🔴Trois marchés à surveiller la semaine prochaine : tous les regards sont tournés vers la Fed (24.04.2026)

Les tensions au Moyen-Orient restent vives, le Brent s'échangeant à nouveau à plus de 100 dollars le baril. Dans le même temps, Wall Street semble largement ignorer le risque de ce qui pourrait devenir l'une des crises énergétiques les plus graves de l'histoire, et continue de progresser vers de nouveaux sommets historiques.
Parallèlement, la saison des résultats entre dans une phase critique, avec la publication des résultats de grands géants de la technologie tels que Meta, Microsoft et Alphabet.
Cependant, les marchés ne se concentreront pas uniquement sur la géopolitique et les résultats des géants de la technologie. La semaine prochaine sera également rythmée par les décisions de taux d'intérêt des principales banques centrales (Fed, BoJ, BoE, BCE et BoC).
La plupart des institutions devraient maintenir leur politique inchangée, même si des surprises ne sont pas à exclure. Les investisseurs devraient suivre de près la paire USDJPY, l'or et l'indice US500.
USDJPY
Dès mardi prochain, nous connaîtrons les décisions de la Banque du Japon et de la Réserve fédérale américaine en matière de taux d'intérêt. Alors qu'il y a peu, les marchés anticipaient encore une éventuelle hausse des taux au Japon, le pays est actuellement confronté à une forte pression due à la hausse des prix de l'énergie, qui pèse sur la conjoncture économique.
En conséquence, les marchés s'attendent désormais à ce que les taux restent inchangés, tout comme lors de la décision de la Fed prévue le mercredi 29 avril. Il convient également de noter qu'il s'agira très probablement de la dernière réunion de Jerome Powell en tant que président de la Réserve fédérale, même s'il est encore possible que son successeur potentiel, Kevin Warsh, ne soit pas confirmé par le Congrès avant le 15 mai. L'USDJPY reste élevé, le niveau de 160 continuant à constituer une forte zone de résistance.
Source: xStation5
OR
Le marché de l'or ne tient guère compte du contexte énergétique général. Cela s'explique en partie par le fait que les prix du pétrole, bien qu'élevés, oscillent toujours autour de 100 dollars le baril, et qu'un accord global entre les États-Unis et l'Iran semble encore lointain.
À ce stade, l'or réagit principalement aux anticipations concernant l'inflation et les taux d'intérêt. Une hausse modérée de l'inflation tend à soutenir l'or, mais une flambée brutale et soutenue, similaire à celle observée à la fin des années 1970 et au début des années 1980, pourrait entraîner une réévaluation significative des anticipations de taux aux États-Unis.
Les déclarations de Powell à la suite de la décision de la Fed seront déterminantes, notamment en ce qui concerne la manière dont la banque centrale évalue les risques d’inflation. Si les tensions géopolitiques s’apaisent et que l’inflation s’avère transitoire, les investisseurs pourraient se recentrer sur des facteurs structurels tels que les niveaux élevés d’endettement mondial et la diversification continue des réserves, qui s’éloignent du dollar américain pour se tourner vers l’or.
Source: xStation5
US500
L'indice S&P 500 et ses contrats à terme ont atteint de nouveaux records historiques, ce qui semble indiquer que les investisseurs font largement abstraction des risques géopolitiques pour se concentrer plutôt sur les perspectives d'amélioration de la conjoncture économique.
Jusqu'à présent, les résultats financiers ont été solides. Tesla a annoncé une croissance de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices, tout en soulignant les perspectives à long terme prometteuses dans les domaines de l'IA et de la robotique.
Les résultats publiés cette semaine par Meta, Microsoft et Alphabet seront déterminants. Ces entreprises devraient permettre de déterminer si le discours axé sur l'IA peut continuer à propulser les principaux indices américains vers des niveaux encore plus élevés. Les trois sociétés doivent publier leurs résultats après la clôture de la séance de mercredi.
Source: xStation5
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