Stellantis : s'effondre après un avertissement sur ses résultats

Stellantis Plonge en Bourse Suite à un Avertissement sur Résultats

Le titre Stellantis (STLAM.IT) a subi une chute spectaculaire lundi à la Bourse de Paris, emportant avec lui l’ensemble du secteur automobile. En cause, un avertissement sévère sur les résultats futurs du constructeur, lié à des difficultés rencontrées en Amérique du Nord et à la détérioration globale du marché automobile. L'action Stellantis plonge de 14,2 % pour s’établir à 12,49 euros, enregistrant ainsi la plus forte baisse de l’indice CAC 40. D’autres acteurs du secteur ont également été impactés, comme Renault (-6,2 %), et les équipementiers Forvia, OPmobility, et Valeo qui ont perdu entre 4,6 % et 8,7 %.

Un Secteur Automobile Fragilisé par des Avertissements Multiples

Cet avertissement de Stellantis s’ajoute à ceux d’autres grands constructeurs automobiles, notamment Aston Martin, Volkswagen, et Mercedes-Benz, qui ont également révisé à la baisse leurs perspectives récemment. L’annonce de Stellantis a été jugée particulièrement sévère par les analystes d'Invest Securities, et s’inscrit dans un contexte où les acteurs européens du secteur font face à des défis croissants. À Francfort, Volkswagen a reculé de 1,4 %, tandis qu’Aston Martin a vu son titre chuter de 12,4 % à Londres. Ces multiples avertissements montrent que l’ensemble du secteur est touché par la dégradation rapide du marché automobile mondial.

Une Révision Drastique des Objectifs Financiers

Stellantis a drastiquement revu à la baisse ses prévisions de marge opérationnelle courante pour 2024, la situant désormais entre 5,5 % et 7 %, contre une prévision précédente de marge à deux chiffres. Environ deux tiers de cette réduction sont attribuables à des difficultés en Amérique du Nord, notamment une baisse des ventes plus importante que prévue et des actions correctives pour gérer les stocks. En parallèle, le constructeur a également révisé à la baisse son objectif de free cash-flow industriel pour 2024, désormais estimé entre -5 et -10 milliards d’euros, alors qu’il était initialement attendu positif.

Un Contexte Mondial de Plus en Plus Concurrentiel

Le marché automobile mondial connaît une dégradation plus marquée que prévu, exacerbée par une concurrence accrue, notamment en provenance de Chine. Aux États-Unis, Stellantis a intensifié ses efforts pour normaliser les niveaux de stocks et éviter un surplus chez les concessionnaires, avec un objectif de réduction des ventes de plus de 200 000 véhicules au second semestre 2024. Pour faire face à cette situation, le groupe a augmenté les promotions sur les anciens modèles et mis en place des initiatives de productivité, incluant des ajustements de coûts et de capacité. Stellantis anticipe que ces mesures permettront une amélioration de ses performances à partir de 2025.

L’Impact de la Succession à la Direction de Stellantis

Dans ce contexte difficile, Stellantis a également entamé des discussions sur la succession de son directeur général, Carlos Tavares, dont le mandat prendra fin en janvier 2026. Certains actionnaires lui reprochent de ne pas avoir suffisamment anticipé la détérioration du marché, particulièrement en Amérique du Nord, une région clé pour le constructeur. L’annonce de ce processus de succession montre que le groupe cherche à préparer une transition en vue de renforcer sa gestion et d’anticiper les défis futurs dans un marché en mutation rapide.

Perspectives pour 2025 et au-delà

Malgré la révision à la baisse de ses prévisions pour 2024, Stellantis reste optimiste pour les années à venir. Le constructeur prévoit que les actions de redressement mises en place porteront leurs fruits et permettront d’améliorer ses performances opérationnelles et financières à partir de 2025. Les ajustements apportés cette année devraient donc préparer le terrain pour un redressement durable du groupe, notamment face à la concurrence internationale croissante et à l’évolution du marché vers des véhicules électriques et plus durables.