Résumé quotidien : Wall Street tient bon tandis que les matières premières s'effondrent face à la position hawkish de la Fed

📈 Aperçu du marché et places boursières Rebond des contrats à terme : Après une vive correction dans le secteur technologique lors des deux premières séances de cette semaine, les contrats à terme américains et les principaux indices montrent des signes de stabilisation et tentent de former un plancher local . L’ US500 s’échange à un niveau proche de la clôture d’hier , tandis que l’ NASDAQ 100 accentue ses pertes, cédant 0,8 % et testant le niveau des 29 500 points .

Après une lors des deux premières séances de cette semaine, les contrats à terme américains et les principaux indices montrent des . L’ , tandis que l’ et testant le . Les États-Unis devancent le reste du monde : L’optimisme à Wall Street est soutenu par les déclarations du secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent , qui a souligné la résilience avérée de l’économie américaine . Alors que les régions fortement touchées par les conflits géopolitiques enregistrent une croissance du PIB proche de zéro , les capitaux se réfugient massivement vers les actifs américains, considérés comme des valeurs refuges .

L’optimisme à Wall Street est soutenu par les déclarations du , qui a souligné la . Alors que les régions fortement touchées par les conflits géopolitiques enregistrent une , les capitaux . J.P. Morgan place la barre plus haut : Stimulant le sentiment du marché, J.P. Morgan a relevé son objectif de fin d’année 2026 pour le S&P 500 de 7 600 à 7 800 points, attribuant cette révision à l’essor ininterrompu des investissements dans le secteur de l’intelligence artificielle. 🏢 Entreprises et actions Micron à la veille de la publication de ses résultats : L’attention de l’ensemble du secteur technologique (y compris des géants tels que Nvidia, Microsoft et Dell ) est rivée sur le rapport financier de Micron Technology , qui sera publié après la clôture du marché . Les actions de la société ont bondi de 700 %, un chiffre astronomique, au cours de l’année écoulée , ce qui amène les investisseurs à se demander avec inquiétude si ces perspectives exceptionnelles sont déjà entièrement prises en compte dans le cours . Ce rapport constituera un test décisif pour évaluer la pérennité des dépenses mondiales en infrastructures d’IA , qui devraient dépasser les 600 milliards de dollars à l’échelle du secteur .

L’attention de l’ensemble du secteur technologique (y compris des géants tels que ) est rivée sur , qui sera publié . Les actions de la société ont bondi de , ce qui amène les investisseurs à se demander avec inquiétude si ces perspectives exceptionnelles sont déjà . Ce rapport constituera un , qui devraient dépasser les . L’entrée historique d’Alphabet dans le Dow Jones : Le géant de Mountain View rejoint officiellement l’indice d’élite DJIA , en remplacement du poids lourd des télécommunications Verizon Communications , ce changement prenant effet le lundi 29 juin 2026 . Cela marque le couronnement symbolique d’une ère dominée par l’IA et le cloud computing , déclenchant des rééquilibrages massifs au sein des portefeuilles d’ETF . L’action Alphabet gagne 1 % aujourd’hui , affichant une performance très solide malgré la vague de ventes généralisée qui touche actuellement le secteur technologique .

Le géant de Mountain View , en remplacement du poids lourd des télécommunications , ce changement prenant effet le . Cela marque le couronnement symbolique d’une ère dominée par , déclenchant . L’action Alphabet , affichant une . Le secteur de la défense en forte baisse et les prises de bénéfices : Les valeurs de la défense (notamment l’européenne Rheinmetall et les géants américains de la défense) continuent de reculer. Les investisseurs liquidatent massivement leurs positions en raison de l’absence de nouveaux facteurs susceptibles d’aggraver la situation et des spéculations croissantes concernant une réouverture diplomatique du détroit stratégique d’Ormuz. En conséquence, Rheinmetall perd 1 % aujourd’hui, après avoir cédé près d’un quart de sa valeur depuis le début de l’année. 🛢️ Matières premières énergétiques Effondrement du prix du pétrole et disparition de la prime de guerre : Le prix du pétrole brut WTI a chuté sous le seuil psychologique des 70 dollars le baril , revenant ainsi aux niveaux observés lors de la première séance de bourse après le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient . Les États-Unis ont indiqué qu’ aucun droit de transit n’était perçu dans le détroit d’Ormuz , et qu’un retour à la normale devrait être atteint d’ici quelques semaines , une fois les opérations de déminage achevées. De plus, le secrétaire à l’Énergie a souligné que les États-Unis pouvaient garantir un passage en toute sécurité dans le détroit , même sans accord avec l’Iran .

Le prix du , revenant ainsi aux niveaux observés lors de la . Les États-Unis ont indiqué qu’ , et qu’un retour à la normale devrait , une fois les opérations de déminage achevées. De plus, le secrétaire à l’Énergie a souligné que , même . Le piège des données officielles de l’EIA sur les stocks : Le rapport hebdomadaire publié aujourd’hui par le ministère de l’Énergie présentait des chiffres en apparence excellents pour les optimistes du marché , mais ses détails techniques sous-jacents ont accéléré la vague de ventes de la matière première . Les stocks de pétrole ont enregistré une baisse de -6,088 millions de barils (plus marquée que la baisse prévue de -4,461 millions). À l’inverse, les stocks d’essence ont affiché une hausse inattendue de +2,064 millions de barils (contre une baisse attendue de -0,578 million), tandis que les stocks de distillats ont enregistré une hausse de +3,064 millions de barils (contre une baisse attendue de -0,505 million).

