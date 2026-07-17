Résumé quotidien : une vague de ventes accompagnée d'une scission

États-Unis Wall Street termine la semaine dans le rouge, les principaux indices reculant d’environ 1 %. Malgré cette baisse et un climat de confiance relativement morose, le marché semble montrer les premiers signes d’un regain de dynamisme acheteur. Les pertes, qui s’élevaient à environ 2 %, ont été ramenées en cours de séance à moins de 1 %, principalement à la suite de la publication des données de l’université du Michigan.

La situation dans le golfe Persique reste tendue. Les échanges de tirs se poursuivent de part et d’autre du détroit d’Ormuz, où l’activité maritime est à nouveau tombée à un niveau proche de zéro. Actualités des entreprises, États-Unis : Netflix (NFLX.US) : le marché a été déçu par les résultats du deuxième trimestre et par des perspectives encore plus sombres pour le troisième trimestre. La baisse initiale de la valorisation a été ramenée de 11 % à 7 %.

Intuitive Surgical (ISRG.US) : Le fabricant des robots chirurgicaux da Vinci a chuté d’environ 13 % après la publication de ses résultats du deuxième trimestre. Bien que les résultats trimestriels aient dépassé les attentes, la société n’a pas revu à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’année.

SpaceX (SPXC.US) : Le vol d’essai prévu du « Starship » a été annulé peu avant le lancement prévu jeudi en raison d’une défaillance de l’un des moteurs de la fusée. L’action a reculé de 3 %.

Nebius (NBIS.US) : la société « Neo Cloud » a émis 775 millions de dollars d’obligations garanties. Une perte à l’ouverture de -13 % s’est transformée en une hausse de 8 % en fin de séance.

Bloomberg rapporte qu’Adobe devrait recevoir une offre de rachat de la part d’une « grande entreprise technologique ».

La FAA a annoncé qu’elle allait réintégrer les appareils 737 MAX et 787 dans le processus de certification de vol. Données macroéconomiques américaines : Les permis de construire ont affiché une baisse plus importante que prévu. En juin, 1,36 million de permis ont été délivrés, contre des prévisions de 1,4 million.

Les prix à l’exportation américains ont baissé de 0,6 % (une baisse plus importante que prévu), tandis que les prix à l’importation ont augmenté de 0,3 % (bien au-dessus des prévisions).

La production industrielle a progressé de 0,1 % en juin, contre des prévisions de 0,2 %.

Le rapport de l’université du Michigan s’est révélé suffisamment solide pour inverser le sentiment du marché. La confiance des consommateurs a progressé bien au-delà des prévisions, à 54,4. Les anticipations d’inflation à court terme ont reculé de 4,6 à 4,2.

Europe Les marchés boursiers européens n’ont pas réussi à profiter du revirement intervenu après la publication des données macroéconomiques américaines. La plupart des principaux indices ont terminé en baisse, principalement sous la pression de l’escalade de la tension avec l’Iran et des inquiétudes concernant les prix de l’énergie. Le FTSE 100 de Londres a reculé d’environ 0,3 %, le CAC 40 français d’environ 0,6 % et le DAX allemand d’environ 0,5 %. En Europe du Sud, le FTSE MIB italien a reculé d’environ 1 %, tandis que l’IBEX 35 espagnol a perdu environ 0,3 %. Actualités des entreprises, Europe : Le secteur des semi-conducteurs a été sous pression. L’action STMicroelectronics a chuté d’environ 5 % et celle d’ASML a perdu environ 3,5 %.

Volvo a annoncé une croissance de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices, principalement tirée par le segment des camions et des services.

SAAB progresse de près de 10 % après la publication de ses résultats. L’attention s’est portée sur une augmentation de plus de 200 % du carnet de commandes en glissement annuel, tout en maintenant un rythme de croissance très rapide sur l’ensemble des indicateurs opérationnels.

Le groupe Burberry recule de plus de 6 %. La direction indique que la société subit la pression d’une baisse de l’activité commerciale au Moyen-Orient. MARCHÉ DES CHANGES Sur le marché des changes, le dollar néo-zélandais poursuit sa hausse, renforçant sa position grâce à la baisse des anticipations d’inflation aux États-Unis.

La livre sterling recule, reflétant les inquiétudes liées à une inflation plus élevée ainsi qu’à la hausse des prix du pétrole et du gaz. MATIÈRES PREMIÈRES Du côté des matières premières agricoles, le cacao, le sucre, le soja, le café et les oranges continuent de progresser. Le phénomène El Niño qui s’annonce laisse toujours présager des récoltes plus faibles et une pression sur l’offre.

Les matières premières énergétiques réagissent à l’escalade du conflit impliquant l’Iran. Le pétrole remonte au-dessus de 87 USD, et le gaz européen progresse jusqu’à 6 %. Crypto L’appétit pour le risque reste modéré, ce qui pèse sur les cryptomonnaies. La plupart des tokens affichent des pertes modérées. Le Bitcoin repasse sous la barre des 64 000 USD, Solana perd environ 1 % et Ethereum près de 2 %.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."