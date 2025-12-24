En savoir plus
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
MSFT.US

MSFT.US - Microsoft

Microsoft Corp
Les performances passées ou les prévisions ne préjugent pas des performances futures.
À PROPOS DE L'ACTION

Microsoft Corp

Microsoft Corp
0 USD
10 USD
15:30 - 22:00

Faits intéressants

L'impact durable de Microsoft : Fondée en 1975 par Bill Gates et Paul Allen, Microsoft se distingue des géants de la technologie par ses 40 ans d'expérience et sa résilience. Malgré l'échec de certains produits comme Kin, Kinect, Windows Phone et Zune, Microsoft reste la deuxième entreprise des États-Unis en termes de capitalisation boursière.

Rendre l'informatique accessible : La réalisation la plus impressionnante de Microsoft a été son objectif de mettre un PC sur chaque bureau et dans chaque foyer, ce qui a été largement atteint avec plus d'un milliard de PC utilisés dans le monde entier dans les foyers et les entreprises. 

Croissance record du cours de l'action : Depuis son introduction en bourse, le cours de l'action Microsoft a connu une augmentation remarquable de près de 15 000 dollars (splits compris), soit une croissance phénoménale de 71 283 %. 

Acquisitions notables : Microsoft a procédé à plusieurs acquisitions, telles que Corel Corporation, Facebook et Toyota Media Service Corp, entre autres. L'entreprise se développe activement par le biais d'acquisitions afin d'améliorer son offre de produits et sa présence sur le marché.

L'accent mis sur l'intelligence artificielle : L'annonce récente par Microsoft du service Copilot AI, facturé 30 dollars par mois, montre l'importance qu'elle accorde à l'intelligence artificielle. L'engagement de l'entreprise en faveur de produits basés sur l'intelligence artificielle influe sur la performance de son action.

Stratégie d'appel couvert : Les traders peuvent optimiser le rendement des positions existantes sur Microsoft grâce à une stratégie d'achat d'options d'achat couvertes. Cette stratégie consiste à vendre des options d'achat couvertes, à gagner des primes supplémentaires pour chaque tranche de 100 actions détenues.

Opportunités de négociation sur les CFD : Les actions Microsoft ont prospéré en dépit des conditions macroéconomiques, et les CFD permettent aux traders de spéculer sur l'évolution à la hausse ou à la baisse de l'action sans posséder l'actif sous-jacent. 

Un impact mondial : La mission de Microsoft, qui consiste à donner à chaque individu et à chaque organisation de la planète les moyens d'accomplir davantage de choses, est à l'origine de sa portée mondiale. L'entreprise reste un leader mondial dans la production et la vente d'une gamme variée de produits.

Des résultats fructueux : Malgré des résultats financiers mitigés, Microsoft a toujours dégagé des bénéfices impressionnants, même dans les périodes difficiles. Cela reflète les solides performances financières de l'entreprise et sa capacité de résistance sur le marché.

Résilience sur des marchés turbulents : L'action Microsoft a connu des difficultés en 2022 en raison des conditions macroéconomiques, mais son activité bien établie et sa capacité d'adaptation l'ont aidée à surmonter les ralentissements du marché. L'entreprise reste un acteur clé du secteur technologique.

💡 OpenAI envisage des publicités dans ChatGPT...

24 décembre 2025

Good Morning Market 18.12.2025 - Ce que nous...

18 décembre 2025

La guerre des semi-conducteurs : comment...

18 décembre 2025
Comment investir dans les actions Microsoft Corp avec XTB ?

1. Ouvrir un compte

Remplissez le formulaire et envoyez les documents pertinents - le tout sans formalités inutiles. L'ouverture d'un compte est conditionnée par la bonne compréhension des services, vérifiée par un test.

2. Faire un dépôt

Choisissez dans la liste une méthode de dépôt qui vous convient comme le paiement instantané et gratuit.

3. Commencez à investir

Choisissez parmi 11600+ d'actifs.

1. Télécharger l'app

Allez dans votre App/Play store et téléchargez notre application gratuitement.

2. Ouvrir un compte

Remplissez le formulaire et envoyez uniquement les documents pertinents - sans formalités inutiles. L'ouverture de votre compte est conditionnée à la réussite d'un test préalable vérifiant votre bonne compréhension de nos services.

3. Faire un dépôt et commencer à investir

Choisissez dans la liste une méthode de dépôt qui vous convient comme le paiement instantané et gratuit.

Pourquoi investir chez XTB?

Plateforme innovante

Nous travaillons constamment au développement de notre plateforme d'investissement pour nous assurer qu'elle répond à tous vos besoins. Disponible en versions pc et mobile.

Sûre et sécurisée

Nous sommes l'un des plus grands courtiers cotés en bourse au monde, réglementé par plusieurs autorités de surveillance réputées. Nous sommes également couverts par un fonds d'indemnisation.

Service client multilingue et réactif

Notre Service Client est disponible pour vous aider - 24h / 24 du lundi au vendredi.

