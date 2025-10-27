Résumé quotidien : les actions rebondissent alors que les marchés attendent les discussions entre Trump et Xi ; les métaux précieux reculent en raison de l'appétit pour le risque (27.10.2025)

Points clés Les indices boursiers américains se redressent grâce aux espoirs d'une trêve commerciale entre la Chine et les États-Unis.

L'AUD est la devise la plus forte du G10 aujourd'hui, grâce à la hausse de l'appétit pour le risque et à la position restrictive de la RBA.

L'or et l'argent poursuivent leur baisse.

Wall Street s'achemine vers une clôture dans le vert, portée par une appétence accrue pour le risque et l'espoir d'un accord commercial entre les États-Unis et la Chine. Les gains les plus importants sont enregistrés par le Nasdaq (+1,7 %), soutenu par l'euphorie autour des valeurs technologiques, suivi du S&P 500 (+1 %), du DJIA (+0,5 %) et du Russell 2000 (+0,25 %).

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est entretenu avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi au sujet de la rencontre entre Trump et Xi Jinping en Corée du Sud. Cet appel a eu lieu après les négociations commerciales du week-end en Malaisie concernant les tensions sur les terres rares et les frais portuaires américains sur les navires chinois.

Les actions de Qualcomm (QCOM.US) ont gagné jusqu'à 20 % (actuellement : +12 %) en réaction à l'annonce des nouvelles gammes de processeurs AI200 et AI250 dédiés à la formation en IA. Les clients peuvent utiliser soit des puces individuelles, soit des configurations de serveurs complètes, ce qui place Qualcomm en concurrence directe avec les leaders des centres de données Nvidia et AMD.

L'optimisme était également présent pendant la séance européenne. L'EU50 a gagné 0,74 % aujourd'hui, principalement grâce aux gains enregistrés à la bourse de Madrid (SPA35 : +1 %) et de Milan (ITA40 : +1,2 %). Le DAX allemand (DE40 : +0,4 %), le CAC40 français (+0,3 %) et le FTSE 100 britannique (UK100 : +0,2 %) ont également clôturé dans le vert.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar s'échange à un niveau stable, bien que les devises des marchés émergents enregistrent des gains significatifs (USDBRL : -0,4 %, USDCNH : -0,15 %, USDPLN : -0,3 %). Parmi les devises du G10, la plus forte aujourd'hui est le dollar australien (AUDUSD : +0,3 %, EURAUD : -0,25 %), lié au sentiment économique chinois. L'EURUSD s'échange en légère hausse à 1,165.

L'AUD est également soutenu par les commentaires optimistes du gouverneur de la RBA, M. Bullock, qui a déclaré que la récente hausse du chômage selon les données mensuelles australiennes n'avait pas dépassé de manière significative les prévisions.

L'appétit croissant pour le risque continue de faire baisser les métaux précieux. L'or perd encore 1,8 % à 4 009 dollars l'once, passant brièvement sous le seuil psychologique des 4 000 dollars au cours de la séance d'aujourd'hui ; l'argent recule de 3 % à 46,96 dollars l'once.

Le Brent et le WTI reculent respectivement de 0,5 % et 1,2 %, sous la pression de la prochaine réunion de l'OPEP+, au cours de laquelle le cartel devrait augmenter sa production de 137 000 barils par jour supplémentaires. La baisse du pétrole pourrait également résulter des conditions favorables de l'accord commercial entre les États-Unis, la Chine et l'Inde.

Sur le marché des cryptomonnaies, l'optimisme domine. Le bitcoin prolonge ses gains de 0,6 % à 115 500 dollars, l'ethereum progresse de 1,15 % à 4 217 dollars, tandis que Solana (+0,6 %), Ripple (+1,1 %) et Polygon (+0,25 %) sont également en hausse. Les baisses concernent principalement les jetons de moindre importance.

