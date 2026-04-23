STMicro bondit après ses résultats

STMicroelectronics a publié jeudi 23 avril avant l'ouverture des marchés européens un chiffre d'affaires trimestriel de 3,10 milliards de dollars, en progression de 23% sur un an. Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs dépasse le consensus LSEG de 3,04 milliards et surprend surtout par sa guidance du deuxième trimestre, fixée à 3,45 milliards au point médian contre 3,21 milliards attendus. L'action STMicro bondit de 7% à plus de 40€ à l'ouverture d'Euronext Paris, au-dessus de son précédent plus haut de 52 semaines.

Des résultats T1 2026 au-dessus des attentes

Un chiffre d'affaires en hausse de 23% à 3,10 milliards de dollars

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2026 de STMicroelectronics atteint 3,10 milliards de dollars, soit une progression de 23% sur douze mois. Cette performance dépasse le consensus LSEG, qui tablait sur 3,04 milliards. La dynamique commerciale confirme la reprise amorcée au quatrième trimestre 2025.

Le bénéfice d'exploitation ajusté ressort à 171 millions de dollars, soit 5,2 millions de plus que le consensus LSEG qui tablait sur 165,8 millions. En normes US GAAP, le résultat opérationnel ressort à 70 millions de dollars, après prise en compte de 71 millions de dollars de charges non récurrentes liées à la réorganisation industrielle.

La marge brute ressort à 33,8%, en progression de 0,4 point de pourcentage sur un an. Ce niveau est porté par un mix produits plus favorable, malgré le poids encore présent des coûts de sous-utilisation des capacités de production. Cette amélioration marque une inflexion par rapport au creux observé en début d'année dernière.

Le bénéfice net recule sous l'effet des charges de restructuration

Le résultat net attribuable aux actionnaires ressort à 37 millions de dollars au premier trimestre 2026, en repli de 33,7% en glissement annuel. Ce recul reflète principalement le poids des charges exceptionnelles liées au plan de rationalisation industrielle, malgré la remontée des volumes.

STMicroelectronics a engagé depuis 2025 un vaste programme de réduction des coûts, visant une économie de 300 à 360 millions de dollars de charges opérationnelles d'ici 2027. Ce plan accompagne la réorganisation des sites de production en Europe et la refonte du portefeuille produits.

Le directeur général Jean-Marc Chéry a noté un redressement de la demande au premier trimestre malgré l'incertitude macroéconomique, citant des réservations soutenues et une normalisation des stocks chez les distributeurs. Ce message rassure les investisseurs sur la vigueur sous-jacente du cycle.

Une guidance T2 2026 qui déclenche le rebond du titre

3,45 milliards de dollars attendus au deuxième trimestre

STMicroelectronics vise un chiffre d'affaires trimestriel de 3,45 milliards de dollars au point médian de sa fourchette pour le deuxième trimestre 2026. Cette prévision dépasse de près de 240 millions de dollars les 3,21 milliards qu'anticipait le marché, soit un écart de l'ordre de 7,5%.

La marge brute US GAAP est attendue autour de 34,8% au T2, en progression d'environ un point par rapport au T1. Cette amélioration découle d'une meilleure absorption des coûts fixes à mesure que les volumes remontent dans les usines françaises et italiennes du groupe.

Cette guidance marque un contraste frappant avec la dynamique des trimestres précédents. Au T3 2025 encore, le titre avait perdu près de 14% après une prévision du T4 jugée décevante. La visibilité retrouvée sur l'activité change nettement la perception boursière du dossier.

Les signes de reprise se confirment dans les semi-conducteurs

Le secteur des semi-conducteurs traverse une phase de sortie progressive du creux consécutif à la fin de la période post-pandémique. Les clients des segments automobile et industriel, longtemps occupés à écouler leurs stocks excédentaires, repassent désormais des commandes. Cette normalisation est un levier décisif pour STMicroelectronics, dont les revenus reposent en grande partie sur ces deux marchés.

La séquence de bons résultats récents dans le secteur des semi-conducteurs européen, avec des publications solides chez ASML ou Infineon ces derniers trimestres, confirme le mouvement. Les carnets de commandes se regarnissent après plusieurs trimestres de pression sur les prix et les volumes.

STMicro a par ailleurs multiplié ces derniers mois les annonces stratégiques structurantes : partenariat élargi avec Amazon Web Services dans les composants pour data centers, prêt de 500 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement pour moderniser les usines de Crolles, Catane et Agrate, lancement du microcontrôleur STM32V8 en technologie FD-SOI 18 nm fabriqué en France.

