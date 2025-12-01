Résumé quotidien : Le premier jour de décembre défavorable aux cryptos

La première séance de la semaine — et du mois de décembre — sur les marchés financiers internationaux a été marquée par une baisse des valorisations de la plupart des instruments. En Europe, les reculs ont dominé, notamment sur le DAX allemand, qui a perdu 1 % sur le marché au comptant. Les pourparlers de paix concernant l’Ukraine pèsent sur les principaux représentants industriels de la région. L’économie polonaise a maintenu une croissance solide au troisième trimestre 2025. Le produit intérieur brut a augmenté de 3,8 % en glissement annuel et de 0,9 % par rapport au trimestre précédent, dépassant les premières estimations de l’Office central de statistique (GUS) ainsi que le consensus du marché. La croissance a été principalement tirée par les investissements, en hausse de 7,1 % en glissement annuel, essentiellement dans les secteurs public et local, ainsi que par les dépenses publiques, en hausse de 7,4 %. La consommation des ménages a progressé de 3,5 % sur un an, indiquant une structure de croissance stable sans pression inflationniste excessive. La demande intérieure a augmenté de 3,7 % sur un an, les exportations de 6,1 % et les importations de 5,9 %. Les indices de Varsovie ont légèrement progressé, portés par ces bonnes nouvelles économiques. À Wall Street, le sentiment s’est quelque peu amélioré en seconde partie de séance, malgré un début de journée négatif. Cela ne change toutefois pas le fait que les principaux indices restent en baisse en cours de séance. Le Nasdaq recule actuellement de 0,1 % et le S&P 500 de 0,07 %. En novembre, le secteur industriel américain a continué de se contracter. L’indice ISM manufacturier s’est établi à 48,2 points, contre une prévision de 49,0. L’indice des nouvelles commandes a reculé à 47,4 et l’emploi industriel à 44,0, indiquant un affaiblissement de la demande et des réductions d’effectifs dans le secteur. Les services, en revanche, progressent : l’ISM des services s’est établi à 58,5 points, au-dessus des attentes. Sur le marché des changes, le yen japonais est la devise la plus performante de la séance, en réaction aux derniers commentaires du gouverneur de la Banque du Japon (BOJ), qui a clairement évoqué — pour la première fois depuis des mois — la possibilité d’une hausse des taux lors de la réunion de décembre. Sur le marché des matières premières, l’ARGENT se distingue particulièrement, gagnant 3,5 % et atteignant de nouveaux sommets. L’or se comporte également très bien : les contrats sur le GOLD progressent de 0,6 %. Cependant, le segment le plus pessimiste du marché actuellement est celui des cryptomonnaies et des entreprises liées à cet écosystème. Le Bitcoin perd 6,6 % aujourd’hui, et les actions de Strategy Inc chutent de 12 % à la suite de commentaires du PDG évoquant la possibilité technique de vendre du Bitcoin en situation de crise — une position qui, selon les investisseurs, contraste avec l’attitude auparavant très enthousiaste de Michael Saylor.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."