Résumé quotidien : 📉 Une journée dans le rouge sur l'ensemble des marchés. Le secteur de l'IA pèse sur Wall Street, les métaux précieux sous pression

📈 Bourse La séance d’aujourd’hui à Wall Street est rythmée par une pression à la vente , les principaux indices américains restant dans le rouge : le S&P 500 perd environ 0,4% , le Nasdaq 100 recule de près de 1,5% . L’ indice Dow Jones enregistre également des baisses , s’inscrivant dans un sentiment de marché morose, la principale source de faiblesse restant une vague de ventes généralisée parmi les entreprises du secteur des semi-conducteurs .

, les principaux indices américains restant dans le rouge : le , le . L’ , s’inscrivant dans un sentiment de marché morose, la principale source de faiblesse restant une . TSMC a présenté des résultats records pour le deuxième trimestre , rehaussant ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires pour 2026 à plus de 40% et renforçant ses plans d’investissement. Ces données confirment la demande soutenue et très robuste en puces utilisées dans l’intelligence artificielle . Malgré ces résultats positifs, l’action de la société et l’ensemble du secteur des semi-conducteurs ont subi des pressions , les investisseurs s’attendant à des résultats encore plus solides et s’interrogeant de plus en plus sur la question de savoir si les dépenses massives consacrées au développement des infrastructures d’IA se traduiront par une rentabilité suffisamment élevée .

, rehaussant ses et renforçant ses plans d’investissement. Ces données confirment la . Malgré ces résultats positifs, , les investisseurs s’attendant à des résultats encore plus solides et s’interrogeant de plus en plus sur la question de savoir si les . Aujourd’hui, après la clôture de la séance, les investisseurs prendront connaissance des résultats trimestriels de Netflix . Les actions de la société ont déjà chuté d’environ 45% par rapport à leurs plus hauts historiques ; le marché sera donc particulièrement attentif au rythme de croissance du chiffre d’affaires, au développement du segment publicitaire et aux perspectives d’activité futures . Le rapport montrera si la vague de ventes actuelle résulte simplement d’inquiétudes à court terme ou si elle représente un changement durable des attentes vis-à-vis du géant du streaming .

. Les actions de la société ; le marché sera donc particulièrement attentif au . Le rapport montrera si la vague de ventes actuelle résulte simplement d’inquiétudes à court terme ou si elle représente un . L'Europe enregistre une séance mitigée . Le FTSE 100 britannique progresse de plus de 0,5 % , tandis que le DAX allemand recule d'environ 0,5% . L' IBEX 35 espagnol est en baisse de 0,2% , et un recul symbolique est également observé sur le CAC 40 français .

. Le , tandis que le . L' , et un recul symbolique est également observé sur le . Le Japon prévoit d’acheter 27 500 processeurs Vera Rubin à Nvidia afin de créer son propre modèle d’intelligence artificielle destiné à la robotique et de réduire sa dépendance vis-à-vis des infrastructures étrangères en matière d’IA. Le projet, soutenu par le gouvernement à hauteur d’environ 2,4 milliards de dollars, vise à accélérer le développement de l’écosystème national de l’IA et à renforcer la position du Japon dans la course technologique mondiale. 📊 Macroéconomie et politique monétaire Lorie Logan, représentante de la Fed, a estimé que l’économie américaine restait solide et que la situation du marché du travail était stable, mais que l’inflation ne se rapprochait toujours pas de manière durable de l’objectif de 2% . Selon elle, une hausse modérée des taux d’intérêt pourrait s’avérer nécessaire pour mieux équilibrer les risques, et un seul chiffre plus favorable de l’IPC ne constitue pas un signal suffisant d’un apaisement durable des pressions sur les prix.

et que la situation du marché du travail était stable, mais que . Selon elle, pour mieux équilibrer les risques, et un seul chiffre plus favorable de l’IPC ne constitue pas un signal suffisant d’un apaisement durable des pressions sur les prix. Logan a également souligné que les investissements dans l’intelligence artificielle pourraient accroître la productivité à l’avenir , mais qu’à l’heure actuelle, ils risquent de renforcer encore davantage la demande et les pressions inflationnistes .

