- Cession étudiée d'une part majoritaire de la division Transformation of Industry, valorisée à plus de 10 milliards d'euros.
- Mandat confié à Goldman Sachs avec l'intérêt confirmé de grands fonds de capital-investissement.
- Résultat opérationnel du troisième trimestre multiplié par trois à 1,62 milliard d'euros et objectifs de marge réévalués.
- Cession étudiée d'une part majoritaire de la division Transformation of Industry, valorisée à plus de 10 milliards d'euros.
- Mandat confié à Goldman Sachs avec l'intérêt confirmé de grands fonds de capital-investissement.
- Résultat opérationnel du troisième trimestre multiplié par trois à 1,62 milliard d'euros et objectifs de marge réévalués.
L'action Siemens Energy progresse de 3,40% en séance à la Bourse de Francfort ce mardi. Le groupe industriel allemand préparerait la cession d'une part majoritaire de sa division de turbines à vapeur et de compresseurs. La transaction potentielle s'ajoute à des performances financières solides au troisième trimestre fiscal, soutenues par la demande d'équipements électriques. Les perspectives positives de révision des bénéfices incitent à suivre les opportunités sur les actions du secteur de l'énergie.
Projet de cession stratégique pour Siemens Energy
Valorisation et rôle de la division Transformation of Industry
Le groupe allemand d'ingénierie énergétique étudie la vente d'une participation majoritaire dans sa division Transformation of Industry. Le pôle regroupe les activités de turbines à vapeur, de générateurs et de compresseurs industriels. La banque d'investissement Goldman Sachs piloterait la recherche d'acquéreurs pour cette entité. Une telle transaction valoriserait la division à plus de 10 milliards d'euros.
L’opération vise à concentrer les ressources de l'entreprise sur les métiers de l'électrification et des réseaux. Des réflexions sur une séparation de ce pôle avaient déjà été engagées en juin dernier. Un premier scénario évoquait la vente d'environ 60% du capital, l'entreprise conservant le solde de 40%.
Le directoire du groupe se réunit pour définir les modalités exactes du processus de cession. Le management confirme évaluer régulièrement la configuration de son portefeuille afin d'optimiser le développement à long terme de chaque filiale. Aucune décision ferme n'est toutefois prise à ce stade. Les indications sur la valeur du pôle apportent une référence positive au marché.
Appétit du capital-investissement et réactions du marché
Le projet de cession suscite l'intérêt de plusieurs sociétés mondiales de capital-investissement. Les fonds CVC Capital Partners, EQT et KKR examinent le dossier. Des offres fermes dépendront toutefois de l'issue des négociations en cours. Les discussions se poursuivent sans garantie d'accord final.
L’annonce intervient dans un climat de reprise pour les valeurs liées aux infrastructures d'intelligence artificielle. Les craintes des investisseurs s'étaient ravivées sur le niveau des dépenses d'équipement technologique et la hausse des taux d'intérêt. La modération récente du prix du pétrole a contribué à détendre les craintes d'inflation en Asie et en Europe. Le repli profite à la fois au secteur technologique et aux indices boursiers industriels.
Le repli récent du cours Siemens Energy depuis son sommet annuel s'interrompt avec cette actualité. Le titre bénéficie des anticipations de simplification des structures du groupe. La vente partielle permettrait de dégager des liquidités tout en conservant une exposition à la croissance du secteur. Le groupe entend accélérer son désendettement et financer ses investissements prioritaires.
Tendance opérationnelle et perspectives financières de Siemens Energy
Bilan des résultats du troisième trimestre fiscal
Siemens Energy a publié des résultats en hausse au titre de son troisième trimestre fiscal. Le chiffre d'affaires a augmenté de 18,5% pour atteindre 11,45 milliards d'euros, contre 9,75 milliards d'euros un an plus tôt. Le niveau dépasse les prévisions des analystes qui s'établissaient à 11,22 milliards d'euros. Les commandes ont progressé de 8,5% en données comparables pour s'établir à 17,93 milliards d'euros.
Le résultat avant éléments exceptionnels a plus que triplé en un an, atteignant 1,62 milliard d'euros contre 497 millions d'euros au troisième trimestre précédent. La marge opérationnelle ajustée s'est élevée à 14,2%, en nette hausse par rapport aux 5,1% enregistrés l'an dernier. La division d'éoliennes Siemens Gamesa a dégagé son premier bénéfice d'exploitation trimestriel depuis près de quatre ans. La réduction des coûts et une meilleure utilisation des capacités de production expliquent le redressement.
La demande américaine en centrales électriques et en équipements pour centres de données soutient l'activité de turbines à gaz. De même, les besoins en infrastructures électriques au Moyen-Orient renforcent les carnets de commandes. La direction s'attend désormais à atteindre le haut de sa fourchette d'objectif de marge de 10% à 12% pour l'ensemble de l'exercice 2026.
Prévisions des analystes et catalyseurs à moyen terme
Le bureau d'études BofA Global Research réitère son avis positif avec un objectif de cours de 250 euros sur le titre. Les analystes anticipent un relèvement des objectifs à moyen terme lors de la présentation prévue le 11 novembre. La division Réseaux (Grid) affiche une marge d'EBITA de 20% au troisième trimestre sur un chiffre d'affaires annualisé de 14,5 milliards d'euros. Les prix des commandes de centrales à gaz ont atteint 443 millions d'euros par gigawatt.
BofA estime que la direction fixera des objectifs de marge de groupe pour l'exercice 2030 entre 21% et 23%. Ce niveau se situe au-dessus du consensus actuel des analystes. Les prévisions d'EBITA ajusté du bureau de recherche pour 2030 dépassent de 29% les attentes moyennes du marché. Le multiple de valorisation de la valeur s'établit à 14 fois l'EBITA estimé pour 2027.
Source : xStation5
❓ FAQ
Pourquoi le cours Siemens Energy progresse-t-il ce mardi ? Le cours Siemens Energy gagne 3,40% ce mardi suite à des informations indiquant la préparation de la vente d'une part majoritaire de sa division Transformation of Industry. La transaction potentielle, qui inclut les turbines à vapeur, valoriserait cette activité à plus de 10 milliards d'euros avec le concours de Goldman Sachs.
Quels sont les résultats récents de l'action Siemens Energy ? Au troisième trimestre fiscal, l'action Siemens Energy s'appuie sur un chiffre d'affaires de 11,45 milliards d'euros, en hausse de 18,5%. Le résultat avant éléments exceptionnels a plus que triplé pour atteindre 1,62 milliard d'euros, portant la marge à 14,2%. La filiale éolienne Siemens Gamesa a également noué avec la rentabilité sur le trimestre.
Quelles sont les prévisions des analystes sur l'action Siemens Energy ? BofA Global Research maintient une recommandation d'achat avec un objectif de cours de 250 euros. Les analystes s'attendent à ce que le groupe relève ses objectifs de marge à moyen terme vers 21% à 23% d'ici 2030, portés par le carnet de commandes des divisions Réseaux et Gaz.
Quels fonds de capital-investissement s'intéressent à Siemens Energy ? Plusieurs sociétés de capital-investissement majeures incluant CVC Capital Partners, EQT, Bain Capital, Brookfield et KKR examinent la reprise de la filiale de turbines à vapeur. Le directoire du groupe étudie la structuration de l'opération sans engagement définitif.
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