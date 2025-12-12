La promesse d’un assouplissement de la réglementation propulse les valeurs du cannabis à la hausse

Points clés Lululemon s’envole sur la perspective d’un changement stratégique

Les sociétés minières aurifères profitent de la hausse des prix des métaux précieux

Broadcom déçoit avec des perspectives de ventes liées à l’IA en deçà des attentes

Trump empêche une réglementation de l’IA au niveau des États

La promesse d’un assouplissement de la réglementation propulse les valeurs du cannabis à la hausse

En ce début de séance de vendredi aux États-Unis, on observe la poursuite du sentiment nerveux déjà visible hier. Jeudi, les principaux indices de Wall Street ont reculé de plus de 1 %, mais les acheteurs sont parvenus à reprendre la main en fin de séance. La séance s’ouvre aujourd’hui par une baisse de près de 1 % des contrats US 100. Le marché pourrait à nouveau chercher à intégrer dans les prix la durabilité du boom de l’IA ainsi que la question de savoir si les baisses de taux attendues de la Fed sont réellement adaptées à la situation économique. Austan Goolsbee, membre du FOMC connu pour son approche prudente en matière de baisse des taux, doit s’exprimer aujourd’hui. Les marchés peuvent s’attendre à un éclairage reflétant l’aile la plus hawkish du comité. Par ailleurs, Donald Trump a signé un décret interdisant aux États américains d’introduire des réglementations locales en matière d’intelligence artificielle. Le secrétaire au Commerce dispose de 90 jours pour évaluer les lois existantes au niveau des États qui seraient en contradiction avec ce nouveau texte, rédigé en étroite collaboration avec des représentants de Google, Nvidia, OpenAI et Apple. US100 (D1) Source: xStation5 Sur le graphique, on peut observer une formation qui pourrait potentiellement évoluer vers une figure en tête-épaules étendue (H&S). Pour les acheteurs, l’enjeu clé sera de défendre les niveaux FIBO 23,6 et FIBO 50, ce qui permettrait d’invalider le scénario de matérialisation de cette figure. Le soutien à la demande ne viendrait pas uniquement des niveaux de Fibonacci, mais également de la moyenne mobile EMA 100. Par ailleurs, on note un élément potentiellement significatif : un resserrement soudain de l’écart entre la ligne de signal et la moyenne MACD, ce qui pourrait constituer les premiers signaux d’un affaiblissement des valorisations. Actualités des entreprises : Lululemon (LULU.US) – Le titre progresse de 12 % après l’annonce de la démission du CEO actuel.

Broadcom (AVGO.US) – Le fabricant de composants électroniques perd plus de 7 % à la suite de prévisions de ventes décevantes.

Roblox (RBLX.US) – La plateforme de jeux en ligne recule d’environ 4 % après avoir reçu une recommandation négative de la part d’une banque d’investissement.

Eli Lilly (LLY.US) – La FDA américaine prévoit d’accélérer le processus d’autorisation des médicaments.

Newmont Corp. (NEM.US) – Les sociétés minières exposées à l’or bénéficient de la hausse des métaux précieux ; le titre progresse de 1,5 % .

Quanex Building (NX.US) – Le concepteur et fabricant de composants pour le bâtiment bondit de 25 % après avoir largement dépassé les attentes au T4. Le bénéfice par action s’est établi à 83 cents , contre des prévisions d’environ 52 cents ; l’EBITDA et le chiffre d’affaires net ont toutefois reculé.

Lockheed Martin (LMT.US) – La Suisse a réduit sa commande d’avions F-35A afin de respecter le budget initialement alloué, après des hausses de prix inattendues.

Canopy Growth (CGC.US) – Les entreprises actives dans la production et la distribution de marijuana progressent après des déclarations de Donald Trump, qui a annoncé la levée de certaines restrictions liées au commerce de cette substance. Le titre gagne environ 25 %.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."