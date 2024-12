La Société Générale a annoncé mercredi la nomination de Sylvain Cartier en tant que responsable des marchés mondiaux pour les Amériques, un rôle stratégique qui prendra effet le 1er janvier 2025. Actuellement co-responsable des activités de marchés mondiaux du groupe, Cartier sera basé à New York. Cette nomination s'inscrit dans une série de changements importants au sein de la structure internationale de la banque française. Fort d'une expérience de plus de 30 ans au sein de Société Générale, Sylvain Cartier a occupé plusieurs postes de direction et est reconnu pour son expertise dans le domaine des marchés financiers. Ce nouveau poste reflète l'importance stratégique de la région des Amériques pour la banque, alors qu'elle cherche à renforcer sa présence sur ce marché clé. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Nouvelles nominations pour renforcer l’équipe des marchés mondiaux Dans le cadre de cette réorganisation, Société Générale a également annoncé deux nouvelles nominations qui viendront compléter l'équipe des marchés mondiaux. Francisco Oliveira, actuellement chez BNP Paribas, prendra la relève de Cartier et assumera également la responsabilité des marchés de taux d'intérêt et des devises à partir du 6 janvier 2025. Ce changement marque une continuité dans les activités de la banque tout en apportant de nouvelles perspectives stratégiques. En parallèle, Hatem Mustapha, également en provenance de BNP Paribas, a été nommé co-responsable des marchés mondiaux et prendra en charge les marchés des actions et des dérivés d'actions. Ces deux arrivées viennent renforcer l’équipe de Société Générale dans ses ambitions de croissance et de consolidation sur les marchés financiers internationaux. Renforcer la position de Société Générale sur le marché international La réorganisation de Société Générale reflète son désir de se positionner encore plus fortement sur les marchés financiers mondiaux. Avec la nomination de Sylvain Cartier à un poste clé et l'arrivée de Francisco Oliveira et Hatem Mustapha, le groupe bancaire poursuit sa stratégie de développement dans les marchés de taux et les produits dérivés, tout en renforçant sa présence aux États-Unis et sur l’ensemble des Amériques. Ces changements s'inscrivent dans la volonté de Société Générale de s’adapter aux évolutions du marché mondial et de maintenir son rôle en tant qu'acteur de premier plan dans le secteur financier. Ces ajustements visent également à répondre aux défis économiques actuels tout en capitalisant sur les opportunités offertes par la croissance des marchés internationaux. Source : Dow Jones Newswires Graphique de Société Générale (intervalle D1) Le prix semble évoluer dans un long canal compris entre la bande inférieure et la bande supérieure de Bollinger. Si la tendance haussière de court terme se poursuit, le cours devrait rebondir sur la moyenne mobile à 200 périodes. Source : xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."