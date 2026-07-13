TSMC démontre que les entreprises continuent d'investir des milliards dans l'IA

TSMC apporte une nouvelle fois aux investisseurs la preuve que l’essor de l’intelligence artificielle repose toujours sur des bases très solides. Le fabricant taïwanais de semi-conducteurs a publié des chiffres d’affaires records pour le deuxième trimestre, avant même la publication officielle de l’ensemble de ses résultats trimestriels. Ces résultats, dont la publication est prévue cette semaine, constitueront l’un des événements clés pour l’ensemble du secteur technologique, car les investisseurs porteront leur attention non seulement sur les chiffres eux-mêmes, mais surtout sur les commentaires concernant la demande soutenue de puces d’IA et les perspectives pour les trimestres à venir. Parmi les principales données publiées par TSMC, on peut citer : le chiffre d’affaires de la société au deuxième trimestre a atteint 1,27 billion de NT$, soit environ 39,6 milliards de dollars,

les ventes ont augmenté de 36 % en glissement annuel, dépassant les attentes des analystes,

le chiffre d’affaires du seul mois de juin a progressé d’environ 68 % par rapport à la même période de l’année précédente,

le principal moteur de la croissance reste la très forte demande en semi-conducteurs de pointe utilisés dans les infrastructures d’intelligence artificielle. Cependant, la portée de ces chiffres dépasse très largement les performances d’une seule entreprise. TSMC se trouve au cœur de l’ensemble de l’écosystème de l’intelligence artificielle. C’est dans les usines taïwanaises que sont produits certains des semi-conducteurs les plus avancés au monde, notamment ceux utilisés par Nvidia et d’autres grandes entreprises technologiques. Les excellents chiffres de vente de TSMC peuvent donc être considérés comme l’un des meilleurs indicateurs montrant que les entreprises technologiques continuent d’investir très massivement dans l’expansion de leurs capacités de calcul. Il est important de noter que les résultats de TSMC interviennent à un moment où certains investisseurs commencent à se demander si les valorisations actuelles des entreprises liées à l’IA ne tiennent pas déjà trop compte de leur croissance future. Parmi les inquiétudes figure la question de savoir si les dépenses massives engagées par les plus grandes entreprises technologiques mondiales pourraient, à terme, conduire à une capacité de calcul excédentaire et à un surinvestissement dans les infrastructures d’IA. Pour l’instant, toutefois, les données fournies par TSMC ne corroborent pas un tel scénario. Le chiffre d’affaires record enregistré par le plus grand fabricant mondial de semi-conducteurs de pointe montre que la demande en technologies de pointe reste très forte et que les dépenses des grandes entreprises technologiques se traduisent par des commandes concrètes. TSMC est l’un des acteurs auprès desquels il est le plus facile d’évaluer si le cycle actuel d’investissement dans l’IA repose véritablement sur des fondamentaux économiques. Dans le même temps, le développement de puces d’IA propriétaires par des entreprises telles que Meta, Google et Amazon ne signifie pas nécessairement un affaiblissement de la position de TSMC ou du secteur des semi-conducteurs dans son ensemble. Au contraire, quel que soit le concepteur d’une puce donnée, sa production nécessite toujours les technologies de fabrication les plus avancées, qui exigent des investissements colossaux et des capacités de production hautement spécialisées. Dans ce domaine, TSMC reste l’un des maillons les plus importants de l’ensemble du marché. Bien sûr, les valorisations élevées des entreprises technologiques restent l’une des principales préoccupations des investisseurs. Les trimestres à venir devront confirmer que les milliards investis dans l’intelligence artificielle se traduiront par une nouvelle croissance du chiffre d’affaires et des bénéfices. Cependant, les données actuelles de TSMC apaisent en partie ces inquiétudes. Elles montrent que le développement de l’IA ne repose pas uniquement sur les attentes du marché, mais qu’il génère déjà une demande réelle en infrastructures de pointe. Dans ce contexte, les résultats de TSMC constituent non seulement un signal positif pour l’entreprise elle-même, mais aussi une confirmation importante pour l’ensemble du secteur technologique. Les plus grandes entreprises peuvent modifier la manière dont elles choisissent de développer leurs propres solutions d’IA, mais l’orientation générale reste inchangée. Le monde a besoin d’une puissance de calcul croissante, ce qui implique une demande continue en semi-conducteurs de pointe. Source: xStation5

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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