Le rapport hebdomadaire publié aujourd’hui par le ministère de l’Énergie présentait , mais ses . Les stocks de pétrole ont enregistré une (plus marquée que la baisse prévue de -4,461 millions). À l’inverse, les stocks d’essence ont affiché une (contre une baisse attendue de -0,578 million), tandis que les stocks de distillats ont enregistré une (contre une baisse attendue de -0,505 million). Situation des raffineries américaines et des réserves stratégiques : Les raffineries américaines fonctionnent actuellement à pleine capacité, ce qui explique directement la baisse massive des stocks de pétrole brut ; cependant, les stocks de carburants finis ont augmenté de manière inattendue, mettant fin à la tendance baissière marquée de ces dernières semaines. Parallèlement, la Réserve stratégique de pétrole des États-Unis (SPR) a atteint son plus bas niveau depuis les années 1980. 🪙 Métaux précieux Effondrement des métaux précieux et plus bas de 2026 : L’or et l’argent affichent tous deux leurs plus bas niveaux de 2026 . Les cours de l’or ont franchi un support clé, cédant sous la barre des 4 000 dollars et perdant près de 30 % par rapport aux plus hauts historiques de janvier (lorsqu’ils avaient frôlé les 5 600 dollars). Cette liquidation est alimentée par la nouvelle doctrine du président de la Fed, Kevin Warsh : malgré la baisse du prix du pétrole, M. Warsh met en avant une inflation sous-jacente tenace (l’indice PCE étant projeté à 3,6 % ) et n’a aucune intention d’assouplir la politique monétaire . En conséquence, le marché anticipe fortement le risque d’une hausse des taux d’intérêt en septembre 2026 , ce qui place le prochain seuil de soutien technique à 3 570 dollars .

L’or et l’argent affichent tous deux . Les cours de l’or et perdant (lorsqu’ils avaient frôlé les 5 600 dollars). Cette liquidation est alimentée par la : malgré la baisse du prix du pétrole, M. Warsh met en avant une (l’indice PCE étant projeté à ) et . En conséquence, le marché anticipe fortement le , ce qui place le prochain seuil de soutien technique à . L’argent passe sous la barre des 60 dollars : L’argent traverse sa pire période depuis 5 ans , testant ses plus bas niveaux depuis décembre de l’année dernière . Parallèlement à un dollar en forte hausse (l’indice du dollar s’établissant à des plus hauts depuis 13 mois ), la valorisation du métal est fortement pénalisée par la faiblesse du secteur industriel en Chine et la baisse de la demande de panneaux solaires .

L’argent traverse sa , testant ses . Parallèlement à un (l’indice du dollar s’établissant à des ), la valorisation du métal est fortement pénalisée par la et la . Reprise en force du ratio or/argent et projections de prix : Le ratio or/argent rebondit fortement vers la fourchette de 70 à 80. Si les cours de l’or se consolident autour de 4 000 $, cela implique une baisse mathématique de l’argent vers la zone de 50 à 57,15 $, tandis qu’un scénario catastrophe pourrait voir le métal chuter jusqu’à 45–46 $. 🌾 Marchés agricoles Menace d’un « Super El Niño » et anomalies météorologiques extrêmes : Les dernières données météorologiques indiquent une probabilité de 60 à 67 % qu’un phénomène destructeur de type « Super El Niño » se développe à la fin de l’année 2026 et au début de l’année 2027 . Cette anomalie pourrait figurer parmi les fluctuations thermiques les plus fortes enregistrées depuis 1950 .

Les dernières données météorologiques indiquent une à la fin de l’année . Cette anomalie pourrait figurer parmi . Pression sur l’offre des matières premières agricoles : L’anomalie qui se profile menace directement les cultures de matières premières agricoles en Afrique de l’Ouest (cacao) et en Asie du Sud-Est (café Robusta) . Les cours du cacao restent à des niveaux extrêmement élevés en raison d’un équilibre offre-demande très tendu. Le cacao connaît aujourd’hui une nouvelle séance en forte hausse, avec un rebond de 7 % , et teste les abords immédiats de la barre des 5 000 dollars la tonne .

L’anomalie qui se profile et . Les cours du cacao en raison d’un équilibre offre-demande très tendu. Le cacao connaît , et teste . B Baisse de la demande et bénéficiaires du marché liés aux conditions météorologiques :B Les analystes mettent en garde contre une asymétrie commerciale, soulignant que ces prix extrêmes ont déjà commencé à étouffer la demande (baisse de la demande), un facteur que les investisseurs doivent prendre en compte lorsqu’ils se positionnent sur le marché des matières premières. À l’inverse, les principaux bénéficiaires liés aux conditions météorologiques pourraient être le soja et le gaz naturel américain, dont la production augmente généralement lors d’un épisode El Niño, ce qui crée un potentiel de baisse évident pour leurs prix.

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