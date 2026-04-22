Résumé quotidien | Un cessez-le-feu unilatéral suffit à Wall Street

Le cours du pétrole repart à la hausse ce mercredi après la prolongation unilatérale du cessez-le-feu annoncée par Donald Trump et l’absence de reprise immédiate des discussions avec l’Iran. Dans le même temps, le trafic dans le détroit d’Ormuz reste très dégradé, ce qui maintient la pression sur les actifs énergétiques.

Cours du pétrole : le détroit d’Ormuz reste le point de rupture

Une trêve prolongée, mais pas de normalisation du trafic

Donald Trump a prolongé mardi le cessez-le-feu afin de laisser plus de temps à Téhéran pour se prononcer sur une reprise des pourparlers. L’Iran dit vouloir revenir à la table des négociations, tout en exigeant la levée du blocus américain autour du détroit d’Ormuz. Le calendrier reste serré, puisque Washington évoque une reprise possible des discussions vendredi et fixe désormais dimanche comme limite pour un engagement iranien.

L’Iran affirme pouvoir continuer à exporter son pétrole malgré les restrictions en place. Dans le même temps, deux navires ont été saisis après avoir tenté de franchir le dispositif iranien, un épisode qui ajoute une tension concrète à un marché déjà très nerveux.

Le point le plus sensible reste la remise en état du passage maritime. Le Pentagone estime que le déminage du détroit pourrait prendre jusqu’à six mois et ne pourrait débuter qu’une fois un accord de paix réellement installé. Pour le marché, cela signifie qu’un retour à une circulation fluide paraît peu probable avant la fin de l’année.

Brent, WTI et métaux réagissent d’abord à l’offre

Le cours du pétrole reflète directement cette contrainte d’offre. Le Brent progresse de 2,5% et dépasse 96 $ le baril, tandis que le WTI gagne près de 3% et teste la zone des 93 $. Le marché intègre moins un arrêt total des flux qu’un transport plus lent, plus coûteux et plus risqué.

Les autres matières premières confirment ce mouvement. L’or monte de 0,4%, ce qui reste modéré compte tenu de la poussée du brut et de la fermeté du dollar. En revanche, le platine grimpe de 2,1% et l’argent de 1,7%, signe que la recherche de couverture ne se limite pas au métal jaune.

Les statistiques américaines sur les stocks n’ont pas cassé cette dynamique. Les réserves de brut ont augmenté de 1,9 million de barils, alors que le marché attendait un recul. En sens inverse, les stocks d’essence et de distillats ont fortement baissé, ce qui maintient la pression sur les produits raffinés et soutient encore le cours du pétrole.

S&P 500, devises et bitcoin : les marchés gardent l’appétit pour le risque

Wall Street vise un sommet malgré le choc énergétique

Le contraste est frappant. D’un côté, Ormuz reste largement bloqué. De l’autre, les indices américains poursuivent leur hausse. Les futures du S&P 500 avancent de 0,5%, ce qui laisse ouverte la possibilité d’un nouveau record de clôture en séance à Wall Street ce mercredi, tandis que le Nasdaq 100 gagne plus de 1%.

Cette résistance des actions repose en partie sur la lecture du marché obligataire et sur l’idée que le choc pétrolier n’a pas encore contaminé toute la cote. Les grandes valeurs technologiques restent recherchées, et les publications d’entreprises conservent un rôle moteur. Après la clôture, Tesla et Intel doivent publier leurs résultats trimestriels, un rendez-vous très suivi sur le segment des mégacapitalisations.

Le cas de Tesla illustre bien cette logique. Les livraisons du premier trimestre sont ressorties sous les attentes, mais le marché regarde surtout les commentaires à venir sur l’intelligence artificielle et la robotique. Le titre se joue donc moins sur les volumes déjà connus que sur la trajectoire industrielle que le groupe présentera après la clôture.

EURUSD recule, la livre tient et bitcoin se rapproche de 80 000 $

Sur le marché des changes, EURUSD poursuit sa baisse rapide engagée la veille et se rapproche de 1,1700. La probabilité d’une hausse de taux de la BCE en avril reste jugée faible. Philip Lane, chef économiste de l’institution, a rappelé que la zone euro faisait face à un double risque : ralentissement de l’activité et poussée de l’inflation liée à l’énergie.

L’Allemagne illustre déjà cette dégradation du cadre macroéconomique. Berlin a abaissé sa prévision de croissance pour cette année de 1,0% à 0,5%, en raison de la crise énergétique. Au Royaume-Uni, l’inflation de mars ressort à 3,3% sur un an, avec une hausse mensuelle de 0,7%, tandis que GBPUSD se stabilise au-dessus de 1,35.

Le segment crypto suit le scénario des actifs risqués. Bitcoin se rapproche de 80 000 $, porté par l’activité autour des ETF et par le regain d’intérêt pour les actifs à bêta élevé. Le mouvement reste cohérent avec la hausse des futures américains : tant que le S&P 500 tient ses records et que le stress ne déborde pas franchement vers le crédit, bitcoin conserve un soutien tactique.

❓ FAQ

Pourquoi le cours du pétrole monte-t-il avec le détroit d’Ormuz ?

Le cours du pétrole réagit au risque de perturbation du transport maritime. Ormuz concentre une part élevée des flux énergétiques mondiaux, ce qui renchérit immédiatement la prime de risque sur le Brent et le WTI.

Le blocage d’Ormuz affecte-t-il aussi le S&P 500 ?

Oui, mais de façon moins directe. Le S&P 500 peut rester ferme à court terme si les valeurs technologiques compensent la hausse de l’énergie, alors qu’un choc prolongé sur les coûts pourrait ensuite peser sur les marges et l’inflation.

Pourquoi l’euro baisse-t-il face au dollar dans ce contexte ?

La hausse de l’énergie fragilise la zone euro, importatrice nette de pétrole et de gaz. Si le marché estime qu’une hausse des taux de la BCE devient moins probable, EURUSD peut reculer davantage.

Bitcoin suit-il le pétrole ou Wall Street ?

À court terme, bitcoin réagit surtout à la liquidité, aux flux vers les ETF et au goût du risque. Il peut donc progresser en même temps que les actions américaines, même lorsque le cours du pétrole grimpe.

Quels indicateurs suivre sur le cours du pétrole dans les prochains jours ?

Le marché regardera d’abord l’état des négociations entre Washington et Téhéran, puis l’évolution du trafic à Ormuz. Les stocks américains, le niveau du Brent et les déclarations militaires sur le déminage resteront les repères immédiats.