Microsoft (MSFT)

Microsoft Corporation (MSFT) est une entreprise technologique mondiale réputée pour ses produits logiciels, son matériel informatique et ses services. C'est un leader dans l'industrie technologique, qui répond aux besoins des entreprises et des consommateurs du monde entier. Fondée en 1975 par Bill Gates et Paul Allen, Microsoft est devenue l'une des entreprises les plus importantes et les plus influentes au monde.

Lorsque l'on envisage d'investir dans Microsoft, l'une des options viables consiste à négocier des CFD sur l'action Microsoft. Les CFD, ou contrats de différence, sont des produits financiers dérivés qui permettent aux investisseurs de spéculer sur les fluctuations du cours de l'action Microsoft sans posséder l'actif sous-jacent. La négociation des CFD sur l'action Microsoft offre la possibilité de profiter des mouvements de prix à la hausse comme à la baisse en tirant parti de la flexibilité des positions longues (achat) ou courtes (vente).

Les CFDs sur l'action Microsoft peuvent être négociés pendant des heures spécifiques, y compris les sessions pré-marché et after-hours. La session pré-marché commence généralement à 4h00 du matin et se termine à 21h30, heure de l'Est (10h00-15h30 CET), tandis que la session after-hours s'étend de 16h00 à 20h00, heure de l'Est (22h00-02h00 CET). Il est essentiel de noter que ces sessions peuvent présenter une liquidité réduite et des prix potentiellement moins favorables, ce qui souligne l'importance d'utiliser des ordres à cours limité lorsque l'on négocie pendant ces périodes.

Explorons quelques faits captivants sur Microsoft. En 2019, la capitalisation boursière de Microsoft a dépassé les mille milliards de dollars, ce qui en fait, avec Apple et Amazon, l'une des rares entreprises américaines à avoir franchi cette étape. La riche histoire d'innovation de Microsoft s'étend du développement des systèmes d'exploitation MS-DOS et Windows à la création de produits emblématiques tels que la suite Microsoft Office et les consoles de jeu Xbox.

En conclusion, les CFD sur actions Microsoft offrent aux investisseurs la possibilité de participer aux mouvements de prix des actions Microsoft sans détenir directement l'actif sous-jacent. Les séances de négociation, telles que les séances de pré-marché et d'après-marché, offrent des perspectives supplémentaires pour la négociation de CFD. La présence dominante de Microsoft sur le marché et sa volonté constante d'innovation en font un choix intéressant pour les investisseurs désireux d'explorer le domaine du trading de CFD.

Explorez nos ressources pédagogiques

Comment investir en Bourse ?

6 minute(s) Actions

Les Actions

8 minute(s) Actions

W-8BEN - Comment réduire vos impôts ?

2 minute(s) Services XTB
FAQ

Avez-vous des questions ?

Microsoft verse un dividende trimestriel de 0,68 $ par action. Pour plus d'informations sur les dividendes, vous pouvez consulter la FAQ sur les dividendes sur le site web des relations avec les investisseurs de Microsoft.

 

Les actions ordinaires de Microsoft sont négociées sous le symbole MSFT sur le marché boursier Nasdaq.

 

Microsoft est entré en bourse le 13 mars 1986, avec un prix d'offre de 21,00 dollars par action. Elle a levé 61 millions de dollars lors de son introduction en bourse.

 

La page "Leadership” du site web de Microsoft consacré aux relations avec les investisseurs fournit une liste actualisée des membres du conseil d'administration et des cadres supérieurs de l'entreprise.

 

Le symbole boursier de Microsoft est MSFT

 

En juillet 2023, la capitalisation boursière de Microsoft s'élèvera à 2 513 milliards de dollars.

 

Au cours de l'année écoulée, la capitalisation boursière de Microsoft a augmenté de 40,58 %. Toutefois, pour obtenir des détails spécifiques concernant la performance de ses actions, tels que les prix et les tendances historiques, il faudrait accéder à des plates-formes de données de marché en temps réel.

 

Le rendement du dividende de Microsoft est actuellement de 0,80 %.

 

Les derniers résultats financiers de Microsoft peuvent ne pas être disponibles auprès des sources fournies. Pour obtenir les résultats financiers les plus récents, il est recommandé de se référer au site officiel des relations avec les investisseurs de Microsoft ou aux plateformes d'informations financières.

 

Le taux de croissance du chiffre d'affaires de Microsoft peut ne pas être disponible à partir des sources fournies. Pour accéder à cette information, il est préférable de se référer aux derniers rapports financiers, communiqués de presse sur les résultats ou présentations aux investisseurs fournis par Microsoft.

 

Oui, Microsoft verse des dividendes. Le rendement actuel est de 0,80 %, avec un dividende annuel de 2,72 $.

 

Investir dans Microsoft, comme tout investissement, comporte certains risques. Parmi les risques potentiels associés à l'investissement dans Microsoft figurent la volatilité du marché, la concurrence d'autres entreprises technologiques, l'évolution des tendances du secteur, les défis réglementaires et les menaces potentielles en matière de cybersécurité. Il est essentiel que les investisseurs effectuent des recherches approfondies, analysent la santé financière de l'entreprise et tiennent compte de leur tolérance au risque avant de prendre des décisions d'investissement.

