US OPEN : Le marché ralentit après une semaine intense

Aujourd'hui, Wall Street est caractérisée par une atmosphère d'anticipation et de léger malaise. Les principaux indices ont clôturé jeudi à des niveaux records, mais ils cèdent aujourd'hui une partie de leurs gains. L'US500 reste proche de son niveau d'ouverture. L'US100 est en hausse de 0,2 %, tandis que l'US2000 est en baisse de 0,5 %. Les investisseurs semblent hésiter entre la satisfaction liée aux valorisations record et les préoccupations croissantes concernant le marché du travail. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'indice Dow Jones a dépassé pour la première fois le niveau des 46 000 points, en grande partie grâce à la bonne santé des entreprises et à des données macroéconomiques plus faibles que prévu, qui augmentent la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt. Le S&P 500 et le Nasdaq ont également terminé jeudi à des niveaux historiques. Données macroéconomiques : Bien que les investisseurs espèrent toujours un atterrissage en douceur de l'économie, les problèmes potentiels liés au marché du travail et à la consommation deviennent de plus en plus évidents. L'augmentation du nombre de nouvelles demandes d'allocations chômage et la très faible croissance de l'emploi non agricole suggèrent un ralentissement significatif de l'emploi, ce qui, à long terme, pourrait limiter les dépenses de consommation. Dans le même temps, l'endettement élevé des ménages, alimenté par des prêts plus coûteux et des charges record liées aux cartes de crédit, affaiblit la résilience des consommateurs face à un nouveau ralentissement. En outre, la question de la dette publique, qui atteint des niveaux historiques aux États-Unis et qui, combinée à la hausse des coûts de son service, devient un défi croissant pour le budget fédéral. Cette situation augmente le risque que, même avec la politique d'assouplissement de la Fed, la croissance économique des prochains trimestres soit difficile à maintenir. L'indice de l'université du Michigan a affiché des résultats mitigés en août. Les principaux chiffres et l'évaluation de la situation actuelle étaient proches des prévisions, mais les attentes des consommateurs ont été nettement inférieures aux prévisions et les prévisions d'inflation à long terme ont dépassé le consensus. Cette configuration pourrait suggérer un affaiblissement de la demande des consommateurs tout en maintenant la pression sur les prix, ce qui limite la capacité de la Fed à assouplir rapidement sa politique monétaire. US100 (D1) Source: Xstation Le graphique montre la formation d'un potentiel double sommet. Si le prix rebondit depuis la zone de résistance située au niveau de 24 000, une correction de la tendance haussière est probable, d'abord vers le FIBO 23,6, puis vers le très solide support situé autour de 22 800 dollars, renforcé par le FIBO 50. Si ce niveau est franchi, cela ouvrirait la voie à une correction supplémentaire avec une première résistance forte au niveau de 22 100, où se trouve le FIBO 78, et une autre zone autour de 21 600, marquée par le début de la vague haussière actuelle. Actualités des entreprises : Adobe (ADBE.US) - La société affiche une hausse de près de 4 % après la publication de prévisions de revenus trimestriels solides ; elle bénéficie de la monétisation croissante des fonctionnalités d'IA. RH (RH.US) - L'action de la société est en baisse de près de 10 % après la révision à la baisse de ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année. La société a souligné l'impact négatif des nouveaux droits de douane américains et des retards. Super Micro Computer (SMCI.US) - En hausse de plus de 5 % à l'ouverture après avoir lancé les livraisons des systèmes Nvidia Blackwell Ultra. Warner Bros. Discovery (WBD.US) - Le géant des médias continue de progresser après les informations faisant état d'un projet d'acquisition par Paramount Skydance. La société affiche une hausse de plus de 7 % à l'ouverture. Stellantis (STLA.US) - Le constructeur automobile corrige ses gains précédents. UBS a annoncé que le profil risque/rendement à court terme était « peu attractif ». La société affiche une baisse de plus de 2 %. Array Technologies (ARRY.US) - La société affiche une baisse de 5 % après que Bank of America a émis une recommandation négative, soulignant les risques potentiels liés aux droits de douane.

