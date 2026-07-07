Résumé quotidien : les semi-conducteurs pèsent sur Wall Street 📉 Le pétrole progresse de 3 %, le Dow Jones marque une pause après avoir atteint des sommets historiques

- La baisse des valeurs du secteur des semi-conducteurs entraîne à la baisse tant le Nasdaq 100 que le S&P 500.
- Les grandes entreprises technologiques et les éditeurs de logiciels surperforment les géants des infrastructures d'intelligence artificielle lors de la séance d'aujourd'hui.
- Les cours du pétrole progressent de plus de 3 %, soutenant ainsi le dollar américain, tandis que les métaux précieux s'échangent en baisse.
- Le dernier rapport ADP a révélé que l'emploi dans le secteur privé américain a augmenté de 21 000 postes, en baisse par rapport à la hausse précédente de 30 750.
- La baisse des valeurs du secteur des semi-conducteurs entraîne à la baisse tant le Nasdaq 100 que le S&P 500.
- Les grandes entreprises technologiques et les éditeurs de logiciels surperforment les géants des infrastructures d'intelligence artificielle lors de la séance d'aujourd'hui.
- Les cours du pétrole progressent de plus de 3 %, soutenant ainsi le dollar américain, tandis que les métaux précieux s'échangent en baisse.
- Le dernier rapport ADP a révélé que l'emploi dans le secteur privé américain a augmenté de 21 000 postes, en baisse par rapport à la hausse précédente de 30 750.
À la suite des baisses enregistrées sur les marchés boursiers asiatiques, où le Nikkei japonais a chuté de plus de 2 % et le KOSPI sud-coréen a perdu près de 5 %, ainsi que de la faiblesse observée en Europe, où le DAX et l’Euro Stoxx 50 ont tous deux reculé d’environ 1,3 %, les indices de Wall Street évoluent à la baisse, les valeurs des semi-conducteurs et des infrastructures d’intelligence artificielle restant soumises à une forte pression à la vente. Toutefois, certaines valeurs se sont remises de leurs fortes pertes enregistrées à l’ouverture. Nvidia est repassé dans le vert, gagnant plus de 1 % après avoir chuté de près de 2 % en début de séance aux États-Unis.
Malgré les commentaires positifs de JPMorgan, Citi et Bank of America, qui maintiennent tous des objectifs de cours bien supérieurs à 200 dollars par action pour SpaceX, le titre recule aujourd’hui de près de 5,5 % suite à sa récente admission au Nasdaq. L’action de la société spatiale de M. Musk est désormais revenue à un niveau proche de son cours d’ouverture du 12 juin 2026.
Le dernier rapport ADP a montré que l’emploi dans le secteur privé américain a progressé de 21 000 postes, en baisse par rapport à la hausse précédente de 30 750, tandis que
les actions européennes ont reculé (le DAX et l’Euro Stoxx 50 ont clôturé la séance en baisse d’environ 1,3 %), après la vague de ventes en Asie, où l’indice coréen KOSPI a chuté de près de 5 %. La production industrielle allemande a dépassé les attentes en mai. La production industrielle en glissement annuel (corrigée des variations saisonnières) s’est établie à 0,11 %, dépassant le consensus de -0,6 %, alors que le chiffre précédent était de -0,54 %. En glissement mensuel, la production industrielle a progressé de 0,9 %, bien au-dessus des 0,1 % attendus et des 0,4 % enregistrés précédemment.
Source: xStation5
Graphique du Dow Jones (intervalle D1)
Le contrat à terme sur l'indice Dow Jones Industrial Average continue de surperformer nettement le Nasdaq, à forte composante technologique. Après avoir atteint un nouveau record historique à près de 53 500 points, l'indice n'affiche aujourd'hui qu'une baisse d'environ 0,5 %.
Source: xStation5
Graphique Tesla (TSLA.US) (intervalle D1)
L'action Tesla recule de plus de 3 % aujourd'hui et teste la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (ligne rouge). La pression à la vente met à l'épreuve la conviction des acheteurs depuis un certain temps déjà. Une cassure sous les 400 dollars pourrait accroître la probabilité d'un mouvement vers la prochaine zone de soutien majeure, proche de 330 dollars par action.
Source: xStation5
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