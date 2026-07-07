SpaceX chute de 6 % malgré une vague d'analyses initiales optimistes à Wall Street 📉

L'action SpaceX (NASDAQ : SPCX) recule aujourd'hui de près de 6 % pour s'établir à environ 150 dollars, malgré des analyses très optimistes de la part de plusieurs grandes banques d'investissement. La société intègre également aujourd'hui l'indice Nasdaq 100, une évolution qui, selon une estimation préalable de JPMorgan, pourrait générer environ 4,3 milliards de dollars d'entrées passives provenant de fonds indiciels.

Citi a lancé sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 200 dollars , tout en esquissant un scénario à long terme dans lequel le titre pourrait dépasser les 900 dollars si le programme Starship était déployé à grande échelle avec succès. Des recommandations haussières ont également été émises par la Deutsche Bank (255 dollars), Bank of America (235 dollars), Macquarie (250 dollars), Clear Street (217 dollars) et Mizuho (200 dollars) .

et un , tout en esquissant un scénario à long terme dans lequel le titre pourrait dépasser les si le programme Starship était déployé à grande échelle avec succès. Des recommandations haussières ont également été émises par . Les analystes estiment que les principaux moteurs de croissance à long terme de l’entreprise seront Starlink, l’infrastructure d’IA et le leadership technologique de SpaceX dans le domaine des fusées réutilisables.

La baisse d’aujourd’hui peut paraître surprenante compte tenu d’un flux d’informations extrêmement positif. Outre son intégration au Nasdaq 100, SpaceX a également atteint la fin de sa période de silence pré-introduction en bourse , permettant ainsi aux grandes sociétés de Wall Street de publier leurs premiers rapports d’analyse officiels sur l’entreprise.

, permettant ainsi aux grandes sociétés de Wall Street de publier leurs premiers rapports d’analyse officiels sur l’entreprise. Cependant, les marchés suivent souvent le schéma classique « acheter la rumeur, vendre la nouvelle ». L’intégration au Nasdaq 100 était connue bien à l’avance et était probablement déjà prise en compte dans le cours de l’action. Après une remontée très forte ces dernières semaines, de nombreux investisseurs semblent prendre leurs bénéfices.

Wall Street entrevoit un potentiel de hausse substantiel

La perspective à long terme la plus optimiste a été formulée par Citi, qui a lancé sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 200 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de plus de 30 % par rapport aux niveaux actuels. La banque a toutefois souligné qu’elle ne considérait pas cet objectif comme la valorisation définitive de la société, mais plutôt comme une étape importante sur la voie d’une valorisation à long terme bien plus élevée.

Selon Citi, SpaceX entre dans l’une des périodes les plus transformatrices de son histoire. La banque estime que l’entreprise est idéalement positionnée pour tirer parti de deux des plus grandes tendances technologiques de la décennie à venir : la connectivité satellitaire mondiale et les infrastructures d’intelligence artificielle. Dans le scénario le plus optimiste de Citi, un déploiement à grande échelle réussi de Starship pourrait à terme justifier une valorisation supérieure à 900 dollars par action.

Une vague de premières couvertures optimistes de la part des analystes

Citi était loin d’être la seule à afficher des perspectives positives. Deutsche Bank, Bank of America, Macquarie, Clear Street et Mizuho ont également lancé leur couverture avec des recommandations équivalentes à « Acheter », la plupart des objectifs de cours se situant entre 200 et 255 dollars.

Parmi les grandes banques d’investissement, Deutsche Bank a publié l’objectif de cours le plus élevé, à 255 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de près de 70 % par rapport aux niveaux actuels. Dans le même temps, les analystes ont souligné la forte dispersion des estimations de valorisation, les objectifs publiés allant d’environ 62 $ à 310 $, ce qui illustre l’incertitude significative entourant la valeur à long terme de SpaceX.

Le seul point de vue particulièrement prudent est venu de MoffettNathanson, qui a lancé sa couverture avec une recommandation « Neutre », invoquant l’incertitude entourant les projections financières à long terme de l’entreprise.

L’IA, Starlink et Starship devraient être les moteurs de la prochaine phase de croissance

Les analystes soulignent systématiquement les atouts de SpaceX en matière d’intégration verticale, de technologie de lancement réutilisable et de la position dominante de Starlink sur le marché du haut débit par satellite.

La Deutsche Bank fait valoir que la combinaison, au sein de l’entreprise, du développement interne de fusées, de la fabrication de satellites et de l’expertise en ingénierie crée un avantage concurrentiel extrêmement difficile à reproduire. La banque estime également que SpaceX pourrait devenir un fournisseur de premier plan d’infrastructures d’IA — non seulement par le biais de centres de données terrestres, mais aussi en mettant à terme en place une infrastructure informatique orbitale.

Les perspectives financières de l’entreprise viennent renforcer cette thèse optimiste. SpaceX a généré environ 19,3 milliards de dollars de chiffre d’affaires au cours des douze derniers mois, tandis que les analystes tablent sur une croissance du chiffre d’affaires d’environ 95 % cette année, ce qui en fait l’une des grandes entreprises technologiques à la croissance la plus rapide.

Le marché perçoit toutefois des risques significatifs

Malgré le sentiment extrêmement positif des analystes, des risques subsistent. La commercialisation réussie de Starship reste l’élément clé du dossier d’investissement à long terme. Le déploiement à grande échelle de cette plateforme devrait réduire considérablement les coûts de lancement tout en permettant une expansion accrue des communications par satellite, des infrastructures orbitales et des services liés à l’IA.

Les analystes soulignent également les risques réglementaires dans plusieurs segments d’activité ainsi que la valorisation élevée de l’entreprise suite à sa récente remontée. Par conséquent, même des nouvelles très positives ne se traduisent pas nécessairement par des gains à court terme, car une grande partie des arguments haussiers pourrait déjà avoir été intégrée dans le cours de l’action.