Du côté des méga-capitalisations, Meta Platforms recule de près de 5%. À l'inverse, l'action Apple enregistre une hausse de 4,5%. L'action Tesla perd 8% en séance, malgré des livraisons de véhicules au deuxième trimestre supérieures aux prévisions.

Le compartiment des puces électroniques concentre l'essentiel de la baisse. Le titre Micron chute de 7,5%, et plusieurs acteurs majeurs de l'industrie affichent des pertes supérieures à 10%.

Outre-Atlantique, la Bourse américaine s'affiche en net repli durant la seconde partie de la séance. Le Nasdaq 100 cède 2,3% en fin de journée, malgré une réaction initiale positive aux statistiques macroéconomiques.

Plus tôt dans la journée, le KOSPI sud-coréen a dévissé de plus de 7%. Ce décrochage s'inscrit dans un contexte de liquidations massives sur les titres Samsung et SK Hynix, pesant par ricochet sur le sentiment mondial autour des actions technologiques .

Cette surperformance européenne s'explique directement par la composition sectorielle de ses indices phares. Moins exposée aux fabricants de semi-conducteurs, l'Europe échappe au fort courant vendeur observé en Asie.

La séance a débuté sur une note positive pour les places boursières du Vieux Continent. Le DAX allemand progresse de plus de 2%, tandis que le FTSE 100 britannique s'adjuge près de 1,8%. La place polonaise n'est pas en reste, le WIG20 clôturant sur un gain de 1,5%.

La Bourse américaine subit de forts dégagements ce jeudi, particulièrement sur le segment technologique, dans le sillage de la publication du rapport sur l'emploi ( NFP ). Seulement 57 000 emplois non agricoles ont été créés en juin aux États-Unis. Cette détérioration macroéconomique ravive l'intérêt pour les valeurs refuges comme l' or , au détriment des actions technologiques qui portaient jusqu'ici les indices.

Source: xStation 5

Impact macroéconomique des données sur l'emploi américain

Le rapport NFP déçoit largement

Le département du Travail publie un rapport dressant le portrait d'un marché en fort ralentissement. Les créations de postes non agricoles s'établissent à seulement 57 000, très en deçà du consensus qui visait 113 000. Le mois précédent avait généré 172 000 nouvelles embauches.

Le taux de chômage recule légèrement à 4,2%, contre 4,3% attendus par les économistes. Parallèlement, le secteur privé ne génère que 49 000 postes au lieu des 107 000 anticipés. La sphère publique détruit pour sa part 8 000 emplois, effaçant une fraction des recrutements du mois dernier.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage se maintiennent à 215 000. En matière de rémunération, le salaire horaire moyen progresse de 3,5% sur un an, un niveau légèrement supérieur aux prévisions de 3,4%.

L'or flambe face au repli des rendements

Cette faiblesse des données sur l'emploi américain provoque une détente immédiate sur le marché obligataire. Les rendements des bons du Trésor américain, dont l'échéance à 10 ans, s'inscrivent en nette baisse.

Conséquence directe, le cours de l'or rebondit au-dessus de 4 100 dollars l'once. L'argent métal l'accompagne avec un gain de 2,5%. Sur le marché des devises, le billet vert s'affaiblit, permettant au taux de change EUR/USD de repasser le seuil de 1,143.

Les autres classes d'actifs réagissent de manière contrastée à cette publication. Le pétrole Brent entame une modeste reprise technique autour de 71,50 dollars le baril. Du côté des devises numériques, le bitcoin amorce un retour vers 62 000 dollars, un niveau qui témoigne d'une prudence persistante des opérateurs.

Perspectives pour le marché des matières premières

Détente sur l'énergie et l'agriculture

Le marché de l'énergie encaisse également plusieurs indicateurs ce jeudi. Le rapport de l'EIA révèle une augmentation des stocks de gaz naturel américain de 87 milliards de pieds cubes (Bcf). Ce volume dépasse les 84 Bcf anticipés par le consensus.

Dans les minutes qui ont suivi cette annonce, les contrats à terme sur le gaz naturel ont entamé un repli. Cette baisse initiale a toutefois été comblée durant la suite des échanges.

Sur les matières premières agricoles, la tendance reste divisée. Les contrats à terme sur le blé au CBOT se maintiennent au-dessus de 600 cents le boisseau. À l'opposé, les cours du cacao échangés sur l'ICE reculent de 1,2% en séance.

Analyse technique sur le cours de l'or

Sur le plan graphique, le cours de l'or poursuit un violent mouvement ascendant. Après avoir pris appui sur la zone des 3 900 dollars l'once, le métal précieux efface une partie de ses pertes récentes pour s'installer au-dessus de 4 100 dollars.

Un croisement de moyennes mobiles retient l'attention des opérateurs : la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours croise à la baisse l'EMA à 200 jours. Ce mouvement, désigné sous le nom de "croix de la mort", suscite une certaine prudence à court terme.

Lors de son occurrence précédente en 2023, cette configuration s'était néanmoins transformée en signal haussier contrarien, précédant une puissante impulsion à l'achat. La prochaine résistance technique est localisée à 4 400 dollars l'once, avec des supports majeurs visibles à 4 000 et 3 900 dollars.

Source: xStation 5

❓ FAQ

Que mesure le NFP (Non-Farm Payrolls) sur la Bourse américaine ? Le NFP (créations d'emplois non agricoles) agit comme un baromètre de la croissance aux États-Unis. Il influence la politique de la Réserve fédérale (Fed), et dicte en grande partie la direction de la Bourse américaine, particulièrement des actions technologiques sensibles à l'évolution des taux directeurs.

Pourquoi les données sur l'emploi américain affectent-elles le cours de l'or ? Une baisse des créations d'emplois ravive les anticipations de baisses de taux. Cette dynamique pèse sur le dollar et diminue le rendement des obligations. Le cours de l'or, un actif de couverture qui ne génère pas de rendement, devient alors plus attractif pour les capitaux.

Comment s'exposer à ces dynamiques de marché ? L'exposition à la Bourse américaine ou aux métaux précieux peut passer par l'achat de titres en direct ou par des ETF (fonds indiciels). Ces véhicules financiers permettent de répliquer les variations d'indices de référence comme le Nasdaq 100 ou le panier de l'or physique.