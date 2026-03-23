Trump renonce à son ultimatum à l'Iran 🚨 TACO redresse les marchés 📈

L'indice du dollar connaît un revirement spectaculaire (USDIDX : -0,6 %) en réaction à la déclaration de Donald Trump, qui a annoncé avoir ordonné le report de toutes les attaques contre les infrastructures énergétiques iraniennes pour les cinq prochains jours. Dans sa déclaration, le président américain a ajouté qu'au cours des deux derniers jours, les deux parties au conflit avaient mené des discussions fructueuses concernant un éventuel arrêt des opérations. L'indice USDIDX était sur le point de rattraper l'intégralité de ses pertes enregistrées jeudi dernier, mais la déclaration de Trump a mis un terme à la très forte ruée vers le dollar, considéré comme une valeur refuge.Source : xStation5 TACO pour les dernières heures de l'ultimatum La déclaration de Trump a fait basculer les marchés d'une baisse généralisée et profonde vers un rebond mondial. Le soulagement lié à l'apaisement des craintes d'une escalade plus grave — et des perturbations encore plus importantes des chaînes d'approvisionnement énergétiques mondiales — a instantanément dissipé l'aversion au risque, faisant passer la plupart des indices dans le vert. Faits marquants des marchés régionaux : Indices européens : Les contrats à terme sur le DAX allemand (DE40 : +2,7 %), qui était resté le plus exposé au bêta négatif du secteur de l’énergie, rebondissent très fortement. L’indice large EU50 gagne environ 2,3 %, tandis que le W20 polonais affiche une hausse plus modeste de 0,5 %, toujours pénalisé par une chute de 4 % de l’action Orlen. Performance sectorielle : Les banques enregistrent les plus fortes hausses, leurs résultats financiers restant sensibles aux tendances économiques générales ( PKO BP : +4 % , HSBC , UniCredit : +3,8 % ).

, , ). Les entreprises du secteur de l'énergie ont basculé dans le rouge, suite à la chute soudaine des cours du pétrole (Shell : -3,5 %, BP : -4,1 %, Orlen : -4 %). Marché des devises : Un revirement brutal s'est produit sur le dollar. La livre sterling a été la principale bénéficiaire de ce soulagement (GBPUSD : +0,5 %, GBPCHF : +0,55 %), après avoir été durement touchée par la récente vague de ventes de titres obligataires britanniques. L'EURUSD gagne 0,2 % à 1,158. Dans le même temps, les devises des pays des Antipodes, sensibles au risque (AUDUSD, NZDUSD), ne progressent que de 0,2 %, ce qui pourrait souligner l'absence de réelle amélioration des perspectives économiques mondiales, compte tenu de la fermeture persistante du détroit d'Ormuz. Contexte géopolitique et perspectives du pétrole Il est intéressant de noter que cet optimisme persiste malgré la déclaration de Téhéran selon laquelle l'Iran n'a mené aucune discussion directe ou indirecte avec Donald Trump. Selon Téhéran, M. Trump aurait fait marche arrière de son propre chef face aux menaces de représailles contre les infrastructures énergétiques des alliés d’Asie occidentale. Il convient également de noter que le pétrole est rapidement revenu juste en dessous de la barre des 100 dollars le baril. Par conséquent, la vague de ventes temporaire qui touche les sociétés pétrolières pourrait sous-évaluer le scénario d’une hausse des prix moyens des matières premières au cours des prochains trimestres, même en cas de désescalade. Le prix du pétrole semble respecter le seuil de soutien à 100 dollars, compte tenu de la perspective d'une poursuite du conflit. Source : xStation5

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