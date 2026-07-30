Une intervention inattendue sur le marché des changes ? L'USDJPY s'effondre de plus de 2 % !

Le yen japonais a connu une forte remontée face aux principales devises, la paire USDJPY s’effondrant de 3,3 % à son point le plus critique (actuellement : -2,3 %), passant de la partie haute de la fourchette des 162,00 à un plus bas d’environ 158,00. Cette forte hausse fait suite à plusieurs mois durant lesquels le yen s’échangeait près de ses plus bas niveaux depuis 40 ans, plombé par les faibles taux d’intérêt japonais et les coûts élevés des importations d’énergie. Analyse technique : USDJPY (D1) L'USD/JPY a subi une chute spectaculaire, passant sous la moyenne mobile exponentielle à 100 jours (EMA100) (160,45) et testant le niveau de Fibonacci de 50,0 % (159,50) aux alentours de 159,80. Le RSI quotidien (14) a plongé vers la zone de survente à 30,6, indiquant une forte pression à la vente. La résistance immédiate se situe désormais dans la zone 160,45–160,56 (EMA100 et niveau de Fibonacci de 38,2 %). À la baisse, un support crucial se maintient dans la zone tampon jaune comprise entre 158,40 et 158,50, renforcée par le niveau de Fibonacci de 61,8 % (158,45), la moyenne mobile exponentielle à 200 périodes (EMA200) (158,40) et la ligne de tendance haussière à long terme. Source: xStation5 Pourquoi le yen s'envole-t-il aujourd'hui ? Intervention officielle présumée : Les stratèges de marché des principales institutions financières attribuent très majoritairement cette hausse à une intervention monétaire non annoncée des autorités japonaises. Les analystes suggèrent que les responsables ont profité de la faiblesse du dollar, suite aux récentes communications de la Fed et aux données économiques, pour prendre au dépourvu les spéculateurs vendus à découvert sur le yen avant les prochaines décisions de la banque centrale.

Les stratèges de marché des principales institutions financières attribuent très majoritairement cette hausse à une intervention monétaire non annoncée des autorités japonaises. Les analystes suggèrent que les responsables ont profité de la faiblesse du dollar, suite aux récentes communications de la Fed et aux données économiques, pour prendre au dépourvu les spéculateurs vendus à découvert sur le yen avant les prochaines décisions de la banque centrale. Précédent historique : Ce raffermissement soudain rappelle les mesures d’intervention prises entre fin avril et mai, période durant laquelle les autorités japonaises avaient injecté environ 11 700 milliards de yens. Toutefois, cet effort n’avait apporté qu’un soulagement temporaire, le yen ayant entièrement perdu ses gains et retrouvé des niveaux bas en moins de deux mois. Doutes quant à un renversement de tendance à long terme Bien que ce rebond freine les ventes spéculatives de yens et laisse entrevoir un dénouement des opérations de carry trade, les experts restent sceptiques quant à un renversement durable de tendance. Des vents contraires structurels — notamment les achats de dollars motivés par une demande réelle de la part des importateurs, les sorties de capitaux des investisseurs particuliers via le nouveau NISA et les anticipations persistantes de hausse des taux d’intérêt américains — continuent d’exercer une pression fondamentale sur la devise. La faiblesse du yen va de pair avec des rendements obligataires à des niveaux historiquement élevés, ce qui aggrave les coûts du service de la dette d’un Japon menant une politique budgétaire laxiste (le ratio dette/PIB devrait passer d’environ 152 % à 187 % en 2026). Prise en étau entre une croissance économique atone et un endettement public colossal, la Banque du Japon se retrouve de plus en plus à la traîne, une impasse politique qui, en fin de compte, alimente une pression à la vente fondamentale sur le yen. Malgré des taux d'intérêt réels qui restent négatifs (l'inflation s'établit à 1,7 % et les taux à 1 %), le marché n'anticipe qu'un seul relèvement des taux au Japon avant la fin de l'année 2026. Source : XTB Research, données issues de Bloomberg

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."