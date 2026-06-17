Les principaux indices américains restent aujourd’hui proches de leurs niveaux d’ouverture. Le S&P 500 progresse de 0,1 %, tandis que le NASDAQ Composite a gagné 0,2 %. Les cours du pétrole restent également stables : le Brent s’échange légèrement en dessous de 80 dollars, tandis que le WTI oscille autour de 77 dollars. Aucun événement majeur n’est à signaler sur le marché des devises non plus, le dollar enregistrant de modestes gains.

Les déclarations chaotiques du président Trump concernant l’accord avec l’Iran, qui doit être signé ce vendredi, n’ont pas entraîné de volatilité accrue. Toute l’attention est tournée vers la réunion de la Fed qui approche à grands pas. Celle-ci ne devrait pas entraîner de modification des taux d’intérêt – du moins, c’est ce que supposent les marchés. Cependant, nous attendons la publication des nouvelles projections de taux d’intérêt (Dot Plot) et, surtout, la première conférence de presse du nouveau président, Kevin Warsh.

La décision sera publiée à 19 h, heure britannique.

Elle s’accompagnera du Dot Plot, qui présente les projections du Comité en matière de taux d’intérêt.

Nous recevrons également de nouvelles prévisions concernant la croissance économique et l’inflation.

À 19 h 30, heure britannique, Kevin Warsh prendra la parole.

Politique monétaire

Le président désigné par Trump aura une tâche difficile à accomplir. Beaucoup s’attendent à ce qu’il cherche à apaiser le président en adoptant un ton conciliant. Dans le même temps, son message sera scruté à la loupe par les analystes du monde entier, qui veilleront à déterminer si l’écart entre les déclarations de Warsh et les signaux émis par le reste du Comité est significatif. Si tel est le cas, le nouveau président pourrait perdre la confiance des investisseurs dès son entrée en fonction ; il semble donc peu probable qu’il opte pour un changement radical de rhétorique.

Figure 1 : Taux d’intérêt et rendements obligataires aux États-Unis (1998 - 2026)

Source: XTB Research, 17.06.2026

La situation actuelle ne semble pas s'y prêter, même si la signature du protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran, prévue vendredi, devrait légèrement faciliter la tâche de M. Warsh, lui permettant d'adopter une approche plus distanciée face aux risques d'inflation récemment mis en avant. Ce qui est déterminant, c'est que ses déclarations seront confrontées aux projections de taux d'intérêt du Comité (Dot Plot).

Géopolitique

Comme nous l’avons écrit dans notre US Open d’aujourd’hui, le président Trump a poursuivi aujourd’hui sa communication chaotique concernant l’accord avec l’Iran. Lors du sommet du G7 à Évian, en France, il a d’une part souligné que le détroit d’Ormuz serait rouvert d’ici un jour ou deux, tandis que d’autre part, il a précisé que le protocole d’accord avec l’Iran ne constituait pas un accord définitif et que s’il « n’aimait pas ce qu’il voyait, il attaquerait à nouveau (l’Iran) ». Cependant, les marchés ne semblent pas pour l’instant accorder trop d’importance à ses propos.

La signature du document est prévue vendredi. Le retour effectif du trafic maritime dans le détroit constituera un stimulant important pour les marchés – malgré toutes les assurances de la Maison Blanche, les investisseurs restent méfiants quant à l’issue de la saga américano-iranienne.

Matières premières

En l'absence d'actualités majeures au Moyen-Orient, la relative stabilité des prix des principales matières premières énergétiques n'est pas surprenante. Le GNL a poursuivi sa baisse : le TTF est passé sous la barre des 42 %, tandis que le NATGAS s'établit autour de 3,17 $.

On observe de légères hausses du prix du pétrole brut (+0,7 à 0,9 %). Cela s’explique en partie par la forte baisse des stocks indiquée dans le rapport de l’EIA (-8,3 millions, contre une prévision consensuelle de -3 millions).

Un écart aussi important par rapport aux prévisions résulte principalement d’une forte baisse des importations de pétrole et d’un taux d’utilisation élevé des raffineries : le débit de pétrole a augmenté pour atteindre 17,2 millions de barils par jour, et le taux d’utilisation des capacités de raffinage a atteint 96,7 %.

Vous pouvez en savoir plus sur ce sujet dans le commentaire de Kamil Szczepański intitulé « DERNIÈRE MINUTE : Forte baisse des stocks de pétrole, le Brent repasse au-dessus de 80 $ », disponible sur la plateforme.

De légères hausses ont également été observées pour l’or (+0,6 %) et l’argent (+0,8 %), qui bénéficient de la baisse des rendements des bons du Trésor dans les principales économies. C’est pourquoi la réunion du FOMC d’aujourd’hui pourrait constituer un test important pour ces deux métaux précieux.

Marchés Actions

Absence de tendance claire. Le secteur des semi-conducteurs regagne du terrain, emmené par Applied Materials (+7,5 %). L'accord annoncé par la société avec Essilor Luxottica vise à proposer des lunettes à la pointe de la technologie, intégrant des systèmes de réalité augmentée (RA) et d'intelligence artificielle (IA). La société bénéficie également du soutien des analystes, qui ont revu à la hausse leurs objectifs de cours.

Figure 2 : Tableau de bord du Nasdaq 100 (17/06/2026)

Source: XTB Research, 17.06.2026

Les marchés européens ont globalement clôturé la journée en légère hausse. L'indice Euro Stoxx 50 (+0,3 %) et le DAX allemand (+0,1 %) se sont raffermis, malgré un recul significatif de l'action BMW (-7,8 %). Le géant automobile a été mis sous pression après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels, ce qui a pesé sur d'autres entreprises du secteur, telles que Volkswagen ou Mercedes-Benz.

Figure 3 : Tableau de bord de l’Euro Stoxx 50 (17/06/2026)

Source: XTB Research, 17.06.2026

Données macroéconomiques

Les chiffres des ventes au détail américaines ont surpris à la hausse. En glissement annuel, on a enregistré une hausse de 6,9 %, et de 0,9 % en glissement mensuel. Les données du groupe de référence (+0,7 % m/m) ont également dépassé les attentes, confirmant que la dynamique de croissance n’est pas uniquement due à la hausse des prix à la pompe.

La vigueur de la consommation américaine est certes une bonne nouvelle pour l’économie des États-Unis, même s’il convient de rappeler que cela se fait en grande partie au détriment de l’épargne. De plus, on observe une forte stratification dans ce domaine. La croissance de la consommation dans le tiers des ménages aux revenus les plus faibles progresse beaucoup plus lentement.

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Michał Jóźwiak, analyste des marchés financiers chez XTB