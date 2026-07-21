Samsung entre dans l'ère de l'« IA physique » et de la robotique ; son cours de bourse progresse de 3 % 🤖

Samsung Electronics (SMSN.UK) a officiellement annoncé la création d’une nouvelle unité stratégique : Robotics eXperience (RX). Cette initiative montre clairement que le géant sud-coréen ne considère plus la robotique comme un simple projet de recherche secondaire et s’engage désormais dans une phase de commercialisation agressive. Les investisseurs ont réagi à cette nouvelle avec beaucoup d’enthousiasme : les actions de la société à la Bourse de Séoul ont bondi de près de 6,8%, et ses certificats de dépôt internationaux (GDR) négociés à Londres ont progressé de 3% aujourd’hui.

Voici les points clés à retenir de l’annonce d’aujourd’hui et les raisons pour lesquelles cette décision est si importante pour l’avenir de l’entreprise :

Supervision directe par le PDG et transferts stratégiques

La division RX ne sera pas simplement une branche isolée au sein de la structure de l’entreprise. Cette nouvelle unité rend compte directement au PDG (TM Roh), ce qui souligne son statut de priorité absolue.

Tout aussi important, Samsung a renforcé considérablement son équipe de direction. L’équipe chargée de la stratégie robotique est désormais dirigée par Lee Dong-kun, un cadre qui était auparavant responsable de la stratégie robotique chez Hyundai Motor Group, notamment de la définition de l’orientation du développement de Boston Dynamics, société qu’ils avaient rachetée. Cela montre que Samsung mise sur des personnes ayant une expérience avérée dans la commercialisation de systèmes de pointe.

L’intelligence artificielle physique, nouveau moteur de croissance

L’entreprise se concentre sur le développement de robots humanoïdes combinant des logiciels d’IA à une mécanique de pointe (ce que l’on appelle l’« intelligence artificielle physique »). La stratégie de Samsung repose sur une approche très pragmatique en deux étapes :

Phase industrielle : dans un premier temps, les robots sont conçus pour accroître la productivité et le niveau d’automatisation dans les usines.

dans un premier temps, les robots sont conçus pour accroître la productivité et le niveau d’automatisation dans les usines. Phase grand public : À terme, cette technologie est destinée à être utilisée dans le commerce de détail et à domicile, où les machines serviront d’assistants pour faciliter notre quotidien.

Des investissements considérables et la construction de la « Data Factory »

Les algorithmes de contrôle des robots nécessitent d’énormes quantités de données issues du monde réel. Pour y parvenir, Samsung a annoncé son intention de créer une « Data Factory » sur son site de Gumi. Ce centre servira à collecter et analyser des données issues d’environnements industriels réels.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un programme d’investissement massif. Samsung prévoit d’investir jusqu’à 60 000 milliards de wons (environ 40,7 milliards de dollars) dans la région de Yeongnam, en Corée du Sud. Sur ce montant, 19 000 milliards de wons seront alloués aux infrastructures dédiées à l’IA physique et à la construction d’installations destinées à la fabrication de robots humanoïdes, avec le soutien de Samsung SDS.

Cependant, l’entreprise ne se limite pas à son marché national. Elle a annoncé son intention d’ouvrir des centres de recherche spécialisés aux États-Unis, en Chine et au Japon afin de tirer parti des talents locaux et des écosystèmes d’innovation de pointe.

Résumé à l’intention des investisseurs

Les hausses boursières enregistrées aujourd’hui à Londres et à Séoul reflètent le passage de la phase d’annonce à la phase de mise en œuvre. Après l’augmentation, l’année dernière, de sa participation dans Rainbow Robotics, le lancement aujourd’hui de la division RX constitue une étape logique — et très coûteuse — vers la diversification des revenus. Samsung reconnaît que les marchés des smartphones et de l’électronique grand public arrivent à saturation, tandis que le marché des semi-conducteurs continue de présenter certains signes de cyclicité, bien qu’il soit bouleversé par la « super-tendance » de l’IA.

L’automatisation alimentée par l’IA offre aux entreprises la possibilité d’exploiter une source de revenus totalement nouvelle et puissante pour les décennies à venir.

L'analyse du graphique du cours de l'action de la société permet d'observer une tendance haussière à long terme qui, après une récente correction, a trouvé un solide soutien au niveau de 4 406 et sur la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 100 périodes (ligne violette). Le cours a récemment testé la bande de Bollinger inférieure, située au niveau de la moyenne mobile à 22 jours avec un écart-type de ±2, ce qui a signalé une situation de survente à court terme sur le marché et a entraîné un rebond dynamique, visible sur la dernière bougie verte. L'indicateur RSI confirme ce retour de la tendance d'achat, rebondissant depuis une zone proche de la survente (autour de 30 points) et affichant actuellement une tendance haussière à 42,8. Source : xStation