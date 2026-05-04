Résumé quotidien : le conflit s'intensifie à nouveau - les indices en baisse, le pétrole en hausse

L'attention des investisseurs se détourne de la saison des résultats pour se porter sur l'Iran. Tout porte à croire que l'Iran a violé le cessez-le-feu en bombardant les Émirats arabes unis et plusieurs navires dans le détroit d'Ormuz. De nombreux investisseurs sont convaincus que des hostilités à grande échelle pourraient reprendre prochainement, ce qui pèse sur les indices boursiers et soutient les cours des matières premières énergétiques.

Les indices américains reculent d'un peu moins de 1 % dans un contexte de tensions géopolitiques. C'est le Dow qui enregistre les baisses les plus importantes, ses contrats à terme chutant par moments de plus de 1 %. Le Nasdaq résiste le mieux, limitant ses pertes à moins de 0,3 %.

De nouvelles questions se posent également concernant la dette américaine. Les rendements des bons du Trésor américain affichent des hausses notables, en particulier sur les échéances de 1 à 5 ans. John Williams a tenté de calmer les esprits lors de la conférence de la Réserve fédérale à New York : le président de la Fed locale a déclaré que l'économie américaine était bien préparée à l'incertitude et au risque.

GameStop (GME.US), une société souvent associée à la catégorie dite des « meme stocks », a annoncé son intention d'acquérir la plateforme eBay. Les analystes soulignent la capacité limitée de la société à financer cette acquisition. Le titre a d'abord progressé de plus de 6 %, mais au fil de la séance, il a inversé la tendance et a terminé en baisse de plus de 7 %.

Palantir (PLTR.US) publiera ses résultats après la clôture des marchés américains. Le marché s'attend à une amélioration à deux chiffres de la rentabilité et à des commentaires apaisant les inquiétudes concernant le rythme de croissance à long terme du segment commercial.

Les données macroéconomiques américaines ont surpris à la hausse. Les commandes de biens durables ont augmenté comme prévu de 0,8 %, mais les commandes industrielles ont progressé de 1,5 % en glissement mensuel, contre une prévision de seulement 0,5 %.

Dans le sillage des tensions au Moyen-Orient, presque tous les principaux indices européens ont enregistré des pertes importantes. L'Espagne a mené la baisse : en fin de journée, les contrats à terme sur l'IBEX affichaient une baisse pouvant atteindre 3 %.

Le moral dans le secteur manufacturier est bien meilleur que sur les marchés boursiers. Les PMI manufacturiers européens ont surpris à la hausse dans la plupart des pays de la zone euro, presque tous les pays parvenant à faire passer leur PMI au-dessus du seuil des 50 points. Le total de la zone euro s'est établi à 52,2 points.

Sur les marchés des changes, le dollar australien affiche une évolution notable. L'AUD recule de plus de 0,6 % face au dollar américain, principalement en raison de données sur l'inflation plus faibles que prévu. Une tendance similaire peut être observée pour le dollar néo-zélandais.

Du côté des matières premières, l'attention des investisseurs se porte sur le pétrole. Compte tenu du risque de reprise d'un conflit à grande échelle dans le détroit d'Ormuz, le Brent a progressé de près de 5 %, dépassant par moments les 114 dollars le baril. Le WTI limite ses gains à 3 %, oscillant autour de 105 dollars.

Les métaux précieux sont en baisse : l'or recule d'un peu moins de 2 %, tandis que l'argent perd 3 %.

Parmi les matières premières agricoles, le cacao progresse de plus de 8 %, les traders anticipant le risque de pénurie d'engrais nécessaires à la culture, ce qui pourrait modifier l'équilibre entre l'offre et la demande.

Le sucre est également en hausse, de 2 %, car une plus grande partie de la canne à sucre est réorientée vers la production d'éthanol.

Malgré l'incertitude, le sentiment sur les marchés des cryptomonnaies reste positif. Le Bitcoin est repassé au-dessus des 80 000 dollars, en hausse de près de 2 %. L'Ethereum progresse d'environ 1,8 %. Solana réduit ses gains à moins de 1 %, se maintenant autour de 85 dollars.