S&P 500 et Nasdaq 100 | Fed et IA au menu de Wall Street

0,3% : le rebond des futures Nasdaq 100 reste limité mercredi 29 avril 2026, mais il suffit à distinguer la technologie du S&P 500 et du Dow Jones, quasi inchangés avant l’ouverture de Wall Street. La séance combine trois dossiers pour les indices américains : la Fed, les dépenses d’IA des grandes plateformes et le pétrole au-dessus de 100 dollars.

La journée se déroule avant une décision du FOMC attendue à 20h00 heure de Paris, puis une conférence de Jerome Powell à 20h30, probablement sa dernière comme président de la Fed. Le comité monétaire se réunit bien les 28 et 29 avril dans le calendrier officiel de la Réserve fédérale.

Futures Nasdaq : Fed, pétrole et tech concentrent le risque

Un pré-marché américain sans direction nette

Les contrats à terme américains donnent peu de signal avant l’ouverture. Le S&P 500 et le Dow Jones restent proches de l’équilibre, tandis que les futures Nasdaq 100 avancent de 0,3%. Le mouvement intervient après une séance de mardi plus faible, marquée par un recul du S&P 500 depuis ses records et par une baisse du Nasdaq liée aux valeurs d’IA.

Le repli de mardi est parti d’un article sur OpenAI, qui a ravivé les questions sur le financement des contrats de calcul et la vitesse de croissance des revenus. Les valeurs liées aux centres de données et aux puces ont cédé du terrain, notamment Nvidia, AMD, Broadcom et Marvell. Cette respiration arrive après un mois d’avril très porteur pour les semi-conducteurs, l’indice SOX restant en hausse de plus de 30% sur le mois.

Le pétrole ajoute une contrainte. Le WTI progresse de 3,45% à 103,40 dollars et le Brent de 2,93% à 114,50 dollars. En Asie, Shanghai gagne 28 points à 4 107 et le Hang Seng avance de 432 points à 26 111 ; en Europe, le DAX recule de 49 points à 23 969 et le FTSE 100 perd 74 points à 10 258.

La Fed attendue sans baisse de taux

Le marché n’attend pas de changement de taux de la Fed, avec une fourchette cible maintenue à 3,50%-3,75%. Le sujet porte moins sur la décision elle-même que sur le message de Jerome Powell : inflation tirée par l’énergie, rendement obligataire américain plus élevé, emploi encore résistant. Le ton retenu à 20h30 pèsera sur les multiples de valorisation du Nasdaq, très sensibles au coût du capital.

La séquence de banques centrales ne s’arrête pas à Washington. La Banque du Canada publie sa décision ce mercredi à 9h45 heure de l’Est, soit 15h45 à Paris. La BCE tient une réunion de politique monétaire sur deux jours à Francfort les 29 et 30 avril, et la Banque d’Angleterre doit annoncer sa décision le 30 avril.

Le calendrier macro américain est dense avant la Fed. Les demandes de prêts immobiliers MBA tombent à 13h00 heure de Paris ; les commandes de biens durables, les mises en chantier, les permis de construire et la balance commerciale des biens sont attendus à 14h30. Les stocks hebdomadaires de pétrole sont prévus à 16h30, deux heures avant la décision monétaire.

Résultats IA : les mégacaps testent le Nasdaq 100

Amazon, Alphabet, Meta et Microsoft après la clôture

La soirée de résultats concentre Amazon, Alphabet, Meta et Microsoft, quatre dossiers qui pèsent lourd dans le Nasdaq 100. Les publications sont attendues après la clôture américaine, avec une attention particulière aux dépenses d’IA, aux marges du cloud et aux prévisions d’investissement dans les centres de données. Les attentes portent aussi sur la capacité à convertir ces dépenses en revenus récurrents.

