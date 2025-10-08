Résumé quotidien : les métaux précieux atteignent à nouveau leur plus haut niveau historique

Points clés Le FOMC maintient le cap dans son compte rendu

Le NATGAS recule de 5 %

Wall Street et l'Europe en hausse

Nouveau record historique pour les métaux précieux

Aujourd'hui, le procès-verbal de la dernière réunion du FOMC a été publié. La plupart des membres du FOMC estiment que, même si l'inflation reste un risque, un nouvel assouplissement de la politique monétaire pourrait s'avérer nécessaire dans le courant de l'année. Le comité observe un ralentissement progressif du marché du travail et souligne l'importance de surveiller les niveaux des réserves bancaires et les conditions financières. La politique actuelle n'est pas particulièrement restrictive, ce qui permet de soutenir la croissance économique tout en luttant contre les pressions inflationnistes.

La séance aux États-Unis a été marquée par des gains. Le Nasdaq a gagné 0,9 % et l'indice des petites capitalisations Russell 2000 a progressé de 1 %. Le S&P 500 a affiché une performance légèrement plus faible, mais toujours solide, avec une hausse de 0,5 %, tandis que le Dow Jones a limité sa croissance à 0,2 %. Il est important de noter que ces gains ont été enregistrés malgré la fermeture actuelle du gouvernement américain et deux tentatives infructueuses d'adoption du projet de loi budgétaire ces derniers jours. Cependant, l'événement le plus marquant de la séance reste le compte rendu de la réunion du FOMC, que les investisseurs analysent à la recherche d'indices sur l'orientation future de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Les marchés boursiers européens ont terminé la séance de mercredi en nette hausse, presque tous les indices clés étant en territoire positif. Les marchés ont clairement affiché un sentiment de prise de risque, visible dans l'afflux massif de capitaux. Les gains les plus importants ont été enregistrés dans les secteurs industriel et financier. Le DAX a progressé de 0,9 % et le CAC de plus de 1,1 %. Cela a été possible malgré les résultats désastreux de l'industrie allemande, qui a enregistré en août une baisse de production de plus de 4 %, nettement inférieure aux attentes du marché.

Un sentiment modérément positif a également persisté sur le marché des cryptomonnaies. La plupart des principaux tokens ont terminé la journée avec des gains à un chiffre. ZCash s'est distingué sur le marché, son prix ayant augmenté de 30 % en une seule séance. Le bitcoin a terminé la journée autour de 123 940 USD, tandis que l'ethereum est resté dans la région des 4 530 USD.

Ce fut une journée fantastique sur le marché pour les investisseurs en métaux précieux. L'or a dépassé le niveau de 4 040 USD l'once, atteignant de nouveaux sommets historiques. L'argent, le palladium et le platine ont également enregistré de forts gains, reflétant l'afflux continu de capitaux vers des actifs perçus comme sûrs.

Sur le marché des matières premières énergétiques, le gaz naturel a clairement perdu du terrain. Les contrats aux États-Unis ont chuté d'environ 5 %. Ces baisses ont été motivées par les inquiétudes liées à la saison de chauffage à venir et à l'offre excédentaire de cette matière première, ce qui a incité les investisseurs à réduire leurs positions en prévision d'une baisse de la demande dans les semaines à venir.

Dans son dernier rapport, le département américain de l'Énergie (DOE) a fait état d'une augmentation significative des stocks de pétrole brut, ce qui pourrait suggérer un affaiblissement de la demande ou une augmentation de la production. Dans le même temps, les stocks d'essence et de distillats, tels que le diesel, ont baissé, ce qui pourrait indiquer une augmentation saisonnière de la consommation de carburant. Ces données ont un impact mitigé sur le marché. D'une part, l'augmentation des stocks de pétrole brut pourrait peser sur les prix des matières premières, tandis que la baisse des carburants prêts à l'emploi pourrait limiter cet effet.

UBS a relevé le prix cible des actions Micron de 195 à 225 USD, tout en maintenant sa recommandation « Achat ». Cette décision tient compte des solides perspectives de croissance de la demande de mémoires HBM utilisées, entre autres, dans l'IA. À la suite de cette annonce, le cours de l'action Micron a augmenté d'environ 5 %.

