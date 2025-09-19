Résumé quotidien : une nouvelle journée record à Wall Street

Les indices de Wall Street continuent de progresser en ce jour de « triple witching », atteignant de nouveaux sommets historiques, soutenus par l'interprétation accommodante de la récente baisse des taux d'intérêt de la Fed.

Le contrat NASDAQ 100 affiche déjà une hausse de 0,4 % un peu plus de deux heures avant la clôture de la séance, dépassant les 24 800 points. L'US500 progresse de 0,15 %, s'échangeant au-dessus des 6 700 points.

Neel Kashkari a déclaré qu'il soutenait la récente décision de baisse des taux et qu'il serait favorable à deux autres baisses cette année. En 2026, M. Kashkari sera membre votant du FOMC.

Miran, nouvellement nommé membre du conseil d'administration de la Fed, a indiqué que pour atteindre un taux neutre, les taux d'intérêt devraient être réduits de 50 points de base.

Malgré l'interprétation accommodante de la décision de la Fed, l' EUR/USD est en baisse pour la troisième séance consécutive, testant le niveau de 1,1750 . Cela fait suite à un bref passage à 1,19 lors de la décision de la Fed, son plus haut niveau depuis 2021.

L' or et l'argent récupèrent aujourd'hui leurs pertes, gagnant respectivement 0,7 % et 2,0 % . L'argent pourrait clôturer aujourd'hui à son plus haut niveau depuis 2011.

La Banque du Japon, sous la direction de son gouverneur Kazuo Ueda, a décidé de maintenir son taux d'intérêt à 0,50 %. Dans le même temps, elle a annoncé son intention de vendre progressivement ses participations dans des ETF et des REIT.

Les ventes au détail au Royaume-Uni ont augmenté de 0,5 % en août 2025 par rapport au mois précédent, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur une hausse de 0,3 %.

En Allemagne, les prix à la production ont baissé de 0,5 % par rapport au mois précédent, alors que le marché s'attendait à une baisse de 0,1 %.

Les ventes au détail au Canada ont diminué de 0,8 % en juillet 2025 sur une base mensuelle, conformément aux attentes du marché. Le rapport, en particulier lorsqu'on exclut les ventes d'automobiles, s'est révélé plus faible que prévu, réduisant ainsi la probabilité que la Banque du Canada maintienne sa position prudente et augmentant les chances d'une baisse anticipée des taux.

Donald Trump s'est entretenu avec le président Xi aujourd'hui et a fait état d'un résultat positif des discussions. Il a annoncé son intention de rencontrer Xi lors d'un prochain sommet de l'APEC en Corée du Sud.

Plus tard dans la soirée, Moody's devrait annoncer sa décision concernant la notation de crédit de la Pologne.

Le Bitcoin a baissé de plus de 1,3 % aujourd'hui, tradeant autour de 115 670 dollars, tandis que l'Ethereum a baissé de près de 3 %, testant des niveaux proches de 4 460 dollars.

La dernière enquête AAII sur le sentiment des investisseurs aux États-Unis a révélé une augmentation du sentiment haussier, qui est passé de 28 % à 41,7 %. Il s'agit de la plus forte hausse hebdomadaire depuis janvier et du niveau nominal le plus élevé depuis juillet, lorsque le pourcentage d'investisseurs haussiers avait atteint 45 %.