L'action STMicro au-dessus de son plus haut de 52 semaines

Un rebond boursier qui efface une longue phase de consolidation

L'action STMicro bondit de 7% à plus de 40€ à l'ouverture d'Euronext Paris ce jeudi, après une clôture la veille à 37,46€. Le titre franchit son précédent plus haut de 52 semaines à 38,44€ et signe une sortie haussière nette de sa zone de consolidation.

Le parcours boursier des douze derniers mois a été heurté. Le titre avait touché un plus bas annuel autour de 18€, marquant une perte de plus de 50% par rapport à ses niveaux de 2023. La trajectoire depuis le début d'année reflète la conviction croissante des investisseurs sur le retournement du cycle des puces.

La capitalisation boursière du groupe dépasse désormais 40 milliards de dollars. Le titre a plus que doublé depuis son point bas touché en milieu d'année 2025, dans le sillage d'une série d'annonces stratégiques et de publications trimestrielles en amélioration.

Le contexte sectoriel européen soutient le titre

L'Europe a renforcé son soutien public au secteur depuis le European Chips Act, avec un plafond de 43 milliards d'euros mobilisables pour renforcer la capacité de production sur le continent. STMicroelectronics figure parmi les principaux bénéficiaires, avec l'extension de son usine de Crolles en partenariat avec GlobalFoundries et le site de Catane dédié au carbure de silicium.

La structure d'actionnariat du groupe reste singulière : l'État français via Bpifrance et le ministère italien de l'Économie détiennent conjointement 27,5% du capital, ce qui en fait un actif stratégique pour les deux pays. Cette dimension géopolitique ajoute une prime de visibilité sur le dossier.

Le titre conserve une forte sensibilité aux cycles industriel et automobile. La prochaine étape pour l'action STMicro sera la publication des résultats du deuxième trimestre attendue fin juillet, à l'aune de la guidance relevée publiée ce matin.

❓ FAQ

Pourquoi l'action STMicro bondit-elle de 7% après les résultats du T1 2026 ?

L'action STMicro gagne 7% à plus de 40€ à l'ouverture du jeudi 23 avril. Cette hausse s'explique par un triple dépassement des attentes : chiffre d'affaires trimestriel à 3,10 milliards de dollars (contre 3,04 milliards attendus), bénéfice d'exploitation ajusté de 171 millions (contre 165,8 millions) et surtout une guidance du T2 à 3,45 milliards contre 3,21 milliards espérés par le marché.

Quelle est la guidance financière de STMicroelectronics pour le T2 2026 ?

STMicroelectronics vise un chiffre d'affaires de 3,45 milliards de dollars au point médian de sa fourchette pour le deuxième trimestre 2026, soit près de 240 millions de plus que le consensus. La marge brute US GAAP est attendue autour de 34,8%, en progression d'environ un point par rapport aux 33,8% publiés au T1. Ces chiffres confirment la reprise séquentielle du cycle des puces.

Comment s'exposer à l'action STMicro et au secteur des semi-conducteurs ?

L'exposition directe à STMicroelectronics passe par l'achat d'actions cotées à Paris sous le symbole STMPA, ainsi qu'à Milan (STM) et à New York (STM). Pour une approche plus diversifiée, les ETF sectoriels dédiés aux semi-conducteurs offrent une exposition élargie à des poids lourds comme ASML, Infineon, Nvidia, TSMC ou Broadcom, qui suivent globalement le même cycle industriel.

Pourquoi le bénéfice net recule-t-il malgré la hausse du chiffre d'affaires ?

Le résultat net attribuable aux actionnaires s'établit à 37 millions de dollars au T1 2026, en baisse de 33,7% sur un an. Ce repli tient principalement à 71 millions de dollars de charges de dépréciation et de restructuration, liées au plan de réorganisation industrielle du groupe. Hors ces éléments exceptionnels, la rentabilité sous-jacente progresse, comme le confirme le résultat d'exploitation ajusté de 171 millions de dollars.

Quels sont les principaux marchés clients de STMicroelectronics ?

STMicroelectronics tire la majorité de ses revenus de quatre segments : l'automobile (véhicules électriques, aide à la conduite, systèmes embarqués), l'industriel (automatisation, énergie, capteurs), l'électronique personnelle (smartphones, objets connectés) et les équipements informatiques et de communication. Le groupe compte plus de 200 000 clients dans le monde, parmi lesquels Apple et Samsung font partie des plus emblématiques.