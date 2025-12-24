EN SAVOIR PLUS

Microsoft Corporation (MSFT) est une entreprise technologique mondiale réputée pour ses produits logiciels, son matériel informatique et ses services. C'est un leader dans l'industrie technologique, qui répond aux besoins des entreprises et des consommateurs du monde entier. Fondée en 1975 par Bill Gates et Paul Allen, Microsoft est devenue l'une des entreprises les plus importantes et les plus influentes au monde.

Lorsque l'on envisage d'investir dans Microsoft, l'une des options viables consiste à négocier des CFD sur l'action Microsoft. Les CFD, ou contrats de différence, sont des produits financiers dérivés qui permettent aux investisseurs de spéculer sur les fluctuations du cours de l'action Microsoft sans posséder l'actif sous-jacent. La négociation des CFD sur l'action Microsoft offre la possibilité de profiter des mouvements de prix à la hausse comme à la baisse en tirant parti de la flexibilité des positions longues (achat) ou courtes (vente).

Les CFDs sur l'action Microsoft peuvent être négociés pendant des heures spécifiques, y compris les sessions pré-marché et after-hours. La session pré-marché commence généralement à 4h00 du matin et se termine à 21h30, heure de l'Est (10h00-15h30 CET), tandis que la session after-hours s'étend de 16h00 à 20h00, heure de l'Est (22h00-02h00 CET). Il est essentiel de noter que ces sessions peuvent présenter une liquidité réduite et des prix potentiellement moins favorables, ce qui souligne l'importance d'utiliser des ordres à cours limité lorsque l'on négocie pendant ces périodes.

Explorons quelques faits captivants sur Microsoft. En 2019, la capitalisation boursière de Microsoft a dépassé les mille milliards de dollars, ce qui en fait, avec Apple et Amazon, l'une des rares entreprises américaines à avoir franchi cette étape. La riche histoire d'innovation de Microsoft s'étend du développement des systèmes d'exploitation MS-DOS et Windows à la création de produits emblématiques tels que la suite Microsoft Office et les consoles de jeu Xbox.

En conclusion, les CFD sur actions Microsoft offrent aux investisseurs la possibilité de participer aux mouvements de prix des actions Microsoft sans détenir directement l'actif sous-jacent. Les séances de négociation, telles que les séances de pré-marché et d'après-marché, offrent des perspectives supplémentaires pour la négociation de CFD. La présence dominante de Microsoft sur le marché et sa volonté constante d'innovation en font un choix intéressant pour les investisseurs désireux d'explorer le domaine du trading de CFD.

