Une entreprise chinoise défie Samsung et SK hynix, mais elle a encore un long chemin à parcourir

Les gros titres sont très percutants. La société chinoise YMTC s’est hissée à la troisième place mondiale en termes de livraisons de mémoires NAND, dépassant ainsi la société japonaise Kioxia. Des commentaires ont déjà été formulés, laissant entendre que la domination coréenne sur le marché des mémoires est menacée et que l’avenir de la technologie NAND pourrait appartenir à la Chine. Cependant, il existe encore un écart considérable entre le fait d’occuper la troisième place en volume de livraisons et celui de représenter une véritable menace pour Samsung ou SK hynix.
YMTC a en effet réalisé des progrès significatifs. Au deuxième trimestre, la société chinoise représentait 14 % des livraisons mondiales de mémoires NAND, contre 25 % pour Samsung et 22 % pour SK hynix et Solidigm réunis. YMTC a dépassé Kioxia en termes de volume de livraisons, mais en termes de chiffre d’affaires, elle n’occupait encore que la cinquième place, derrière Micron et Kioxia. Il s’agit là d’une distinction importante, car elle montre que l’entreprise chinoise vend actuellement un volume important de mémoire, mais qu’elle n’a pas encore réussi à s’imposer de manière comparable sur les segments les plus lucratifs du marché.
Il est également important de ne pas considérer le marché de la mémoire comme si toutes les puces étaient identiques. Les plus grands fabricants réorientent depuis longtemps une partie de leurs capacités de production vers des solutions plus avancées et plus rentables. Les mémoires DRAM et HBM, utilisées dans les centres de données et les infrastructures d’intelligence artificielle, revêtent ici une importance particulière. La demande pour ces produits est actuellement énorme, et leur contribution aux résultats financiers des plus grands fabricants ne cesse de croître.
La mémoire NAND reste bien sûr un marché très important. Ces types de mémoires sont utilisés dans les smartphones, les ordinateurs, les SSD et de nombreux autres appareils. C'est dans ce segment que YMTC dispose d'une marge de croissance considérablement plus importante, en particulier si elle parvient à accroître ses ventes à l'international. Apple pourrait constituer un client très important dans ce domaine, car l’entreprise teste actuellement des produits de mémoire chinois et cherche à diversifier sa chaîne d’approvisionnement. Si YMTC parvient à s’imposer sur une part plus importante de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, cela pourrait accélérer considérablement la croissance de l’entreprise.
Cela ne change toutefois rien au fait que le secteur de la mémoire nécessite des investissements colossaux. La construction d’usines de fabrication coûte des milliards de dollars, le développement de chaque nouvelle génération de technologie nécessite des dépenses continues, et l’augmentation de la production ne garantit pas le maintien de marges élevées. YMTC pourrait donc être en mesure d’accroître rapidement sa part du marché NAND, mais il lui sera bien plus difficile de traduire cette croissance en une position comparable à celle de Samsung ou de SK hynix.
La position actuelle de YMTC ne représente donc pas encore une menace pour la domination de Samsung et de SK hynix. Elle démontre toutefois un point tout aussi important : la Chine est capable de rejoindre l’élite mondiale des fabricants de mémoires NAND, d’accroître rapidement sa production et de grignoter progressivement des parts de marché aux entreprises qui contrôlent ce segment depuis des années.
Ce simple fait constitue déjà une évolution majeure. YMTC souhaite aller encore plus loin et, selon certaines informations, prévoit de se positionner comme numéro un mondial d’ici fin 2027. Son introduction en bourse prévue devrait permettre de lever environ 5 milliards de dollars afin de financer l’expansion de la production et la recherche.
Il convient également d’examiner la situation dans son ensemble. La Chine ne se contente plus de copier les technologies occidentales. Elle construit ses propres entreprises, ses propres usines et son propre écosystème technologique. YMTC est l’un des meilleurs exemples de ce processus. La Chine a peut-être encore plusieurs années de retard sur les leaders mondiaux dans certaines des technologies les plus avancées, mais cet écart ne semble plus constituer un obstacle que Pékin serait incapable de surmonter.
Et c’est précisément pour cette raison que l’ascension de YMTC à la troisième place revêt une importance plus grande que ne le laisserait supposer le simple chiffre de 14 %. Cela ne signifie pas encore la fin de la domination de Samsung ou de SK hynix. Ce que cela montre, c’est que l’industrie chinoise des semi-conducteurs est capable d’accroître progressivement son envergure, de conquérir de nouveaux segments de marché et de tirer parti des ressources considérables que Pékin consacre au développement de la technologie nationale.
Pour Samsung, SK hynix et Micron, ce n’est pas encore une raison de paniquer. Il s’agit toutefois d’un signal supplémentaire qui ne peut être ignoré. Si YMTC maintient son rythme actuel, la bataille actuelle pour la troisième place pourrait n’être que le début d’une lutte bien plus vaste pour le contrôle du marché de la mémoire.
Source: xStation5
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