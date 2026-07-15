Richemont : l'action progresse de 6,34% après ses résultats

Points clés Richemont enregistre un chiffre d'affaires trimestriel de 6,33 milliards d'euros, en hausse de 20% hors effets de change.

La division joaillerie tire la croissance avec une progression de 24% des ventes, dépassant largement les prévisions des analystes.

L'action s'adjuge plus de 6,34% à Zurich, entraînant dans son sillage LVMH (+2,15%), Kering (+3,71%) et Hermès (+2,46%) à la Bourse de Paris.

Le chiffre d'affaires publié par le groupe suisse Richemont pour son premier trimestre clos fin juin est de 6,33 milliards d’euros, en progression de 20% hors effets de change. La publication propulse l'action Richemont en hausse de plus de 6,34% à la Bourse de Zurich ce mercredi 15 juillet. La tendance positive profite directement aux autres actions du compartiment européen, redynamisant l'ensemble des grandes capitalisations de la consommation discrétionnaire. L'envolée de l'action Richemont et la progression du luxe Des résultats financiers largement supérieurs au consensus Le groupe genevois a publié un chiffre d'affaires trimestriel de 6,33 milliards d'euros. La performance représente une hausse de 20% à taux de change constants pour le trimestre. Le rythme de croissance dépasse largement la hausse de 11% anticipée par la moyenne des prévisions compilées par le marché. Les ventes du pôle joaillerie affichent une progression vigoureuse de 24%. La croissance surpasse de plus de dix points de pourcentage les prévisions du marché. En comparaison, l'horlogerie et le pôle mode et accessoires signent des performances plus modérées, s'établissant respectivement à +8% et +9% sur un an. Les tensions inflationnistes pèsent principalement sur la clientèle aspirationnelle des marques de luxe plus accessibles. Richemont tire ainsi parti d'une immunité relative face au ralentissement économique global qui touche d'autres groupes sectoriels. Les leviers géographiques et sectoriels de la croissance L'activité commerciale de Richemont affiche une nette accélération dans plusieurs grandes régions géographiques entre les mois d'avril et juin. Les ventes progressent de 21% hors effets de change dans la zone Asie-Pacifique, portée notamment par une croissance à deux chiffres en Chine. Le marché japonais se distingue particulièrement avec une envolée de 36% des ventes sur l'ensemble de la période. La région Amériques enregistre également une performance notable avec une progression de 27% du chiffre d'affaires à taux constants. Parallèlement, le Moyen-Orient retrouve une tendance positive grâce à une reprise notable de la consommation locale, compensant la baisse des dépenses touristiques causée par les tensions géopolitiques régionales. La diversification géographique du groupe équilibre les performances face aux disparités économiques régionales. L'effet d'entraînement sur le secteur du luxe en Europe L'annonce de cette publication a immédiatement propulsé le cours de l'action Richemont en hausse de 6,34% à la Bourse de Zurich ce mercredi. Le titre a atteint le niveau de 195,40 francs suisses, prenant la tête des principaux indices boursiers européens. La tendance s'est rapidement propagée à l'ensemble du secteur du luxe sur les places financières européennes. À la Bourse de Paris, les actions LVMH se sont adjugé un gain de 2,15% en séance, suivies de près par les actions Hermès qui progressent de 2,46%. Kering performe également de 3,71% à 253,20 euros. Le secteur de la consommation discrétionnaire progresse de 2,46% à la bourse de Paris. Source: xStation5



Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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