Le chef du gouvernement annonce des mesures immédiates contre la précarité et prépare un plan économique sur dix ans.

L'ancien maire du Grand Manchester, Andy Burnham, a pris officiellement ses fonctions au 10 Downing Street ce lundi. Le nouveau Premier ministre britannique hérite d'une économie atone et compte imposer une rupture radicale avec les politiques passées. Les opérateurs boursiers suivent de près ces décisions via les actions des secteurs concernés.

Les premiers chantiers du nouveau gouvernement travailliste

Une réponse d'urgence à la crise du coût de la vie

Dès son arrivée, le dirigeant a tenu un discours sans notes devant ses partisans réunis devant sa nouvelle résidence. Se passant du traditionnel pupitre, le chef du gouvernement a annoncé sa toute première priorité. Il compte mettre un terme au sans-abrisme de manière immédiate. Il s'agit d'une promesse adressée à une nation lassée par l'instabilité politique persistante des dix dernières années.

Le calendrier s'annonce chargé pour l'exécutif, avec la présentation dès mardi de nouvelles mesures destinées à lutter contre la hausse du coût de la vie. Andy Burnham prévoit de détailler précisément le mode de financement de ce dispositif d'urgence. Le locataire du 10 Downing Street souhaite ainsi donner rapidement un peu d'air aux ménages britanniques.

En parallèle, le dirigeant abandonne le projet controversé d'identification numérique de tous les salariés. Ce dispositif, initialement pensé pour freiner l'immigration clandestine, a été qualifié de fiasco par une commission parlementaire transpartisane. L'attention de l'État se porte désormais sur la construction de logements sociaux pour réduire les dépenses de protection sociale et réallouer ces fonds vers le budget de la défense.

La nomination stratégique au ministère des Finances

Le Parti travailliste fait face à des tensions internes concernant la composition du nouveau cabinet. Le choix du futur ministre des Finances cristallise les débats au sein de la majorité. Cette fonction reste sensible, car les frictions historiques au sein de cet axe du pouvoir ont provoqué la chute de précédentes administrations. La politique fiscale du futur ministre influencera directement le marché du Forex britannique.

Les fuites hostiles dans la presse nationale ont fragilisé la candidature d'Ed Miliband, actuel ministre de la Sécurité énergétique et de la Neutralité carbone. Ce dernier était initialement pressenti pour prendre la direction du Trésor britannique. La ministre de l'Intérieur, Shabana Mahmood, fait désormais figure de favorite pour décrocher ce portefeuille hautement surveillé.

Le successeur de Keir Starmer s'installe au pouvoir un peu plus d'une heure après le départ de son prédécesseur. L'ancien chef de file a été victime d'une fronde de ses propres parlementaires le mois dernier. Lors de son discours d'adieu, l'ancien dirigeant a affirmé que son travail était désormais terminé et a assuré le nouveau Premier ministre britannique de son soutien total.

Un plan de transformation à long terme face à la pression politique

Le "Plan pour la Grande-Bretagne" sur dix ans

Au-delà des mesures immédiates d'urgence, Andy Burnham souhaite appliquer de profonds changements structurels à l'économie du pays. L'homme politique de 56 ans prépare un projet politique décennal baptisé "Plan pour la Grande-Bretagne". Ce programme complet sera officiellement présenté plus tard dans l'année pour fixer un cap clair.

Le nouveau modèle économique cible particulièrement la gestion des services publics. Le gouvernement compte imposer un contrôle public renforcé sur les entreprises de services publics jugées sous-performantes. Les observateurs suivent également de très près les futures décisions touchant le secteur pétrolier et gazier. L'évolution de ces réglementations aura un impact sur le cours des matières premières associées.

Le discours d'investiture a sciemment évité de mentionner l'administration sortante pour marquer une volonté de faire table rase du passé. Le locataire de Downing Street promet de tracer une voie nouvelle pour l'ensemble des citoyens du Royaume-Uni. Il s'engage fermement à engager les changements les plus importants observés au cours des 40 dernières années.

Contrer la montée du populisme de Reform UK

L'arrivée de ce septième dirigeant en l'espace de dix ans illustre la fébrilité institutionnelle du pays. L'ancien maire assume le besoin de restaurer la confiance des électeurs envers la classe politique. Il a publiquement reconnu que les responsables gouvernementaux n'avaient pas réussi à instaurer la stabilité requise pour améliorer le niveau de vie.

Le Parti travailliste mise énormément sur cette nouvelle figure pour barrer la route à la formation populiste Reform UK. Mené par Nigel Farage, figure historique du Brexit, ce mouvement exerce une forte pression sur l'échiquier électoral. Les parlementaires considéraient cette mission de contre-pouvoir comme impossible avec le profil de l'équipe précédente.

Le projet du nouveau cabinet vise à rendre la vie plus abordable sur l'ensemble du territoire national. Le dirigeant veut s'assurer que chaque citoyen perçoive une amélioration concrète de sa situation financière. Le succès de ce mandat dépendra de la capacité du gouvernement à produire des résultats tangibles face à une croissance économique qualifiée d'anémique.

❓ FAQ

Quelles sont les priorités économiques du Premier ministre britannique ? Le dirigeant souhaite appliquer un nouveau modèle économique et présenter un "Plan pour la Grande-Bretagne" sur dix ans. Ses mesures immédiates ciblent la réduction du coût de la vie et la construction de logements sociaux pour réallouer les dépenses vers la défense.

Qui pourrait diriger le ministère des Finances du Parti travailliste ? La nomination du ministre des Finances reste une décision très attendue. Shabana Mahmood, actuelle ministre de l'Intérieur, est pressentie pour le poste, après que la candidature d'Ed Miliband a été fragilisée par des fuites dans la presse.

Pourquoi Andy Burnham abandonne-t-il l'identification numérique des salariés ? Le projet d'imposer un document d'identité numérique aux salariés a été purement et simplement annulé. Ce dispositif, conçu pour lutter contre l'immigration clandestine, a été jugé inefficace et qualifié de fiasco par une commission parlementaire transpartisane.