L’action Amazon, l’action Alphabet, l’action Meta et l’action Microsoft arrivent donc dans une séance où l’IA reste le principal test de valorisation. Les investisseurs regarderont moins les seuls bénéfices trimestriels que les montants annoncés pour les serveurs, les puces et les capacités cloud. Un ralentissement des dépenses rassurerait les marges ; une accélération exigerait des revenus plus visibles.

D’autres noms publient aussi après clôture, dont QCOM, KLAC, CMG, ALGN, CVNA, EBAY, MGM, ORLY, EQIX et VICI. La combinaison tech, consommation et immobilier coté donnera une lecture plus large de la demande américaine. Le Nasdaq reste toutefois dominé par les mégacaps, ce qui rend la soirée plus concentrée que le nombre de publications ne le suggère.

Semi-conducteurs et valeurs en mouvement

NXP Semiconductors soutient le compartiment analogique. Le groupe a publié un BPA de 3,05 dollars contre 2,98 dollars attendus, avec un chiffre d’affaires de 3,18 milliards de dollars contre 3,15 milliards. Les prévisions du deuxième trimestre, entre 3,35 et 3,55 milliards de dollars de revenus, dépassent le consensus de 3,27 milliards.

Seagate tire aussi les valeurs mémoire et stockage. Le BPA ajusté ressort à 4,10 dollars contre 3,51 dollars attendus, sur 3,112 milliards de dollars de revenus. La société vise 3,35 à 3,55 milliards de dollars de chiffre d’affaires au trimestre suivant, avec un BPA ajusté attendu entre 4,80 et 5,20 dollars ; Western Digital, Micron et SanDisk progressent en pré-marché par ricochet.

Parmi les hausses avant ouverture figurent Bloom Energy, Fair Isaac, NXP, Rush Street Interactive, Seagate, Visa et Varonis. Les baisses touchent Booking, Enphase, GE HealthCare, Robinhood, Humana, O-I Glass et Teradyne. Robinhood recule après un BPA de 0,38 dollar contre 0,43 dollar attendu et des revenus crypto en baisse de 47% sur un an ; GE HealthCare abaisse sa prévision de BPA ajusté annuel à 4,80-5,00 dollars.

❓ FAQ

Pourquoi les futures Nasdaq 100 montent-ils avant la Fed ?

Les futures Nasdaq 100 progressent surtout grâce aux publications de NXP et Seagate, qui soutiennent les semi-conducteurs avant les résultats d’Amazon, Alphabet, Meta et Microsoft. Le mouvement reste limité, car la Fed et le pétrole maintiennent une pression sur les valorisations.

Pourquoi la Fed compte-t-elle pour le Nasdaq 100 ?

Le Nasdaq 100 dépend beaucoup de valeurs de croissance dont les profits sont attendus dans le futur. Quand les taux longs montent, ces profits valent moins dans les modèles de valorisation. La conférence de Jerome Powell à 20h30 peut donc modifier la lecture du marché sur les prochains mois.

Quels résultats tech peuvent faire bouger les futures Nasdaq ?

Les publications d’Amazon, Alphabet, Meta et Microsoft sont les plus suivies ce soir. Les prévisions de dépenses d’IA, les marges du cloud et les revenus publicitaires peuvent modifier la trajectoire des futures Nasdaq après clôture.

Quel rôle joue le pétrole dans la séance ?

Le WTI au-dessus de 103 dollars et le Brent proche de 115 dollars entretiennent la pression inflationniste. Pour les futures Nasdaq 100, le risque vient d’un enchaînement simple : pétrole plus cher, taux plus élevés, valorisations technologiques plus difficiles à défendre.

Comment interpréter les résultats de semi-conducteurs ?

NXP et Seagate donnent un signal favorable sur certaines chaînes liées à l’automobile, aux données et au stockage. Ce signal ne résume pas tout le secteur : les dépenses d’IA annoncées ce soir par les grandes plateformes compteront davantage pour la suite du Nasdaq 100.