 

Microsoft occupe une position concurrentielle forte dans l'industrie technologique. Elle est considérée comme l'une des cinq grandes entreprises américaines de technologie de l'information, aux côtés d'Alphabet, d'Amazon, d'Apple et de Meta Platforms. La diversité des produits et services proposés par Microsoft, notamment les systèmes d'exploitation, les logiciels de productivité, les services en nuage et les appareils matériels, contribue à son avantage concurrentiel et à sa position dominante sur le marché.

 

Microsoft est largement considérée comme une puissance technologique présentant un potentiel d'investissement important. Sa forte position sur le marché, ses produits et services innovants, ses performances financières solides et ses initiatives de croissance continue contribuent à son attrait en tant qu'investissement. Toutefois, les investisseurs doivent évaluer soigneusement divers facteurs tels que les indicateurs financiers, les tendances du secteur, le paysage concurrentiel, ainsi que leurs propres objectifs d'investissement et leur tolérance au risque lorsqu'ils comparent Microsoft à d'autres sociétés technologiques.

 

Les perspectives de croissance future de Microsoft restent positives. L'entreprise continue d'investir dans les technologies émergentes telles que l'informatique en nuage, l'intelligence artificielle et les solutions de transformation numérique. Ces domaines offrent un potentiel de croissance important et des opportunités pour Microsoft d'étendre sa portée sur le marché et ses flux de revenus. En outre, la solide position financière de Microsoft, sa vaste clientèle et ses acquisitions stratégiques contribuent à sa capacité à naviguer dans la dynamique évolutive du marché et à poursuivre sa croissance future.

 

Microsoft alloue son capital à l'investissement par le biais de différents canaux. L'entreprise investit dans la recherche et le développement (R&D) pour stimuler l'innovation et développer de nouveaux produits et services. Elle investit également dans des acquisitions afin d'améliorer ses capacités et de se développer sur de nouveaux marchés. En outre, Microsoft se concentre sur les dépenses en capital pour soutenir le développement de l'infrastructure, les centres de données et les installations de production. L'affectation spécifique des capitaux peut varier en fonction des priorités stratégiques de l'entreprise et des conditions du marché.

 

La stratégie d'innovation et de croissance de Microsoft consiste à tirer parti de ses atouts dans les domaines de l'informatique dématérialisée, de l'intelligence artificielle, des logiciels de productivité et des solutions d'entreprise. L'entreprise vise à donner aux individus et aux organisations les moyens d'accomplir davantage en proposant des solutions technologiques intelligentes, sécurisées et centrées sur l'utilisateur. Microsoft investit dans la R&D, encourage les partenariats et les collaborations, et poursuit des acquisitions stratégiques pour stimuler l'innovation, améliorer son portefeuille de produits et répondre à l'évolution des besoins des clients.

 

Les informations fournies n'indiquent aucun événement spécifique à venir ni aucune sortie de produit susceptible d'avoir un impact sur les actions de Microsoft. Pour se tenir au courant des dernières nouvelles et des événements liés à Microsoft, il est recommandé de suivre les communications officielles de Microsoft, les plateformes d'informations financières ou de consulter un conseiller financier qui peut fournir des informations en temps réel sur le marché.

 

Une action est un type de titre qui représente la propriété d'une entreprise. Elle représente un droit sur une partie des actifs et des bénéfices de l'entreprise.

En détenant des actions, vous pouvez potentiellement bénéficier de la croissance et du succès de l'entreprise. Les actions peuvent vous faire gagner de l'argent de plusieurs manières : paiements de dividendes (certaines actions versent des dividendes, c'est-à-dire des paiements versés aux actionnaires à partir des bénéfices de l'entreprise), appréciation du capital (lorsque le prix d'une action que vous possédez augmente, vous pouvez vendre l'action dans un but lucratif), les fractionnements d'actions (lorsqu'une entreprise divise ses actions, elle émet plus d'actions aux actionnaires existants, augmentant ainsi le nombre d'actions que vous possédez. Cela peut également entraîner une augmentation de la valeur de votre investissement).

Il existe trois principaux types d'actions : les actions ordinaires (donnent à leur propriétaire le droit de vote aux assemblées d'actionnaires et donnent droit à une partie des bénéfices de l'entreprise par le biais de dividendes), les actions privilégiées (verse des dividendes à un taux fixe et ont un droit plus élevé sur les actifs et les bénéfices que les actions ordinaires ; ne sont généralement pas assorties de droits de vote) et les bons de souscription (type de titre qui donne au détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un nombre spécifique d'actions à un prix prédéterminé dans un certain délai).

Il n'est pas possible de déterminer une "bonne" première action à acheter, car ce qui constitue une bonne action peut varier en fonction des objectifs financiers et de la tolérance au risque d'un individu. Il est important que les particuliers effectuent des recherches approfondies sur tout investissement potentiel et tiennent compte de leur propre situation financière avant de faire un achat.

