SpaceX est-il une bulle spéculative ? Les investisseurs ont déjà intégré son brillant avenir dans leurs prévisions

L'entreprise spatiale d'Elon Musk continue de faire la une de l'actualité financière, et pour cause. SpaceX, qui est entrée en bourse le vendredi 12 juin, vaut désormais plus de 2 600 milliards de dollars, dépassant ainsi la capitalisation boursière de l'empire coté en bourse d'Amazon, une entreprise qui a généré 77,7 milliards de dollars de bénéfice net en 2025. À l’inverse, SpaceX a enregistré une perte comptable nette de plus de 4 milliards de dollars en 2025, alors qu’elle avait réalisé un bénéfice inférieur à 1 milliard de dollars en 2024. S’agit-il donc d’une bulle ? Ou est-ce simplement le profil de valorisation unique d’une entreprise dominante opérant dans un secteur stratégique et tourné vers l’avenir ? Ces deux explications ne s’excluent pas nécessairement l’une l’autre.

La valorisation est toujours une abstraction

Les manuels d’analyse fondamentale fournissent des lignes directrices utiles, mais ils ne constituent pas un ensemble absolu de règles mathématiques régissant la manière dont les investisseurs devraient valoriser les entreprises. Tout investisseur connaît l’importance de disposer d’un cadre de référence et de s’y tenir. Pourtant, le marché démontre à maintes reprises que de nombreux investisseurs sont prêts à valoriser les entreprises selon des méthodes s’écartant considérablement des approches conventionnelles.

Ces investisseurs sont actuellement prêts à acheter des actions SpaceX à des multiples de valorisation équivalents à 150, voire 200 fois le chiffre d’affaires. Existe-t-il des arguments susceptibles de justifier un tel optimisme ? Examinons cela de plus près.

SpaceX dispose actuellement d’une technologie permettant la réutilisation multiple des fusées. Cela réduit considérablement les coûts de lancement et abaisse les barrières à l’expansion au-delà de la Terre. À ce stade, il n’est guère nécessaire d’expliquer pourquoi l’activité spatiale d’Elon Musk est unique. Les barrières à l’entrée élevées, l’absence de concurrents crédibles capables de menacer sa position, ainsi que l’importance stratégique de l’espace en tant qu’« océan » entourant notre planète contribuent tous à renforcer l’argumentaire d’investissement.

À cela s’ajoute le parcours long, risqué et à forte intensité capitalistique que doit emprunter tout challenger souhaitant s’imposer sur ce marché. Tout concurrent en devenir est confronté à la possibilité d’échecs, d’explosions et de milliards de dollars d’investissements gaspillés. De tels défis ne se mesurent pas en années, mais potentiellement en décennies. Jeff Bezos en a récemment eu un rappel douloureux suite à l’explosion de la fusée New Glenn de Blue Origin.

Il n’est donc pas surprenant que les investisseurs accordent de la valeur à de nombreux facteurs qui ne s’inscrivent pas facilement dans les multiples d’évaluation traditionnels. Parmi ceux-ci figurent le fossé concurrentiel de SpaceX, ses contrats avec la NASA, la confiance qu’elle a su gagner auprès du gouvernement américain, l’importance stratégique de Starlink et bien d’autres avantages intangibles.

Quand la vision s’invite dans l’évaluation

Une fois que l’on ajoute à l’équation les ambitions de Musk concernant les centres de données extraterrestres, l’expansion de l’IA et les infrastructures interplanétaires, le discours devient de plus en plus spéculatif.

Le secteur spatial mérite sans aucun doute une valorisation élevée. Il s’agit d’un secteur stratégiquement important, doté d’un énorme potentiel à long terme. Cependant, attribuer dès aujourd’hui une valeur à des projets impliquant la Lune, Mars ou des centres de données orbitaux semble être l’un des rares moyens de justifier une entreprise évaluée à près de 3 000 milliards de dollars.

