Résumé quotidien : le conflit s'intensifie à nouveau - les indices en baisse, le pétrole en hausse

L'attention des investisseurs se détourne de la saison des résultats pour se porter sur l'Iran. Tout porte à croire que l'Iran a violé le cessez-le-feu en bombardant les Émirats arabes unis et plusieurs navires dans le détroit d'Ormuz. De nombreux investisseurs sont convaincus que des hostilités à grande échelle pourraient reprendre prochainement, ce qui pèse sur les indices boursiers et soutient les cours des matières premières énergétiques.
Les indices américains reculent d'un peu moins de 1 % dans un contexte de tensions géopolitiques. C'est le Dow qui enregistre les baisses les plus importantes, ses contrats à terme chutant par moments de plus de 1 %. Le Nasdaq résiste le mieux, limitant ses pertes à moins de 0,3 %.
De nouvelles questions se posent également concernant la dette américaine. Les rendements des bons du Trésor américain affichent des hausses notables, en particulier sur les échéances de 1 à 5 ans. John Williams a tenté de calmer les esprits lors de la conférence de la Réserve fédérale à New York : le président de la Fed locale a déclaré que l'économie américaine était bien préparée à l'incertitude et au risque.
GameStop (GME.US), une société souvent associée à la catégorie dite des « meme stocks », a annoncé son intention d'acquérir la plateforme eBay. Les analystes soulignent la capacité limitée de la société à financer cette acquisition. Le titre a d'abord progressé de plus de 6 %, mais au fil de la séance, il a inversé la tendance et a terminé en baisse de plus de 7 %.
Palantir (PLTR.US) publiera ses résultats après la clôture des marchés américains. Le marché s'attend à une amélioration à deux chiffres de la rentabilité et à des commentaires apaisant les inquiétudes concernant le rythme de croissance à long terme du segment commercial.
Les données macroéconomiques américaines ont surpris à la hausse. Les commandes de biens durables ont augmenté comme prévu de 0,8 %, mais les commandes industrielles ont progressé de 1,5 % en glissement mensuel, contre une prévision de seulement 0,5 %.
Dans le sillage des tensions au Moyen-Orient, presque tous les principaux indices européens ont enregistré des pertes importantes. L'Espagne a mené la baisse : en fin de journée, les contrats à terme sur l'IBEX affichaient une baisse pouvant atteindre 3 %.
Le moral dans le secteur manufacturier est bien meilleur que sur les marchés boursiers. Les PMI manufacturiers européens ont surpris à la hausse dans la plupart des pays de la zone euro, presque tous les pays parvenant à faire passer leur PMI au-dessus du seuil des 50 points. Le total de la zone euro s'est établi à 52,2 points.
Sur les marchés des changes, le dollar australien affiche une évolution notable. L'AUD recule de plus de 0,6 % face au dollar américain, principalement en raison de données sur l'inflation plus faibles que prévu. Une tendance similaire peut être observée pour le dollar néo-zélandais.
Du côté des matières premières, l'attention des investisseurs se porte sur le pétrole. Compte tenu du risque de reprise d'un conflit à grande échelle dans le détroit d'Ormuz, le Brent a progressé de près de 5 %, dépassant par moments les 114 dollars le baril. Le WTI limite ses gains à 3 %, oscillant autour de 105 dollars.
Les métaux précieux sont en baisse : l'or recule d'un peu moins de 2 %, tandis que l'argent perd 3 %.
Parmi les matières premières agricoles, le cacao progresse de plus de 8 %, les traders anticipant le risque de pénurie d'engrais nécessaires à la culture, ce qui pourrait modifier l'équilibre entre l'offre et la demande.
Le sucre est également en hausse, de 2 %, car une plus grande partie de la canne à sucre est réorientée vers la production d'éthanol.
Malgré l'incertitude, le sentiment sur les marchés des cryptomonnaies reste positif. Le Bitcoin est repassé au-dessus des 80 000 dollars, en hausse de près de 2 %. L'Ethereum progresse d'environ 1,8 %. Solana réduit ses gains à moins de 1 %, se maintenant autour de 85 dollars.
L'Iran rompt le cessez-le-feu🚨
BREAKING : L'Iran aurait attaqué des navires américains ? Les cours du pétrole s'envolent
💶Industrie en zone euro : une reprise fragile qui masque des risques de stagflation
⏰L'US500 frôle des sommets avant la Fed
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."