, mais qu’à l’heure actuelle, ils risquent . Les données relatives à l’économie américaine continuent d’indiquer la résilience des consommateurs et du marché du travail . Le nombre de nouvelles demandes d’allocations chômage a reculé à 208 000 contre les 217 000 attendus , confirmant la stabilité de la situation de l’emploi.

. Le nombre de nouvelles demandes d’allocations chômage , confirmant la stabilité de la situation de l’emploi. Les ventes au détail ont progressé de 0,2% en juin par rapport au mois précédent, conformément aux prévisions. Ces données viennent étayer le scénario d’un atterrissage en douceur de l’économie américaine et atténuent les craintes d’un ralentissement brutal. Dans le même temps, la croissance modérée de la consommation montre que les ménages restent prudents. Pour la Réserve fédérale, cela constitue un argument en faveur du maintien de la politique monétaire actuelle, l’économie restant solide sans pour autant montrer de signes de surchauffe. 🌍 Géopolitique Au Moyen-Orient, les tensions entre les États-Unis et l’Iran restent vives . Les deux parties poursuivent leurs actions militaires autour du détroit d’Ormuz, que Téhéran qualifie de « ligne rouge infranchissable » , tout en se déclarant prêtes à engager des pourparlers diplomatiques. Malgré des signaux laissant entrevoir d’éventuelles négociations, le conflit continue de s’intensifier : les États-Unis étendent leurs opérations militaires et leurs actions visant à restreindre le transport maritime, tandis que l’Iran riposte par des attaques contre des cibles dans la région et met en garde contre les conséquences de frappes sur ses infrastructures.

. Les deux parties poursuivent leurs actions militaires autour du , tout en se déclarant prêtes à engager des pourparlers diplomatiques. Malgré des signaux laissant entrevoir d’éventuelles négociations, : les États-Unis étendent leurs opérations militaires et leurs actions visant à restreindre le transport maritime, tandis que et met en garde contre les conséquences de frappes sur ses infrastructures. La montée des tensions autour de l’une des voies de transit pétrolier les plus stratégiques accroît l’incertitude sur les marchés mondiaux et maintient la pression sur les prix de l’énergie. L’Iran met en garde contre le fait qu’une nouvelle escalade pourrait entraîner l’extension du conflit à d’autres États de la région et perturber le fonctionnement des principales routes commerciales. Les investisseurs craignent que l’aggravation de la crise ne se traduise par une hausse des coûts énergétiques, des problèmes de transport maritime à l’échelle mondiale et une résurgence des pressions inflationnistes .

sur les marchés mondiaux et maintient la pression sur les prix de l’énergie. à d’autres États de la région et perturber le fonctionnement des principales routes commerciales. Les investisseurs craignent que l’aggravation de la crise ne se traduise par . À la suite d’attaques de drones contre Erbil en Irak, l’ambassade des États-Unis a mis en garde les citoyens américains contre des risques accrus et les a exhortés à faire preuve d’une extrême prudence. Cet incident a ravivé les craintes que le conflit entre les États-Unis et l’Iran ne s’étende à d’autres régions du Moyen-Orient, ce qui détériore encore davantage le moral des investisseurs. 🪙 Métaux précieux Le marché des métaux précieux reste soumis à une pression à la vente .

. L’or perd près de 2% et passe sous la barre des 4 000 USD l’once .

et passe . L’argent affiche une performance encore plus mauvaise, reculant d’environ 3,5% et passant sous la barre des 56 USD l’once. 🛢️ Matières premières et énergie Malgré les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, les contrats sur le pétrole affichent des baisses .

. Le Brent perd plus de 1% et se situe aux alentours de 85 USD le baril .

et se situe aux alentours de . Le WTI oscille autour de 78 USD le baril .

. Les contrats sur le gaz naturel Henry Hub (NATGAS) reculent de près de 3 %. 🪙 Cryptomonnaies Les actifs numériques restent également sous pression .

. Le bitcoin perd environ 0,9% et teste la zone des 64 000 USD .

et teste la zone des . L'ethereum recule d'environ 2,5%, passant sous le seuil des 1 900 USD.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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