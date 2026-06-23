US Open : les marchés se détournent-ils de l'IA ?

Dès les premières heures de la matinée, le sentiment à l'égard des entreprises de l'écosystème de l'IA dans son ensemble s'est fortement détérioré. SK Hynix, cotée à la Bourse coréenne, a perdu plus de 12 % après avoir atteint un nouveau sommet, entraînant dans son sillage l'ensemble de l'indice KOSPI (-10 %). Les voix s'élèvent de plus en plus pour dénoncer la surévaluation des entreprises du secteur, ce qui se reflète fortement aujourd'hui tant dans le S&P 500 (-1,3 %) que dans le Nasdaq Composite (-1,4 %). En bas du classement aujourd’hui, on retrouve des entreprises telles que Micron (-11,9 %), SanDisk (-11,5 %), Marvell (-8,6 %), AMD (-7 %) et Intel (-6,7 %). Il convient de mentionner ici que Micron doit publier ses résultats du troisième trimestre demain, après la clôture du marché. Le marché s’attend à un chiffre d’affaires d’environ 35 milliards de dollars, contre seulement 9,3 milliards de dollars au même trimestre l’année dernière (soit plus du triple !).

Le bénéfice par action (BPA) estimé devrait dépasser les 20 dollars (contre 1,9 dollar il y a un an). Si Micron venait à afficher le moindre écart par rapport aux prévisions ou à ses marges (qui devraient atteindre le chiffre vertigineux de 81 %), la correction observée aujourd’hui pourrait se transformer en une baisse plus marquée. Figure 1 : Tableau de bord du Nasdaq 100 (23/06/2026) Source: XTB Research, 23.06.2026 La vague de ventes d'aujourd'hui n'épargne pas le principal baromètre de la révolution de l'IA, Nvidia, dont l'action recule de 2,7 %. L'indice Philadelphia Semiconductor (SOX) dans son ensemble enregistre l'une de ses pires séances de ce trimestre. Les investisseurs prennent clairement leurs bénéfices après des mois de hausses euphoriques, révisant leurs attentes quant au rythme de monétisation des investissements dans l’IA. La détérioration du sentiment se reflète également dans l’indice de volatilité VIX (surnommé « l’indice de la peur »), qui progresse aujourd’hui de plus de 11 %. Figure 2 : Gagnants et perdants du Nasdaq 100 (23/06/2026) Source: Bloomberg, 23.06.2026 La séance de jeudi met en évidence une rotation classique des capitaux. Les fonds retirés des valeurs de croissance à forte capitalisation recherchent un refuge dans les secteurs défensifs traditionnels (ce que l'on appelle les valeurs « value »), comme en témoigne la vigueur relative de l'indice Dow Jones Industrial Average (+0,0 %) par rapport au Nasdaq, fortement orienté vers les technologies. Figure 3 : Carte thermique sectorielle du Nasdaq 100 (23 juin 2026) Source: XTB Research, 23.06.2026 Analyse technique Figure 4 : US100 [D1] (13/10/2025 - 23/06/2026) Source: xStation, 23.06.2026 Malgré la vague de ventes observée aujourd’hui, la tendance haussière à moyen terme amorcée à la mi-mars reste techniquement intacte. Ces baisses s'inscrivent dans le scénario d'un refroidissement tant attendu du marché après les fortes hausses précédentes. La zone comprise entre 28 900 et 29 000 points, où passe la moyenne mobile simple (MMS) à 50, constitue désormais un niveau défensif clé pour les haussiers. Tant que les cours resteront au-dessus de cette zone de demande, le recul d'aujourd'hui devrait être interprété comme un mouvement purement correctif au sein de la tendance dominante. Les baisses d’aujourd’hui se reflètent toutefois clairement dans les indicateurs de momentum, qui commencent à favoriser plus fortement le côté de l’offre à court terme. L’oscillateur RSI est tombé à environ 52,9 points, ce qui neutralise les conditions de surachat antérieures et confirme un état d’équilibre transitoire avec une légère tendance baissière. Parallèlement, l’indicateur MACD maintient systématiquement un signal de vente, suggérant l’affaiblissement de la dynamique haussière précédente, ce qui ouvre la voie aux baissiers pour tester des niveaux de soutien inférieurs. Actualités des entreprises AMC Entertainment (AMC.US) : Le cours de l’action recule de plus de 23 % après que la société a conclu un accord avec des investisseurs institutionnels concernant l’émission de près de 100 millions de nouvelles actions ordinaires, grâce à laquelle elle devrait lever environ 200 millions de dollars de capitaux. Cette émission entraîne une dilution significative du capital social.

Le cours de l’action recule de plus de 23 % après que la société a conclu un accord avec des investisseurs institutionnels concernant l’émission de près de 100 millions de nouvelles actions ordinaires, grâce à laquelle elle devrait lever environ 200 millions de dollars de capitaux. Cette émission entraîne une dilution significative du capital social. IBM ( IBM.US ) : La hausse du cours de l’action (4,3 %) s’explique par deux nouvelles positives : le relèvement de la recommandation à « surpondérer » par les analystes de JPMorgan et l’intégration de la société au programme OpenAI Daybreak Cyber Partner.

La hausse du cours de l’action (4,3 %) s’explique par deux nouvelles positives : le relèvement de la recommandation à « surpondérer » par les analystes de JPMorgan et l’intégration de la société au programme OpenAI Daybreak Cyber Partner. Primoris Services ( PRIM.US ) : La société a considérablement revu à la baisse ses prévisions de bénéfice ajusté pour l’ensemble de l’année 2026, ce qui a suscité une réaction très négative de la part des investisseurs (-28 %).

La société a considérablement revu à la baisse ses prévisions de bénéfice ajusté pour l’ensemble de l’année 2026, ce qui a suscité une réaction très négative de la part des investisseurs (-28 %). Avis Budget Group ( CAR.US ) : L'annonce d'un accord avec le fonds Pentwater Capital Management et les entités associées marque la fin du litige concernant la restitution des bénéfices dits « de court terme », c'est-à-dire ceux générés par des initiés à la suite de l'achat et de la vente (ou de la vente et de l'achat) d'actions de leur propre société sur une période inférieure à 6 mois. Le titre progresse de 6,7 %. — Michał Jóźwiak, analyste des marchés financiers chez XTB

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