Le problème est que SpaceX ne génère pas encore de chiffre d’affaires significatif grâce à ces initiatives futuristes. Tout comme pour Tesla auparavant, les investisseurs semblent disposés à considérer un avenir potentiel comme s’il était déjà acquis. Cet avenir pourrait se concrétiser dans cinq ans, dans quinze ans… ou peut-être jamais.

Cela crée un paradoxe intéressant. Si toutes ces possibilités sont déjà prises en compte dans le cours actuel de l’action, quelle marge reste-t-il pour des surprises positives ?

Avec une capitalisation boursière de 2 660 milliards de dollars et un chiffre d’affaires annuel de seulement 18,67 milliards de dollars en 2025, SpaceX ne semble disposer d’aucune marge d’erreur. Les investisseurs semblent tabler sur une exécution quasi parfaite dans plusieurs secteurs d’activité extrêmement ambitieux.

La spéculation alimente également la demande

L'engouement suscité par SpaceX ne s'explique pas uniquement par une conviction d'investissement à long terme.

Une part importante de la demande est probablement alimentée par la spéculation et le désir de participer à une tendance haussière très dynamique. Combinée à un flottant relativement faible, la demande se concentre alors sur un canal très étroit, créant les conditions propices à des fluctuations de cours très asymétriques.

Il en résulte un titre dont le cours peut grimper de manière spectaculaire, indépendamment des fondamentaux sous-jacents, simplement parce qu’il n’y a pas suffisamment d’actions disponibles pour satisfaire la demande des investisseurs.

Les signes d’une bulle

Oui, la valorisation de SpaceX présente de nombreuses caractéristiques d’une bulle spéculative. Cela ne signifie pas nécessairement qu’elle doit éclater demain.

Tant que les investisseurs continuent de croire au récit de l’entreprise, la valorisation peut rester élevée. Elle pourrait même grimper considérablement si de nouveaux catalyseurs positifs apparaissaient. Les actions peuvent se détacher de la réalité économique pendant des jours, des mois, voire des trimestres, avant de se réaligner finalement sur les fondamentaux.

Cependant, l’optimisme et la valorisation ont tous deux leurs limites.

Si le fait de dépasser Amazon n’est pas considéré comme un signe d’alerte, le fait de se rapprocher de la valorisation de Nvidia, ce qui ne nécessiterait qu’un nouveau doublement du cours de l’action, pourrait peut-être contraindre les investisseurs à se demander s’ils ne surestiment pas le génie commercial de Musk, la taille du marché potentiel ou le taux de croissance réalisable.

Plus les investisseurs prendront conscience des hypothèses extraordinaires qui sous-tendent la valorisation de SpaceX, plus grande sera la probabilité d’une collision douloureuse avec un astéroïde financier.

Une correction ne changerait en rien l’activité

Il est important de noter que toute baisse future, voire un effondrement majeur, du cours de l’action SpaceX n’aurait que peu de rapport avec les performances opérationnelles de l’entreprise.

Celle-ci continuerait à lancer des fusées, à mener de nouvelles missions, à développer Starlink et à investir dans l’IA et les technologies connexes. Aucune de ces activités ne nécessite une valorisation de 3 000 milliards de dollars.

Les marchés ont eu hier un petit avant-goût des prises de bénéfices lorsque le titre est passé de plus de 220 dollars à environ 200 dollars à la clôture. Pourtant, même après ce recul, la valorisation reste très éloignée des niveaux que de nombreux investisseurs fondamentaux jugeraient raisonnables.

L’optimisme des investisseurs reste exceptionnellement fort.

Un autre signal à surveiller est le volume croissant d’émissions d’actions et d’obligations par les entreprises technologiques cherchant à lever des capitaux tant que les conditions de marché restent favorables. Si cette tendance se poursuit suffisamment longtemps, les investisseurs pourraient finir par se rendre compte qu’ils ont épuisé leur capacité à financer la prochaine vague d’opportunités spéculatives.

Graphique du cours de l'action SpaceX (SPCX.US)

Source: xStation5

Eryk Szmyd Analyste des marchés financiers, XTB