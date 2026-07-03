Résumé quotidien : Les États-Unis célèbrent le Jour de l'Indépendance, l'Europe se redresse

États-Unis Le marché américain n’a pas été tradeé aujourd’hui en raison d’un jour férié, ce qui a considérablement réduit les volumes et la volatilité. Les contrats à terme laissent entrevoir une légère amélioration du sentiment après les baisses d’hier ; l’indice NASDAQ 100 a clôturé en hausse de 1,18 %. Actualités des entreprises, États-Unis : Anthropic aurait pris des mesures pour lutter contre le « scalping » de données et d’algorithmes par des entreprises chinoises. Parallèlement, Alibaba a interdit l’utilisation de Claude en interne, invoquant des « préoccupations en matière de sécurité ».

Des funérailles ont eu lieu en Iran pour l’ancien « Guide suprême » ; selon les médias, de nombreux responsables gouvernementaux iraniens, qui n’avaient pas été vus en public depuis des mois, y ont assisté. Le marché y voit une confirmation de la fin du conflit entre les États-Unis et l’Iran.

Selon Reuters, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, aurait déclaré que le développement de l’IA agentique progressait plus lentement que prévu. Parallèlement, le responsable de la division « Superintelligence » de Meta, Alexander Wang, a annoncé publiquement que les modèles d’IA internes de l’entreprise avaient rattrapé leur retard sur les produits des leaders du secteur : OpenAI et Anthropic.

Michael Burry a annoncé avoir pris une position courte sur Micron, invoquant des valorisations déconnectées des fondamentaux et la nature cyclique de l’entreprise.

Donald Trump a accordé une interview à CNBC. Parmi les déclarations pertinentes pour les marchés, le président américain a indiqué que son objectif était que « 40 à 60 % de la production mondiale de puces soit implantée aux États-Unis » et que « la croissance du PIB américain devrait se situer autour de 12 à 13 % ».

Le président a également déclaré qu’il comptait poursuivre ses efforts pour démettre Lisa Cook (Fed) de ses fonctions à la suite d’une décision de justice.

Tesla et Apple soutiennent les valorisations des entreprises chinoises qui approvisionnent ces conglomérats. Les entreprises chinoises enregistrent une hausse de la demande et de la production chez certaines sociétés. Europe Le marché européen est tiraillé entre la désescalade en cours sur le front États-Unis-Iran, les inquiétudes concernant les stocks de gaz et la politique de la BCE. La plupart des indices européens terminent la journée en hausse. Parmi les contrats à terme sur indices européens, le SPA35 et le NED25 mènent la hausse, avec une progression supérieure à 1 %. Actualités des entreprises, Europe : Les prix du gaz en Europe ont atteint leur plus haut niveau depuis trois semaines. Cette hausse s’explique par les inquiétudes liées au faible niveau des stocks en Europe, notamment compte tenu des températures extrêmes qui règnent sur le continent.

Les leaders européens du secteur des semi-conducteurs progressent. ASML, Nokia, STM et ASM affichent une hausse supérieure à 3 % grâce aux anticipations de nouvelles commandes en provenance d’Asie et des États-Unis. De nombreux analystes soulignent que l’Europe pourrait être particulièrement bien placée pour enregistrer de nouveaux gains : la structure économique unique de l’UE lui permet de tirer parti d’une série d’avantages liés au développement des infrastructures d’IA tout en évitant des coûts élevés.

L’action Auto1 progresse de plus de 5 %. Le vendeur allemand de voitures d’occasion a reçu une recommandation de JP Morgan. La banque d’investissement met en avant plusieurs indicateurs d’exploitation en amélioration.

Critical Metals et European Lithium Limited ont signé une version actualisée de leur accord concernant le rachat de la société européenne. Les deux titres sont en baisse de plus de 2 %. Forex Les fluctuations les plus marquées sur le marché des changes concernent les paires AUD/USD et GBP/JPY. L’inflation relativement élevée au Royaume-Uni et en Australie oblige le marché à anticiper une hausse des taux d’intérêt. Ces devises progressent d’environ 0,2 % par rapport au reste du panier des principales devises. Matières premières La volatilité des matières premières est limitée par l’absence de transactions aux États-Unis. L’argent et le zinc sont en hausse (+2 %) Le gaz naturel et l’or sont en hausse (+1 %)

Cryptomonnaies Une nette amélioration du sentiment est observable sur le marché des cryptomonnaies, avec des hausses généralisées sur l’ensemble du marché. Le Bitcoin est en hausse d’environ 1 % et repasse au-dessus des 62 000 USD L’Ethereum et Chainlink sont en hausse de 2 % chacun.



Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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