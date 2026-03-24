Résumé quotidien : les déclarations de Trump redonnent un peu d'espoir à Wall Street🗽 Le prix du pétrole oscille autour des 100 dollars

Le moral des investisseurs à Wall Street se stabilise progressivement à la suite des déclarations de Donald Trump, qui a indiqué que les États-Unis étaient en pourparlers avec « les bonnes personnes en Iran » et que Téhéran était disposé à conclure un accord. Il a également déclaré que les États-Unis avaient gagné la guerre, qui, espère-t-il, touche désormais à sa fin. M. Trump a ajouté qu’un groupe différent était désormais au pouvoir en Iran, laissant entendre que l’objectif principal du conflit avait été atteint. Il a également mentionné que l’Iran avait pris une mesure positive hier concernant le détroit d’Ormuz, sans toutefois préciser ce qu’il entendait par là. Selon certaines sources, des négociations directes entre les États-Unis et l’Iran pourraient avoir lieu dès ce jeudi.

Le S&P 500 s’échange à un niveau stable et a réussi à effacer les pertes enregistrées plus tôt dans la séance, tandis que le Nasdaq 100 est en légère baisse, reculant de plus de 0,4 %. Le secteur des semi-conducteurs surperforme clairement sur le marché boursier américain aujourd’hui, et les gains se poursuivent également chez les sociétés du pétrole et du gaz — les actions de Chevron et d’Exxon Mobil sont en hausse. Cheniere, un exportateur américain de GNL, progresse également, son titre ayant gagné plus de 50 % par rapport à ses plus bas de décembre.

Les rendements des bons du Trésor américains à 10 ans progressent de près de 5 points de base pour s’établir autour de 4,4 %, ce qui témoigne d’une demande très forte pour les actifs refuges. La hausse des rendements pèse sur les métaux précieux, l’or tentant de se stabiliser après une récente vague de ventes, mais s’échangeant toujours en dessous de 4 400 dollars l’once troy.

Le secteur des cryptomonnaies est également sous pression. Malgré les entrées de capitaux dans les ETF et une demande au comptant plus forte, le Bitcoin est tombé sous la barre des 70 000 dollars. Les analystes de Bernstein prévoient une hausse potentielle à 150 000 dollars d’ici fin 2026, portée par une demande croissante de la part des investisseurs institutionnels et des entreprises.

La publication des données préliminaires de l’indice PMI américain pour mars s’est révélée plus faible que prévu, l’indicateur global du climat des affaires tombant à son plus bas niveau en 11 mois, dans le sillage de données plus faibles en provenance d’Europe. Alors que l'indice manufacturier a surpris à la hausse, le secteur des services a nettement reculé.

PMI composite américain (mars) : 51,4 (Prévision : 51,9 ; Précédent : 51,9)

PMI manufacturier : 52,4 (Prévision : 51,5 ; Précédent : 51,6)

52,4 (Prévision : 51,5 ; Précédent : 51,6) PMI des services : 51,1 (Prévision : 52,0 ; précédent : 51,7)

Les données PMI de mars pour les plus grandes économies de la zone euro ont brossé un tableau mitigé de la situation économique. L’Allemagne a créé une surprise positive dans le secteur manufacturier, mais les services ont sous-performé, entraînant une baisse de l’indice composite. La France, quant à elle, a vu son secteur manufacturier se maintenir juste au-dessus du seuil neutre, mais les services et l’indice composite sont restés en dessous de 50, signalant une faiblesse persistante de l’activité économique.

PMI composite de la zone euro : 50,5 (Prévision : 50,4 ; Précédent : 51,9)

PMI manufacturier (S&P Global, mars) : 51,4 (Prévision : 49,8 ; Précédent : 50,8)

51,4 (Prévision : 49,8 ; Précédent : 50,8) PMI des services : 50,1 (Prévision : 50,5 ; Précédent : 51,9)

PMI composite de l'Allemagne : 51,9 (Prévision : 52,2 ; Précédent : 53,5)

PMI manufacturier (mars) : 51,7 (Prévision : 49,5 ; Précédent : 50,9)

51,7 (Prévision : 49,5 ; Précédent : 50,9) PMI des services : 51,2 (Prévision : 52,5 ; Précédent : 43,5)

PMI composite de la France : 48,3 (Prévision : 49,3 ; Précédent : 49,9)

PMI manufacturier (mars) : 50,2 (Prévision : 49,5 ; Précédent : 50,1)

50,2 (Prévision : 49,5 ; Précédent : 50,1) PMI des services : 48,3 (Prévision : 49,0 ; Précédent : 49,6)

Le moral s'améliore aujourd'hui dans les secteurs des semi-conducteurs, de l'électronique, de la banque, ainsi que du pétrole et du gaz. En revanche, le secteur des technologies de l'information affiche une sous-performance, les actions d'Alphabet (GOOGL.US) et de Microsoft (MSFT.US) reculant toutes deux d'environ 3 %. Source : xStation5

Source: xStation5