incertitude diplomatique.

Malgré l'absence de garanties, les acheteurs prennent le contrôle des échanges en fin de journée. Le Dow Jones s'adjuge 0,58% pour clôturer à 52 175 points et le S&P 500 progresse de 0,51% à 7 392 points. Le Nasdaq signe la meilleure performance avec une hausse de 0,79% à 25 497 points, préservant son support technique près de la moyenne mobile à 50 jours.

Agenda macroéconomique et banques centrales

La semaine boursière sera écourtée par la fête nationale américaine du 4 juillet, mais le calendrier statistique exige une attention particulière. Les investisseurs ciblent le rapport mensuel sur l'emploi (NFP - créations d'emplois non agricoles), attendu ce jeudi. Goldman Sachs anticipe 130 000 nouvelles embauches, un chiffre supérieur au consensus fixé à 115 000, et Deutsche Bank se montre plus conservatrice avec une estimation de 75 000 postes créés.

Du côté de la politique monétaire, les opérateurs décortiqueront les propos de Kevin Warsh. Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) s'exprimera ce mercredi lors du forum de la Banque centrale européenne à Sintra. Ses déclarations serviront de boussole pour anticiper la trajectoire des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. En parallèle, la Cour suprême des États-Unis confirme l'indépendance de la Fed, bloquant le limogeage de la gouverneure Lisa Cook par le président américain.

L'actualité macroéconomique anime également l'Europe, où les indices boursiers terminent en ordre dispersé. Le DAX allemand cède 0,2% et l'Euro Stoxx 600 stagne. En Pologne, le programme de baisse des prix des carburants s'achève ce 1er juillet. Le retour du taux de TVA à 23% poussera le prix de l'essence entre 6,50 et 6,80 PLN le litre, ajoutant mécaniquement 0,3 à 0,4 point de pourcentage à l'inflation nationale.

Des actions américaines aux matières premières

Mouvements sur les valeurs d'entreprise

L'intégration d'Alphabet au sein du Dow Jones Industrial Average marque la séance. L'action bondit de 4% pour son premier jour de cotation sous ce nouvel indice de référence de la Bourse de Wall Street. Comcast grimpe de 6% à 7% après l'annonce de la scission de son portefeuille de médias, incluant NBCUniversal et Sky, en deux entités cotées distinctes.

Le secteur des semi-conducteurs enregistre des fluctuations importantes tout au long de la journée. Le fonds ETF sectoriel SMH termine en hausse de 2,5% après avoir chuté de 3,1% dans les premiers échanges. Nvidia efface ses pertes matinales pour clôturer sur un gain de 0,6%, tandis que Micron abandonne 2%.

À l'inverse, l'action TopBuild s'effondre de 12%, signant sa pire séance depuis mars 2020. La chute fait suite à l'annonce de son rachat par QXO pour un montant de 17 milliards de dollars. L'intelligence artificielle continue par ailleurs d'animer les carnets d'ordres : les tests du modèle Grok 4.5 d'xAI, doté de 1 500 milliards de paramètres, profitent indirectement au titre Tesla qui enregistre une forte progression en séance.

Évolution du cours Bitcoin et des ressources de base

Sur le marché des devises, le dollar américain recule de 0,23% à 100,88 points. L'euro progresse de 0,39% à 1,1424 dollar et la livre sterling avance de 0,43% à 1,3253 dollar. Du côté des cryptoactifs, le cours Bitcoin gagne 1,74% et s'échange dans une fourchette comprise entre 60 280 et 60 478 dollars, porté par le retour du risque. Les investisseurs suivent la tendance haussière sur l'ensemble des cryptomonnaies.

L'apaisement dans le détroit d'Ormuz n'entrave pas la progression des prix du pétrole. Le brut léger américain WTI prend 1,7% à 70,38 dollars le baril, et le Brent s'adjuge 1,24% à 72,88 dollars. Le gaz naturel signe en revanche la plus forte baisse des matières premières, reculant de 3,58% à 3,18 dollars, ce qui reflète l'anticipation d'une reprise rapide des livraisons de gaz naturel liquéfié.

Les métaux précieux subissent des dégagements techniques liés au regain d'optimisme boursier. L'once d'or cède 1,20% à 4 022 dollars, un mouvement de rotation classique vers les actifs plus risqués. L'argent lâche de son côté 1,36% à 58,08 dollars l'once. Les baisses illustrent le transfert net de liquidités vers les actions américaines.

❓ FAQ

Qu'est-ce qui explique la hausse de la Bourse de Wall Street aujourd'hui ? La progression de la Bourse de Wall Street s'appuie sur la suspension des opérations militaires entre les États-Unis et l'Iran. Cet événement diplomatique relance le goût du risque et dissipe les craintes liées à la circulation maritime commerciale.

Comment le cours Bitcoin réagit-il aux tensions géopolitiques ? Le cours Bitcoin profite directement de l'accalmie géopolitique, s'appréciant de 1,74 % pour franchir les 60 280 dollars. Ce rebond s'inscrit dans un mouvement global de rotation des capitaux vers les actifs risqués.

Pourquoi le cours de l'or a-t-il baissé ? La baisse de 1,20 % de l'or reflète le regain de confiance sur les actions américaines. Les capitaux quittent les valeurs refuges traditionnelles pour financer des achats sur le marché des actions, notamment dans le secteur technologique.

Quelles statistiques surveiller sur les actions américaines cette semaine ? Les opérateurs de marché ciblent la publication du rapport sur l'emploi américain (NFP), avec un consensus tablant sur 115 000 créations de postes. Le discours du président de la Fed à Sintra sera également déterminant pour les valorisations.