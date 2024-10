Secteur automobile : Vers une généralisation du malus pour les véhicules thermiques ?

Le Gouvernement Français Envisage de Généraliser le Malus pour les Véhicules Thermiques Le gouvernement français pourrait bientôt étendre le malus à l’achat pour les véhicules thermiques, dans le cadre de son projet de budget pour 2025. Cette mesure, qui vise à pénaliser les véhicules les plus polluants, suscite déjà de vives protestations de la part de la filière automobile. Le projet de loi de finances, prévu pour le 10 octobre, inclura une série de hausses d’impôts, représentant environ 20 milliards d’euros, dans un effort global estimé à 60 milliards d’euros pour équilibrer les comptes publics. Les véhicules thermiques, particulièrement ceux à haute émission de CO2, seront ciblés par ces nouvelles dispositions. Un Malus Alourdi pour les Véhicules Thermiques Le malus actuel impose une taxe sur les véhicules émettant plus de 118 grammes de CO2 par kilomètre, avec une sanction initiale de 50 euros pour les modèles comme la Renault Clio ou la Citroën C3. Selon le journal Le Monde, le gouvernement prévoit de durcir ce barème en l'abaissant à 106 grammes en 2026 et à 99 grammes en 2027, augmentant ainsi le nombre de véhicules thermiques concernés par cette taxe. Les SUV haut de gamme et les voitures sportives, telles que celles d’Alfa Romeo, BMW, Porsche ou Ferrari, pourraient être pénalisées jusqu’à 60 000 euros pour des émissions dépassant 193 grammes de CO2 par kilomètre. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Des Mesures qui Favorisent les Véhicules Hybrides et Électriques En contrepartie, un bonus écologique continue de s’appliquer aux véhicules électriques, pour compenser leur prix élevé par rapport aux modèles thermiques. Ce bonus peut atteindre 4 000 euros pour un véhicule dont le prix ne dépasse pas 47 000 euros, excluant toutefois les véhicules produits en Chine. Le gouvernement semble vouloir accentuer cette dualité entre véhicules thermiques et électrifiés, afin de favoriser la transition vers des solutions plus respectueuses de l’environnement. Les Protestations de la Filière Automobile Les représentants de la filière automobile, et notamment Luc Chatel, président de la Plateforme automobile, ont exprimé leur mécontentement face à ce changement de barème. Selon lui, ce durcissement des règles créerait un "impôt déguisé" qui irait au-delà de l'équilibre initial entre malus et bonus, connu sous le principe de "péréquation". Chatel affirme que le malus ne ciblerait plus seulement "les 20% les plus pollueurs", mais toucherait désormais des véhicules beaucoup plus courants, affectant ainsi "monsieur et madame Tout-le-monde". Cette révision pourrait également compliquer la compréhension de ces mesures pour les acheteurs, qui demandent davantage de stabilité, de lisibilité et de simplicité dans les politiques fiscales. L'Électrification des Flottes d'Entreprises Encore en Retard Le gouvernement n'a pas encore précisé les mesures spécifiques pour encourager les entreprises à électrifier leurs flottes de véhicules. Pourtant, ces flottes représentent environ la moitié des ventes de véhicules neufs en France. Les grandes entreprises sont encore peu nombreuses à respecter l’obligation d’achat de 10% de véhicules à faibles émissions. Une proposition de loi portée par l'ex-député Damien Adam visait à accélérer l’électrification des flottes pour dynamiser le marché de l'occasion. Cependant, cette proposition n’a pas été mise au vote en mai dernier faute de temps à l’Assemblée nationale.

